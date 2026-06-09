ทีเซอร์แรก! "Kingdom Hearts IV" การต่อสู้ครั้งใหม่ของ โซระ ที่ทุกคนรอคอย

ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์และยืนยันแพลตฟอร์มออกมาแล้ว สำหรับผลงานเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีตะลุยโลกดิสนีย์ภาคต่อที่แฟนๆไม่ต้องคอยนานถึงยุคเน็กซ์เจน
Square Enix ออกมาประกาศคอนเฟิร์มเตรียมพัฒนาเกม Kingdom Hearts IV ลงให้เล่นกันสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store / Microsoft Store) เพียงแต่ว่า ณ ปัจจุบันตัวเกมยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายที่แน่นอน
นี่ถือเป็นแอ็คชั่นอาร์พีจีภาคใหม่ล่าสุดในซีรีส์คิงดอมฮาร์ตส์ โดยในภาคนี้ตัวละครเอกอย่าง "โซระ" และเหล่าผองเพื่อนที่คุ้นเคยจะได้ออกผจญภัยไปในเมือง "ควอดราทัม" (Quadratum) อันลึกลับ ผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังโลกต่างๆอีกครั้งที่ซึ่งจะได้พบกับตัวละครหน้าใหม่ๆ รวมไปถึงพลังใหม่ๆที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในภาคนี้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมจะเปิดเผยให้ทราบในอนาคต
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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