สรุปงาน XBOX Games Showcase 2026 จัดเต็มเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และฮาร์ดแวร์ฉลองครบรอบ 25 ปี

ปิดฉากงาน XBOX Games Showcase 2026 การกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีของ XBOX เผยโฉมอนาคตของวงการเกม ทั้งการเปิดตัวเกม ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เสริม และไอเดียใหม่ ๆ มากมาย พร้อมเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ด้วยการพาแฟรนไชส์และตัวละครระดับตำนานมาปรากฏตัวเคียงคู่กับประสบการณ์การเล่นเกมรูปแบบใหม่ อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ปี 2026 นี้ ถือเป็นปีที่ครบรอบ 25 ปีของ XBOX และเราต้องการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศเปิดตัวเครื่องคอนโซลรุ่นลิมิเต็ด XBOX Series X25 Limited Edition และคอนโทรลเลอร์รุ่นพิเศษ XBOX Wireless Controller X25 Special Edition ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่อง XBOX รุ่นแรก อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดที่สะท้อนถึงการเดินทางตลอด 25 ปีของ XBOX และคอมมูนิตี้คนเล่นเกมที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด
และเพื่อทวงบัลลังก์ของ XBOX กลับคืนมา เราขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า Gears of War: E-Day และ Clockwork Revolution จะเป็นเกม Exclusive เฉพาะบนเครื่องคอนโซล XBOX เท่านั้น และไม่ใช่เกม Exclusive แบบจำกัดเวลาด้วย ส่วนเกมอื่น ๆ ที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะลงหลายแพลตฟอร์ม จะยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเรามุ่งมั่นที่จะลงทุนและพัฒนา XBOX ทั้งบนเครื่องคอนโซลและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ต่อไป
ในส่วนของสตูดิโอในเครือของเรา (First-party Studios) เกมที่เปิดเป็นตัวครั้งแรกในโลก ได้แก่ Senua, Spyro: A Realm Beyond และ DOOM: The Dark Ages | Revelations รวมถึงตัวอย่างใหม่ของเกม Fable พร้อมเปิดตัววายร้ายหลักที่พากย์เสียงโดย Hayley Atwell การประกาศวันวางจำหน่ายและเกมเพลย์ใหม่ล่าสุดของ Halo: Campaign Evolved และ Minecraft Dungeons II เผยภาพลักษณ์ใหม่ของ State of Decay 3 และ Clockwork Revolution รวมถึงแอบส่องโหมดการเล่นแบบ DMZ ของ Call of Duty: Modern Warfare 4
และแน่นอน ไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอย กับตัวอย่างเกมเพลย์แรกของ Gears of War: E-Day เกมภาคย้อนจุดกำเนิดจากทีมพัฒนา The Coalition ซึ่งหลังจากจบงานหลัก มีเซสชั่นเจาะลึกอย่าง Gears of War: E-Day Direct ที่ทีมพัฒนาได้มาบอกเล่ารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ระบบเกมเพลย์ และประวัติศาสตร์การกลับมาของหนึ่งในแฟรนไชส์ระดับตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ XBOX
นอกจากนี้ ยังมีทัพเกมจากพันธมิตรผู้พัฒนาทั่วโลกอีกเพียบ เริ่มจากค่าย ATLUS ที่มาพร้อมกับเทรลเลอร์เผยวันวางจำหน่ายของ Persona 4 Revival และการประกาศเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นที่สุดกับ Persona 6 ตามมาด้วยการเปิดตัวครั้งแรกของโลกของ Wo Long 2: Wings of Ember, เทรลเลอร์เผยวันวางจำหน่ายของ Resonance: A Plague Tale Legacy, ภาพเกมเพลย์แรกของ METRO 2039 และเซอร์ไพรส์เปิดตัวพร้อมให้เล่นทันทีกับเกม Where Winds Meet และเกมอื่น ๆ อีกมากมาย
หากต้องการเก็บตกทุกรายละเอียดของงานนี้ สามารถติดตามข้อมูลประกาศและการเปิดตัวทั้งหมดจากงาน XBOX Games Showcase 2026 ได้ดังต่อไปนี้:
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมใหม่
เครื่องคอนโซลและคอนโทรลเลอร์รุ่นฉลองครบรอบ XBOX 25th Anniversary
ขอแนะนำคอลเลกชั่นฉลองครบรอบ 25 ปีของ XBOX ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์และสัมผัสของเครื่อง XBOX รุ่นออริจินัล พร้อมลูกเล่นที่ซ่อนไว้เพื่ออุทิศให้แก่การเดินทางร่วมกับคอมมูนิตี้ของเรา
