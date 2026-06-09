"ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต II" ภาคต่อเกมอินเทอร์แอกทีฟชิงบัลลังก์ วางจำหน่ายแล้ว

New One Studio เปิดตัว Road to Empress II (ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต II) ผลงานภาคต่อที่ทุกคนรอคอยของเกมสไตล์ภาพยนตร์อินเทอร์แอกทีฟแบบไลฟ์แอ็กชันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ บน Steam, App Store และ Google Play
ต่อยอดจากความสำเร็จของ Road to Empress I (ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต I) ที่คว้าคะแนนรีวิว "แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง" บน Steam โดยในภาคต่อนี้จะขยายขอบเขตเรื่องราวการชิงรักหักเหลี่ยมในวังหลวงอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ สู่การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งอำนาจที่ยิ่งใหญ่และอันตรายยิ่งกว่าเดิม ท่านจะได้สวมบทบาทเป็นนักวางกลยุทธ์ทางการเมืองผู้เจนสนาม ที่ต้องรับมือกับกลุ่มอำนาจขุนนาง ศัตรูคู่อาฆาตที่พร้อมปลิดชีวิต และการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เลือกยาก ซึ่งทุกการกระทำจะเปลี่ยนดุลอำนาจของราชสำนักไปตลอดกาล
ตัวเกมประกอบไปด้วยฟุตเทจที่ถ่ายทำใหม่ความยาวรวมกว่า 1,000 นาที ฉากพระราชวังที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้น และการถ่ายทำสไตล์ภาพยนตร์สุดประณีตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลิ่นอายและบรรยากาศแบบเอเชีย นอกจากนี้ยังได้ทีมนักแสดงเดิมมาร่วมสมทบกับนักแสดงชื่อดังมากมาย อาทิ Kuan Hung, Evie Huang, Zeawo Yao และ Hana Lin
Demi โปรดิวเซอร์ของ Road to Empress (ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต) กล่าวว่า “สำหรับ Road to Empress II (ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต II) เราต้องการผลักดันทุกองค์ประกอบจากภาคแรกให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น ตั้งแต่ขนาดของเนื้อเรื่อง ความซับซ้อนของตัวเลือก ไปจนถึงน้ำหนักทางอารมณ์ที่แฝงอยู่ทุกการตัดสินใจ ท่านจะได้กลับมาสัมผัสประสบการณ์ผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ติดตามการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ของตัวเอก จากคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักสู่การครองบัลลังก์ ท่ามกลางความทะเยอทะยาน การเสียสละ และการต่อสู้แย่งชิงอำนาจ เราตั้งตาคอยที่จะได้ต้อนรับผู้เล่นจากทั่วโลกเข้าสู่การเดินทางครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้พวกเขากำหนดบทสรุปด้วยทางเลือกของตัวเอง”
นอกจากเนื้อเรื่องสไตล์ภาพยนตร์แล้ว Road to Empress II (ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต II) ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้มีอิสระในการวางกลยุทธ์อย่างแท้จริง ด้วยการนำระบบโต้ตอบที่อัปเกรดใหม่เข้ามา ซึ่งจะพาผู้เล่นไปยังศูนย์กลางของการบริหารราชสำนักโดยตรง โดยนอกเหนือจากการตัดสินใจตามเนื้อเรื่องแล้ว ผู้เล่นจะต้องอ่านคำร้องจากขุนนาง ออกราชโองการ และบริหารกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในราชสำนักด้วยตัวเอง
ฟีเจอร์เด่น (Key Features)
• เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
สัมผัสคอนเทนต์ที่ถ่ายทำใหม่ความยาวกว่า 1,000 นาที ซึ่งขยายขอบเขตจากภาคแรกอย่างเห็นได้ชัด โดดเด่นด้วยฉากวังหลวงที่ประณีต แสงและภาพแบบภาพยนตร์ เครื่องแต่งกายที่ออกแบบอย่างละเอียด และการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ โดยเวอร์ชัน PC รองรับภาพระดับ 4K HD เพื่อประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น
• กลยุทธ์การเมืองที่ลึกล้ำยิ่งขึ้น
เพลิดเพลินไปกับการบริหารราชสำนักที่ซับซ้อนกว่าเดิม ด้วยระบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้อ่านคำร้องทางการเมือง ออกราชโองการ มีอิทธิพลต่อการชิงอำนาจของแต่ละฝ่าย และกำหนดอนาคตของราชวงศ์ได้โดยตรง
• ทุกทางเลือกมีผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง
ทุกทางเลือกสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ พันธมิตร อิทธิพลในราชสำนัก หรือเส้นทางเนื้อเรื่องที่แตกแขนงออกไป ทำให้ประสบการณ์ทางการเมืองภายในผลงานมีความเปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากยิ่งขึ้น
• เต็มอิ่มกับจินตนาการจากการครองอำนาจในวังหลวง
ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความทะเยอทะยาน ความภักดี การหักหลัง และการเอาตัวรอด ที่ทุกพันธมิตรล้วนมีความหมายเชิงกลยุทธ์ และทุกความสัมพันธ์สามารถกลายเป็นอาวุธในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจได้เสมอ
• อนาคตที่หลากหลายของราชวงศ์
ความเคลื่อนไหวในราชสำนัก การควบคุมกลุ่มอำนาจ ชะตากรรมของตัวละคร หรือแม้แต่ความมั่นคงในอนาคตของราชวงศ์ สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นตลอดทั้งเนื้อเรื่อง
Road to Empress II (ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต II) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน 2026 บน Steam, App Store และ Google Play สำหรับเวอร์ชัน Nintendo Switch™ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://roadtoempress.com/en/index.html
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