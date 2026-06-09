เปิดตัว M64 คอนโซลเรโทรเล่นเกม N64 จากชิป AMD FPGA

ModRetro กำลังนำประสบการณ์การเล่นเกมที่รองรับ Nintendo N64 ขนานแท้มาสู่เกมเมอร์ยุคใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีชิป AMD Artix™ UltraScale+™ FPGAs มาใช้ในเครื่องเกมคอนโซลรุ่นใหม่อย่าง M64
ModRetro เป็นผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมคอนโซลเรโทรคุณภาพสูงที่ใช้สถาปัตยกรรม FPGA ซึ่งรองรับการใช้งานร่วมกับตลับเกมแบบดั้งเดิม (Physical Cartridges) โดยมุ่งมั่นที่จะจำลองประสบการณ์การเล่นเกมให้เหมือนเดิมลึกไปจนถึงระดับฮาร์ดแวร์ หลังจากความสำเร็จในการเปิดตัว Chromatic เครื่องเล่นเกมพกพาที่ออกแบบมาให้รองรับตลับเกมต้นฉบับของ Game Boy และ Game Boy Color ล่าสุด ModRetro กำลังพัฒนาคอนโซลรุ่น M64 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นตลับเกมของ Nintendo N64 ได้อีกครั้ง
ขุมพลังที่เป็นหัวใจสำคัญของ M64 ก็คือชิป AMD Artix UltraScale+ FPGA ซึ่งจะช่วยจำลองรูปแบบการเล่นสุดคลาสสิกขึ้นมาใหม่ ด้วยการทำงานที่เลียนแบบตรรกะของชิปฮาร์ดแวร์ต้นฉบับโดยตรง ต่างจากการจำลองผ่านซอฟต์แวร์ (Software Emulation) แบบทั่วไป การทำงานที่อิงตามฮาร์ดแวร์แบบนี้จะมอบความแม่นยำที่สูงกว่าและมีค่าความหน่วง (Latency) ที่ต่ำกว่า ทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับภาพจำในอดีตมากที่สุด
การเล่นเกมเรโทรเป็นมากกว่าแค่ความโหยหาอดีต แต่มันคือการรักษาประสบการณ์ดั้งเดิมที่ทำให้เกมเหล่านี้น่าจดจำเอาไว้ ตั้งแต่จังหวะการกดปุ่มบนคอนโทรลเลอร์ไปจนถึงการตอบสนองบนหน้าจอ การออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรม FPGA จะช่วยเลียนแบบพฤติกรรมของระบบดั้งเดิมได้อย่างสมจริง เคารพต่อต้นฉบับและเอกลักษณ์การเล่นเกมในยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Sumit Shah หัวหน้าฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด กลุ่ม Adaptive and Embedded Computing ของ AMD กล่าวว่า "เทคโนโลยี AMD Artix UltraScale+ FPGA กำลังช่วยสร้างนิยามใหม่ให้กับวงการเกมเรโทร โดยช่วยให้นักพัฒนาสามารถจำลองพฤติกรรมของฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ การจำลองตรรกะของชิปโดยตรงในระดับฮาร์ดแวร์ ทำให้ ModRetro สามารถคงความสมจริงของการเล่นเกมสุดคลาสสิกไว้ได้ พร้อมทั้งส่งต่อประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์นี้ไปสู่เกมเมอร์ยุคใหม่"
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