• XBOX Series X25 Limited Edition มาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องแบบโปร่งแสง โดยหยิบเอาแรงบันดาลใจจากเครื่อง XBOX รุ่นแรก และสีเขียวใส (OG Green) ที่ผู้เล่นหลายคนคิดถึงและคุ้นเคยเป็นอย่างดี
• XBOX Wireless Controller X25 Special Edition ถ่ายทอดประวัติศาสตร์การเล่นเกมตลอด 25 ปี ผ่านสีสันดั้งเดิมของปุ่ม ABXY, สีเขียวเหนือกาลเวลา และปุ่ม Bumpers ด้านบนที่ถอดแบบมาจากปุ่มสีดำและสีขาวของคอนโทรลเลอร์รุ่นแรกอย่าง "Duke"
เครื่องคอนโซลและคอนโทรลเลอร์ชุดนี้จะวางจำหน่ายเป็นคอลเลกชันลิมิเต็ดในบางประเทศช่วงเดือนพฤศจิกายน 2026 นี้ โดยตัวคอนโทรลเลอร์จะมีวางจำหน่ายแยกต่างหากด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความพิเศษบน XBOX Wire
เกมใหม่จากสตูดิโอในเครือ (First-Party Studios)
Call of Duty: Modern Warfare 4 – เผยโหมดการเล่นแบบถอนกำลังสุดระทึก "DMZ"
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, รองรับ XBOX Play Anywhere และลงให้กับ Battle.net (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา คลิก developer website)
• วันวางจำหน่าย: 23 ตุลาคม 2026
วันนี้เราได้เผยภาพแรกของโหมด DMZ ในเกม Call of Duty: Modern Warfare 4 โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นกองกำลังนอกเครื่องแบบที่ต้องแทรกซึมเข้าไปในเขตความขัดแย้งสุดอันตราย ไม่ว่าจะลุยเดี่ยวหรือไปเป็นทีม เพื่อกู้คืนเทคโนโลยีทหารระดับสูงที่ถูกทิ้งไว้ในสมรภูมิรบ
ตามเก็บไอเท็ม, ต่อสู้, เจรจา, หักหลัง และหลบหนีออกมาพร้อมกับสิ่งของทุกอย่างที่สามารถแบกได้ ในโลกการต่อสู้แบบ Sandbox ที่ทุกตาคือความเสี่ยง ทุกการเผชิญหน้าคือทางเลือก และไม่มีการแทรกซึมครั้งไหนที่จะเหมือนเดิม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ XBOX Wire
Clockwork Revolution – เทรลเลอร์ใหม่โชว์ระบบกระสุน, คาบาเรต์ และเอฟเฟกต์ผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Effects)
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา คลิก developer website)
Clockwork Revolution กลับมาอีกครั้งหลังจากปล่อยตัวอย่างสุดระห่ำเมื่อปีที่แล้ว โดยรอบนี้ทีมงาน inXile entertainment ได้พาเราเจาะลึกระบบเกมเพลย์แบบ RPG ย้อนเวลาสุดล้ำในโลก Steampunk โดยเราจะได้รู้จักกับแก๊ง "Rotten Row Hooligans" ของ Morgan ในตอนที่ภารกิจปล้นเกิดผิดพลาดจนทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับ Lady Ironwood ผู้ไร้ความปราณี
ท่ามกลางความโกลาหล Morgan ได้ค้นพบ "Chronometer" หลังจากถูก Prentice เพื่อนร่วมทางตลอดการผจญภัย เหวี่ยงย้อนเวลากลับไปในอดีต ทำให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด บิดเบือนประวัติศาสตร์ และสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม ตั้งแต่ตรอกซอกซอยอันซอมซ่อของ Tangle ไปจนถึงบรรยากาศหรูหราของ Avalon โรงละครคาบาเรต์ และการดวลปืนในมุมตึก นี่คือโลกที่ทุกการตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง และเวลาคืออาวุธที่ดีที่สุดของคุณ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ XBOX Wire
DOOM: The Dark Ages | Revelations เปิดตัวแล้ว – เตรียมลุย 7 กรกฎาคมนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Battle.net
• วันวางจำหน่าย: 7 กรกฎาคม 2026
เมื่อนรกกลายเป็นน้ำแข็งใน DOOM: The Dark Ages | Revelations แคมเปญเสริมภาคขยายตัวใหม่ที่จะมาปลดปล่อยบทเรียนสุดโหดครั้งใหม่ของตำนาน Slayer
ผู้เล่นจะถูกเหวี่ยงเข้าไปในแดนชำระบาปอันโหดร้าย ที่ซึ่ง DOOM Slayer ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเพื่อทวงคืนอิสรภาพ ผ่านด่านใหม่ ๆ ที่มีปริศนาซับซ้อนขึ้น อสูรกายที่น่ากลัวกว่าเดิม และความลับที่น่าค้นหา พร้อมอาวุธใหม่ล่าสุดอย่าง "Chain Spear" (หอกโซ่) ที่จะมาเพิ่มมิติการต่อสู้ให้ดุเดือดรวดเร็วและทรงพลังยิ่งขึ้น
