"Stranger Than Heaven" ปล่อยตัวอย่างใหม่ วางจำหน่าย 15 ม.ค. 2027

SEGA ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ STRANGER THAN HEAVEN เกมแอ็คชั่นผจญภัยล่าสุดจาก RGG Studio ผู้สร้างแฟรนไชส์ Yakuza พร้อมเผยรายชื่อนักแสดงชื่อดังเพิ่มเติม เตรียมวางจำหน่าย 15 มกราคม 2027 ทั้งบนคอนโซลและพีซี
นักแสดงใหม่
Tupac Shakur, Takashi Ukaji, Yasukaze Motomiya, Takaya Kuroda และ Kouhei Tsuji (จาก Nippon no Shachou) คือรายชื่อล่าสุดที่เข้าร่วมทีมนักแสดง โดยแต่ละคนจะรับบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตจริงใน STRANGER THAN HEAVEN
Rap Icon อย่าง Tupac กลับมาขึ้นเวทีอีกครั้ง
STRANGER THAN HEAVEN นำเสนอการปรากฏตัวของแร็ปเปอร์และนักแสดงผู้ล่วงลับ Tupac
RGG Studio ให้ความเคารพต่อมรดกของ Tupac อย่างสูงสุดในการนำเขากลับมา โดยทำงานร่วมกับ Amaru Entertainment อย่างใกล้ชิด และอ้างอิงจากฟุตเทจและภาพถ่ายจากคลังข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ทุกแง่มุมของการออกแบบตัวละคร ซึ่งผู้สร้างของเราสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยไม่ใช้ AI
สั่งซื้อล่วงหน้าวันนี้
สั่งซื้อเกม STRANGER THAN HEAVEN ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นหรือแบบดิจิทัล เพื่อรับอาวุธพิเศษ Dosu: Kagekiri ในรูปแบบ DLC ฟรี
*โปรดตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโบนัสนี้เมื่อสั่งซื้อล่วงหน้า
*ไอเทมโบนัสจะปลดล็อกเมื่อคุณเล่นเกมไปเรื่อย ๆ
*คุณต้องเป็นเจ้าของเกม STRANGER THAN HEAVEN เวอร์ชันหลักและติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อใช้ไอเทมนี้
*เนื้อหา ข้อมูลจำเพาะ และช่วงเวลาการวางจำหน่ายของโบนัสอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับเวอร์ชัน Deluxe Edition ได้ในวันวางจำหน่าย
เกมจะวางจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัลสองเวอร์ชัน ได้แก่ Standard Edition และ Deluxe Edition ซึ่งประกอบด้วยเกมหลักและเนื้อหาโบนัสมากมายที่จะเพิ่มประสบการณ์การเล่นของคุณ ผู้ที่ซื้อเวอร์ชัน Standard Edition สามารถซื้อเวอร์ชัน Deluxe Upgrade ได้ตลอดเวลาเพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในเวอร์ชัน Deluxe Edition
สิ่งที่จะได้รับในชุดดีลักซ์:
• เกม STRANGER THAN HEAVEN เวอร์ชันพื้นฐาน
• ชุดตัวละครดั้งเดิม (มาโคโตะ ไดโตะ)
• ตัวละครนักแสดง 4 ตัว
• อาวุธ 4 ชิ้น
• อุปกรณ์ประกอบฉาก 3 ชิ้น
• โปสเตอร์โปรโมชั่น
• เครื่องเล่นแผ่นเสียง (เพลงประกอบในเกม)
• กล้องอิเล็กทรอนิกส์
STRANGER THAN HEAVEN รุ่น Collector's Edition
รุ่น Collector's Edition ประกอบด้วยเกมเวอร์ชั่นแผ่นสำหรับ PS5®, DLC Deluxe Upgrade, กล่อง SteelBook® ระดับพรีเมียม และกล่องดีไซน์พิเศษจำนวนจำกัด นอกจากนี้คุณยังจะได้รับแผ่นเสียงไวนิลที่รวบรวมเพลงจากเกม รวมถึงเพลงธีมหลัก "STRANGER THAN HEAVEN" สินค้ามีจำนวนจำกัด อย่าพลาดโอกาสในการสั่งจองล่วงหน้า!
สิ่งที่จะได้รับ:
• เกม STRANGER THAN HEAVEN เวอร์ชันแผ่น (PS5®)
• กล่องสะสม
• กล่องเหล็ก SteelBook®
• แผ่นเสียงไวนิล STRANGER THAN HEAVEN
• รหัสคูปอง DLC อัปเกรด Deluxe
• รหัสคูปองอาวุธ: Dosu Kagekiri (โบนัสสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า)
STRANGER THAN HEAVEN พร้อมให้เล่นบน Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud Gaming, Steam, และ PlayStation®5 ในวันที่ 15 มกราคม 2027 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://stranger-than-heaven.com/asia_en/, Official X และ Official Instagram
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