เล่น DOOM: The Dark Ages ได้แล้ววันนี้บน Game Pass รวมถึง XBOX Series X|S และ PC ผ่านระบบ XBOX Play Anywhere
Fable วางขาย 23 กุมภาพันธ์ 2027 – เทรลเลอร์ใหม่เปิดตัว Hayley Atwell ในบทบาท Isabel
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา คลิก developer website)
• วันวางจำหน่าย: 23 กุมภาพันธ์ 2027
ในตัวอย่างล่าสุดของ Fable ทางทีมงาน Playground Games ได้เปิดตัวตัวละครสำคัญในเนื้อเรื่อง นั่นคือ Isabel วีรสตรีแห่ง Wraithmarsh
Isabel (พากย์เสียงโดยนักแสดงสาวชื่อดัง Hayley Atwell) คือฮีโร่สาวผู้ทรงพลังที่มีอดีตอันแสนเศร้า เธอเป็นอดีตศิษย์ของ Guildmaster Humphry ผู้มีชื่อเสียง แต่ความหมกมุ่นในการทวงคืนความยุติธรรมให้อัลเบียนกลับผลักดันให้เธอดำดิ่งสู่ความมืดมิดเพื่อค้นหาคำตอบ
ทว่า Isabel ไม่ใช่พลังมืดเพียงหนึ่งเดียวที่คุกคามอัลเบียน เพราะตัวอย่างยังได้แง้มการกลับมาของตำนานอย่าง Jack of Blades หนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นที่สุดจากเกม Fable ภาคดั้งเดิมด้วย! ติดตามข้อมูลตัวละคร Isabel และอีก 10 ตัวละครหลักเพิ่มเติมได้ที่ XBOX Wire’s cast reveal feature
และเตรียมสัมผัสโลกอัลเบียนได้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2027 (สิทธิ์เข้าเล่นล่วงหน้าสำหรับ Premium Edition เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์) สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วที่ www.fablethegame.com
Gears of War: E-Day – วันแห่งมหันตภัย เริ่มเล่นได้ 6 ตุลาคมนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: 6 ตุลาคม 2026
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีหลักกับวิดีโอเกมเพลย์แรกของ Gears of War: E-Day ที่จะพาผู้เล่นดิ่งลึกสู่ความสยองขวัญในวัน E-Day หรือวันแรกที่โลกถล่มทลาย และจุดเริ่มต้นความผูกพันระหว่าง Marcus Fenix และ Dominic Santiago พร้อมด้วยช่วงเจาะลึก Gears of War: E-Day Direct ที่พาไปดูความโหด ดิบ เถื่อนอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานระบบการเล่นที่คุ้นเคยในรูปแบบที่สดใหม่กว่าเดิม
• สิทธิพิเศษ: สั่งซื้อล่วงหน้าวันนี้เพื่อรับสิทธิ์เข้าเล่นช่วง Open Beta ก่อนใคร เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2026 ที่ Pre-order today
Halo: Campaign Evolved วางจำหน่าย 28 กรกฎาคมนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา คลิก developer website)
• วันวางจำหน่าย: 28 กรกฎาคม 2026 (Early Access เริ่ม 23 กรกฎาคม)
Halo Studios ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า Halo: Campaign Evolved จะวางจำหน่ายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2026 โดยเปิดให้พรีออเดอร์แล้ววันนี้ทั้งบน XBOX, Steam และ PlayStation นอกจากนี้ตัวเกมจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันแรกสำหรับสมาชิก XBOX Game Pass Ultimate และ PC Game Pass อีกด้วย
ภายในงานยังได้เปิดตัววิดีโอแนะนำภารกิจใหม่อย่าง "Operation: METEORITE" ซึ่งเป็น 3 ภารกิจใหม่ที่จะมาพร้อมกับเกม โดยผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Master Chief และจ่า Johnson ในการปฏิบัติภารกิจลับของ UNSC หลังแนวรบศัตรู สามารถติดตามรายละเอียดแพ็คเกจเกมต่าง ๆ และชุดสะสมระดับ Collector's Edition ได้ที่ XBOX Wire
Minecraft Dungeons II – ออกผจญภัยครั้งใหม่ 29 กันยายนนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา คลิก developer website)
• วันวางจำหน่าย: 29 กันยายน 2026
วางที่ขุดแร่แล้วชักดาบออกมารบ เพราะ Minecraft Dungeons II กลับมาแล้วพร้อมการผจญภัยครั้งใหม่ ดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจ สถานที่ลึกลับ และภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อโลก Overworld ตัวอย่างเกมนี้นำเสนอระบบการเล่นของเกมแนวตะลุยดันเจี้ยนยอดฮิตภาคต่อนี้ ทั้งสภาพแวดล้อมใหม่ ศัตรูที่โหดกว่าเดิมอย่าง Twisted Warden และของแต่งตัวละครอีกเพียบ สั่งซื้อล่วงหน้าวันนี้รับทันทีสกินฮีโร่ 2 แบบ, ผ้าคลุม Twisted cape และสัตว์เลี้ยง Twisted chicken
Senua – ก้าวสำคัญครั้งใหม่ของจักรวาล Hellblade ในรูปแบบ Action-Adventure (ปี 2027)
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: ปี 2027
Senua เป็นอีกหนึ่งบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เปิดตัวในงานนี้ โดยเป็นเกมแอ็กชั่นผจญภัยตัวใหม่จากสตูดิโอ Ninja Theory ที่เซ็ตฉากอยู่ในจักรวาลของ Hellblade โดย Senua นักรบสาวชาวเซลติกต้องติดอยู่ระหว่างความเป็นและความตายในแดนชำระบาปอันบิดเบี้ยว เธอต้องต่อสู้เพื่อเดินทางไปยังดินแดนหลังความตายและกลับไปพบกับคนที่เธอรักและสูญเสียไป พร้อมเผชิญหน้ากับกองกำลังที่คุกคามทุกความเชื่อของเธอ
เทรลเลอร์แรกโชว์ระบบเกมเพลย์แนวแอ็กชั่นผจญภัยสุดระทึกขวัญ ด้วยการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทายให้คุณต้องรับมือกับศัตรูพร้อมกันหลายตัวผ่านอาวุธและความสามารถพิเศษต่าง ๆ ในโลกที่เกิดจากจิตใจของ Senua เอง แฟน ๆ ดั้งเดิมจะได้สัมผัสทิศทางใหม่ที่สดใหม่ ส่วนผู้เล่นใหม่ก็สามารถสนุกกับเกมนี้ได้เช่นกันเมื่อตัวเกมวางจำหน่ายในปีหน้า
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Senua on XBOX Wire
Spyro: A Realm Beyond – เกม Spyro ภาคใหม่แท้ ๆ ภาคแรกในรอบเกือบสองทศวรรษ
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: ฤดูใบไม้ผลิปี 2027
สตูดิโอ Toys for Bob ประกาศเปิดตัว Spyro: A Realm Beyond เกมภาคต่อออริจินัลภาคแรกในรอบเกือบ 20 ปีของเจ้ามังกรม่วงสุดน่ารัก
ต่อยอดจากความสำเร็จของ Spyro: Reignited Trilogy และ Crash Bandicoot 4: It’s About Time ทางทีมงานจะพาเจ้ามังกรสีม่วงในตำนานกลับมาผจญภัยในโลกใบใหม่ ระบบสำรวจที่กว้างขวางขึ้น และนวัตกรรมเกมเพลย์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะระบบการบินแบบมังกรแท้ ๆ (True Dragon Flight) ที่จะทำให้ผู้เล่นบินร่อนได้อย่างอิสระเหนือฉากต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น นักพากย์เสียงดั้งเดิมของ Spyro อย่าง Tom Kenny ก็จะกลับมาลงเสียงให้ภาคนี้ด้วย พร้อมให้เล่นในฤดูใบไม้ผลิปี 2027
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ XBOX Wire
State of Decay 3 เผยตัวอย่างเกมเพลย์แรก เตรียมเผชิญหน้าปี 2027
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา คลิก developer website)
• วันวางจำหน่าย: ปี 2027
Undead Labs เผยเทรลเลอร์เกมเพลย์แรกของ State of Decay 3 วิวัฒนาการขั้นต่อไปของเกมแนวเอาชีวิตรอดในโลกเปิด (Open-world Survival) ท่ามกลางยุคซอมบี้ครองเมืองที่คาดเดาไม่ได้ ชุมชนคือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณรอดชีวิต ผู้เล่นต้องสร้างป้อมปราการ ดูแลความปลอดภัยของสมาชิก และต่อสู้กับภัยคุกคามซอมบี้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อทวงคืนโลกที่ถูกครอบงำด้วยโรคร้ายแรง
ตัวเกมรองรับทั้งการเล่นคนเดียวและระบบ Co-op แบบแชร์โลกเดียวกันได้สูงสุด 4 คน ร่วมกันต่อสู้กับซอมบี้กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ ๆ สามารถกด Wishlist และสมัครเข้าร่วมทดสอบเล่นเกมก่อนใครได้แล้ววันนี้ที่ www.stateofdecay.com
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ XBOX Wire
การเปิดตัวครั้งแรกและเกมใหม่จากค่ายพันธมิตร (Third-Party)
Bad Magpie – สวมบทเจ้านกจอมแสบ ป่วนโลกให้วายป่วงกับผลงานเปิดตัวจาก Milktooth
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: ปี 2027
Milktooth สตูดิโออินดี้น้องใหม่ประกาศเปิดตัวเกม Bad Magpie ที่จะวางจำหน่ายในปี 2027 เทรลเลอร์แรกเผยภาพของเจ้านกแมกพายปีกเดียวที่กำลังวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้อันสวยงาม ก่อนที่มันจะจุดไฟเผาทุ่งนั้นจนราบเป็นหน้ากลอง
จากนั้นเจ้านกจอมป่วนก็เริ่มก่อความวายป่วงในโลกที่ดูเหมือนจะไม่พร้อมรับมือกับความแสบของมันเลย แต่ทว่าท่ามกลางความโกลาหลนั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยความทรงจำอันแสนเศร้า: ภาพของเจ้านกปีกหักที่กำลังวิ่งไล่ตามเงาของฝูงนกที่บินจากมันไป และตอนท้ายตัวอย่าง เจ้านกได้นำของเล่นชิ้นเล็ก ๆ ไปวางไว้หน้าดาวตกท่ามกลางซากปรักหักพังของลานจอดรถที่ยังมีควันไฟลอยคลุ้ง... ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งรอให้เราไปค้นหาในเกมนี้อย่างแน่นอน
Castlevania: Belmont’s Curse – เผชิญหน้าคำสาปแดร็กคิวล่า 15 ตุลาคมนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: 15 ตุลาคม 2026
เผยวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับ Castlevania: Belmont’s Curse เกมแนว 2D Action-Exploration (Metroidvania) ภาคใหม่จากความร่วมมือของ KONAMI, Evil Empire และ Motion Twin ทีมผู้สร้างเกมระดับตำนานอย่าง Dead Cells
เนื้อเรื่องเกิดขึ้น 23 ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาค Castlevania: Dracula’s Curse ปี 1989 โดยเกมภาคต่อนี้จะเล่าเรื่องราวการเติบโตของ "Rose Belmont" (ลูกสาวของ Trevor) ผสมผสานระบบโครงสร้างคลาสสิกของ Castlevania เข้ากับระบบสมัยใหม่ที่เน้นความเร็ว อิสระในการเคลื่อนไหว และระบบสกิลจากไพ่ทาโรต์ (Tarot-based Arcana skills)
ออกวิ่งไปเพื่อปกป้องปารีสที่ถูกทำลายล้างก่อนที่คำสาปของแดร็กคิวล่าจะพรากชีวิตของ Rose และเตรียมเผชิญหน้ากับ "ความตาย" ด้วยตัวคุณเอง
Crazy Taxi: World Tour – ซิ่งสุดป่วนในปี 2027
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: ปี 2027
Crazy Taxi: World Tour ภาคต่อล่าสุดของเกมขับรถส่งผู้โดยสารสุดมันส์ระดับตำนานจากค่าย SEGA เทรลเลอร์ใหม่เปิดตัวด้วยเพลงสุดคุ้นเคยอย่าง "All I Want" ของวง The Offspring พลขับระดับตำนานอย่าง Axel จะกลับมาซิ่งส่งคนผ่านถนนหนทางในเมืองใหญ่ ก่อนจะมีคนขับปริศนาพาเขาออกเดินทางผจญภัยไปรอบโลก
ตัวเกมภาคใหม่นี้จะเพิ่มโหมดแคมเปญเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่จะดำเนินเรื่องผ่าน 5 เมืองใหญ่ทั่วโลก ระบบแข่งรถแบบออนไลน์มัลติเพลเยอร์ ระบบแต่งรถ และระบบการเล่นสุดคลาสสิกที่ยังคงรักษากลิ่นอายความสนุกดั้งเดิมเอาไว้แบบครบถ้วน
JOIN US – ก่อตั้งลัทธิวันสิ้นโลกของคุณเองในเดือนมีนาคม 2027
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: มีนาคม 2027
เริ่มสร้างลัทธิวันสิ้นโลกในแบบของคุณเอง เกมแนวแอ็กชั่นเอาชีวิตรอดผสมผสานระบบจำลองสถานการณ์สุดฮาอย่าง JOIN US ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2027 รวบรวมผู้ติดตาม สร้างฐานทัพ เผยแผ่คำสอนแปลก ๆ ของคุณ และเตรียมลัทธิให้พร้อมสำหรับวันสิ้นโลกในเกมแนว Open-world Co-op รองรับผู้เล่น 1-4 คนที่แฝงไปด้วยมุกตลกร้ายเกมนี้
เทรลเลอร์ตัวที่สามของเกมที่เปิดตัวในวันนี้ ได้บอกเล่าเนื้อเรื่องแคมเปญเป็นครั้งแรก รวมถึงระบบรับสมัครสมาชิก การจัดการผู้ติดตาม การต่อสู้สุดชุลมุน และชุดเครื่องแต่งกายใหม่ ๆ เปิดให้กด Wishlist แล้ววันนี้
Magicians: The Devil’s Deal – ก้าวเข้าสู่โลกที่มายากลกลายเป็นเรื่องจริง
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: ปี 2027
เปิดตัวครั้งแรกของโลกกับเกม Magicians: The Devil’s Deal เกมแนวเดินหน้ายิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-person Action) ด้วยเนื้อเรื่องเข้มข้น มีฉากหลังอยู่ใน "Theatreland" หรือย่านโรงละครในธีมลอนดอนยุควิกตอเรียนที่ถูกจินตนาการขึ้นใหม่ในสไตล์สุดสยองขวัญ
ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Jacob อดีตนักมายากลตกอับที่ตกลงทำสัญญากับปีศาจเพื่อแลกกับพลังเวทมนตร์ดำสุดอันตรายเพื่อหลบหนีศัตรู ตัวเกมเป็นการผสมผสานระหว่างการสำรวจฉากที่เต็มไปด้วยบรรยากาศน่าขนลุก การต่อสู้ที่รวดเร็ว และพลังเวทมนตร์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ พาคุณก้าวสู่เส้นทางอันมืดมิดที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยาน มายากลลวงตา และผลลัพธ์ของการกระทำต่าง ๆ
METRO 2039 – เทรลเลอร์เกมเพลย์แรกและวางจำหน่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2027
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: กุมภาพันธ์ 2027
เดินทางกลับสู่ใจกลางอันมืดมิดของกรุงมอสโกหลังวันสิ้นโลกในการผจญภัยครั้งสำคัญและระทึกขวัญที่สุดของซีรีส์ METRO ยุคใหม่
เทรลเลอร์แรกของ METRO 2039 ใช้ฟุตเทจที่บันทึกจากในเกมจริงทั้งหมด นำเสนองานภาพที่สวยงาม แสดงเหตุการณ์และเนื้อเรื่องในอนาคตที่ล่มสลาย ด้วยการผสมผสานมุมมองบุคคลที่หนึ่งและมุมกล้องแบบภาพยนตร์ แฟน ๆ จะได้เห็นภาพแรกของ "Fuhrer Hunter" ชายผู้ครอบงำสถานีรถไฟใต้ดินด้วยคำโกหกและการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ได้อำนาจสูงสุด
พบกับประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความตึงเครียด การเอาชีวิตรอด ระบบลอบเร้น ความรุนแรง และความสยองขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ของ METRO ได้เป็นอย่างดี แถมยังมีลูกเล่นใหม่ ๆ แฝงอยู่ในวิดีโอนี้ด้วย เช่น ปืนใหม่อย่าง "Shatun" อุปกรณ์ใหม่ อสูรกายกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ และวิธีสำรวจฉากในรูปแบบใหม่ กด Wishlist ได้แล้ววันนี้
Persona 6 เปิดตัว พร้อมเปิดพรีออเดอร์ Persona 4 Revival แล้ววันนี้
• แพลตฟอร์ม: ทั้งสองเกมลงให้แก่ XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
แฟน ๆ ซีรีส์ Persona ฟินบินไปเลยกับเทรลเลอร์ใหม่ถึง 2 ตัวในงานวันนี้ ตัวแรกคือทีเซอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Persona 6 ที่ให้แฟนเกมสวมบทบาท (RPG) ตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ด้วยเนื้อเรื่องและธีมใหม่แกะกล่อง กด Wishlist ได้แล้ววันนี้
ส่วนเทรลเลอร์ที่สองคือวิดีโอของ Persona 4 Revival ที่วางจำหน่ายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2027 ร่วมเดินทางไปกับเพื่อน ๆ ของคุณในเมือง Inaba ในเกมฉบับรีเมกเต็มรูปแบบ ด้วยวิชวลที่ล้ำขึ้น พร้อมปรับปรุงระบบการเล่น นำเสนอสไตล์ร่วมสมัย และฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะปลุกชีพเกม RPG คลาสสิกระดับตำนานนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ววันนี้ ที่ pre-order
Resonance: A Plague Tale Legacy – โชว์เกมเพลย์ใหม่ เตรียมวางจำหน่าย 27 สิงหาคมนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: 27 สิงหาคม 2026
พบกับภาพลักษณ์ใหม่ที่คาดไม่ถึงในจักรวาลของ A Plague Tale พร้อมวางจำหน่าย 27 สิงหาคมนี้ โดยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวย้อนหลังไป 15 ปีก่อนเหตุการณ์ในภาคแรก ผู้เล่นจะได้ติดตามการผจญภัยของ "Sophia" ในการเดินทางข้ามเกาะลึกลับที่เต็มไปด้วยตำนานโบราณและความลับอันดำมืด
ระบบการเล่นจะนำเสนอการผสมผสานระหว่างการต่อสู้ระยะประชิดอันดุเดือด การสำรวจพื้นที่ และการเล่าเรื่องที่บีบคั้นอารมณ์ ขยายจักรวาลของเกมในขณะที่ต้องค้นหาจุดกำเนิดอันน่าสะพรึงกลัวของพลังลึกลับที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืด เมื่อ Sophia เดินทางลึกเข้าไปในใจกลางเกาะ ผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบอันตราย และค้นพบเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับโรคร้ายแรงอย่าง Macula
Valor Mortis – เกมแนวสยองขวัญแอ็กชั่น Soulslike มุมมองบุคคลที่หนึ่ง วางจำหน่าย 24 กันยายนนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: 24 กันยายน 2026
Valor Mortis เตรียมยาตราทัพลง XBOX วันที่ 24 กันยายนนี้ โดยเทรลเลอร์ล่าสุดได้เปิดตัวดารารุ่นใหญ่ Vincent Cassel มาพากย์เสียงเป็นจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ปูบรรยากาศสุดดาร์กของเกมแนวแอ็กชั่น Soulslike มุมมองบุคคลที่หนึ่งยุคสงครามนโปเลียน ซึ่งชัยชนะอาจต้องแลกด้วยสิ่งที่มีค่ามากกว่าชีวิตของคุณเอง ผู้เล่นจะรับบทเป็นทหารผ่านศึกที่ฟื้นคืนชีพจากความตายเพื่อเผชิญหน้ากับราคาของโชคชะตา ความจงรักภักดี และจักรวรรดิ
เมื่อองค์จักรพรรดิมีบัญชา คุณจะยอมจำนนหรือจะสู้สุดตัวเพื่อประเทศชาติ ปลดปล่อยพลังเหนือธรรมชาติ ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดสุดสยอง และเปิดโปงแผนสมคบคิดที่คุกคามมนุษยชาติภายใต้เงามืดแห่งความทะเยอทะยานของนโปเลียน
Vivarium – เกมผจญภัยจำลองชีวิต สไตล์อนิเมะย้อนยุคแสนอบอุ่นหัวใจ (ปี 2027)
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: ปี 2027
การเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับเกม Vivarium เกมแนวจำลองการใช้ชีวิต (Life-sim) และผจญภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ภาพอนิเมะวาดด้วยลายเส้นดั้งเดิมคลาสสิก พัฒนาโดย Studio Meadowflower และจัดจำหน่ายโดย Serenity Forge ร่วมกับทาง Shochiku และ Crunchyroll
เทรลเลอร์แรกนำเสนอระบบการเล่นแบบสโลว์ไลฟ์อันแสนอบอุ่น ระบบเวลาในเกม และเพื่อนบ้านสุดแปลกที่สร้างชีวิตชีวาให้แก่โลกจำลองนี้ นอกจากนี้ยังแง้มให้เห็นปริศนาเนื้อเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Narrative) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินใจของผู้เล่นเอง
Where Winds Meet – เกมแนว Wuxia Open-World RPG เล่นได้แล้ววันนี้บน XBOX
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: เล่นได้แล้ววันนี้!
เกมแนว Wuxia แอ็กชั่นสไตล์จีนกำลังภายในแบบโลกเปิด (Open-world ARPG) เปิดให้เล่นฟรีแล้วบน XBOX วันนี้ ฉากในเกมอยู่ในศตวรรษที่ 10 ยุคราชวงศ์ห้าสมัยสิบอาณาจักร มอบอิสระให้ผู้เล่นในการออกแบบกระบวนท่าและวรยุทธ์ในแบบเฉพาะของตัวเอง
เกมเปิดตัวพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก XBOX Game Pass Ultimate และแอบแง้มตัวอย่างอัปเดตแคมเปญใหม่ในอนาคตอย่าง "Hidden Mountain" ที่จะอัปเดตเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 2026 นี้ด้วย
Wo Long 2: Wings of Ember เปิดตัวแล้ว – วางจำหน่ายต้นปี 2027
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา)
• วันวางจำหน่าย: ต้นปี 2027
การเปิดตัวครั้งแรกของโลกของ Wo Long 2: Wings of Ember เกมแนวแอ็กชั่น RPG สุดโหดหินภาคต่อจาก Team NINJA เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ภาคแรก ท่ามกลางฉากประวัติศาสตร์ยุคปลายราชวงศ์ฮั่นตอนปลายผสมแฟนตาซี คุณจะสวมบทเป็นนักรบไร้นามที่ต้องต่อสู้กับทั้งมนุษย์และปีศาจในสนามรบอันกว้างใหญ่
ตัวเกมนำเสนอระบบวิทยายุทธ์จีนโบราณที่ได้รับการอัปเกรด ทั้งการจู่โจมและการป้องกันอย่างลื่นไหล และสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรก วันนี้ Wo Long: Fallen Dynasty ได้เปิดให้เล่นฟรีผ่าน XBOX Game Pass แล้ววันนี้เพื่อช่วยให้คุณตามทันเนื้อเรื่องก่อนภาคสองวางจำหน่าย
ข้อมูลอัปเดตใหม่ของเกมในปัจจุบัน (Live Games)
Age of Empires IV: ขยายทัพใหญ่ "Raiders of the North" ปลายปีนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, XBOX One, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา ที่ developer website)
เตรียมพร้อมสำหรับการรบครั้งประวัติศาสตร์เมื่ออารยธรรม "ไวกิ้ง" และ "ชาวสก็อต" เข้าร่วมสมรภูมิในส่วนขยาย Raiders of the North ของเกมวางแผนการรบสุดฮิต โดยทั้งสองอารยธรรมจะมาพร้อมกับยูนิตเฉพาะตัว สิ่งก่อสร้าง ดนตรีประกอบ เสียงพากย์ และภารกิจใหม่ ๆ ในโหมด The Crucible รวมถึงแผนที่ชีวนิเวศ (Biomes) ใหม่ ๆ ปลายปีนี้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Age of Empires’ website
The Elder Scrolls Online: ต้อนรับ Season One ด้วยเนื้อเรื่อง Thieves Guild และสิทธิประโยชน์ใหม่บน PC Game Pass
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, XBOX One, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา ที่ developer website)
ซีซันแรกของ The Elder Scrolls Online จะเริ่มต้นในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ โดยจะนำคุณเข้าสู่เนื้อเรื่องใหม่ของสมาคมหัวขโมย (Thieves Guild) ออกเดินเรือผจญภัยในทะเลกว้าง ท้าทายกับบอสเจ้าแห่งความบ้าคลั่ง และรับรางวัลมากมาย พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้บน PC Game Pass และอยู่ในคลังเกม XBOX Play Anywhere ให้คุณได้ออกผจญภัยในดินแดน Tamriel ได้ในแบบของตัวเอง
Fallout 76: เล่นอัปเดตฟรี "Infestations" ได้แล้ววันนี้
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, XBOX One, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา ที่ developer website)
ขณะที่ทุกคนคิดว่าสถานการณ์ในดินแดนแอปพาเลเชีย (Appalachia) ยุคหลังวันสิ้นโลกเริ่มจะดูปลอดภัยขึ้นมา จู่ ๆ ฝูงสัตว์ประหลาดและแมลงร้าย (Infestations) ก็บุกเข้ามายึดครองพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งแผนที่ อัปเดตฟรี "Infestations" พร้อมให้ผู้เล่น Fallout 76 ทุกคนได้ลุยแล้ววันนี้ โดยจะเปลี่ยนสถานที่ที่คุณเคยคุ้นเคยให้กลายเป็นแหล่งกบดานของภัยอันตรายครั้งใหม่ ซึ่งสองสิ่งที่จะได้จากอัปเดตนี้คือ "ศึกหนักสุดท้าทาย" และ "กองสมบัติสุดล้ำค่า" สำหรับผู้ที่รอดชีวิต ซึ่งรวมถึงม็อดอาวุธและชุดเกราะระดับตำนาน 4 ดาวชิ้นใหม่ล่าสุดด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ซีซันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใน Fallout 76 ภายใต้ชื่อ "Appalachia Under Siege" โดยผู้เล่นสามารถสะสมคะแนน S.C.O.R.E. ได้ง่าย ๆ เพียงแค่เข้าเล่นเกมและพิชิตความท้าทายต่าง ๆ เพื่อรับตั๋ว (Tickets) นำไปแลกของรางวัลในเกมที่มีให้เก็บสะสมเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งค่าย C.A.M.P. สไตล์เอาท์ดอร์ลุยป่า, ชุดเกราะเซ็ตใหม่, ไอเทมใช้งานสารพัดประโยชน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
Microsoft Flight Simulator 2024 เพิ่มอุทยานแห่งชาติสหรัฐฯ และการแข่งขันเครื่องบินชิงแชมป์ระดับชาติ
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนาที่ developer website)
Microsoft Flight Simulator 2024 ยกระดับความสมจริงของรายละเอียดขึ้นไปอีกขั้น กับแผนที่อุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกากว่า 30 แห่ง ผ่านอัปเดตฟรี "World Update 22: US National Parks" โดยเพิ่มพื้นที่อุทยานเข้าไปมากกว่า 400,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อุทยานจาก 12 รัฐ (ได้แก่ แอริโซนา, แคลิฟอร์เนีย, โคโลราโด, เนวาดา, นิวเม็กซิโก, นอร์ทดาโคตา, ออริกอน, เซาท์ดาโคตา, เทกซัส, ยูทาห์, วอชิงตัน และไวโอมิง)
และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ Microsoft Flight Simulator 2024 จะเพิ่มการแข่งขันเจ้าแห่งความเร็วกลางเวหาที่เร็วที่สุดในโลกอย่าง "National Championship Air Races" ซึ่งจะจำลองทั้งสนามแข่งระดับประวัติศาสตร์ในเมือง Reno รัฐเนวาดา และสนามแข่งแห่งใหม่ใน Roswell รัฐนิวเม็กซิโก โดยอัปเดตฟรีนี้จะรวมเครื่องบินแข่งหลากหลายคลาส ไม่ว่าจะเป็น Jet Class, Biplane Class (เครื่องบินปีกสองชั้น), T-6 Class, Unlimited Class ในตำนาน... ไปจนถึง STOL Drag Class สุดเร้าใจ
Microsoft Flight Simulator 2024 คือเกมภาคล่าสุดของแฟรนไชส์จำลองการบินระดับตำนาน และยังเป็นเกมจำลองการบินซึ่งชวนท้าทายที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา นำเสนอกองทัพเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุด มีความหลากหลายและมีรายละเอียดมากที่สุด มีการจำลองท่าอากาศยานและการจราจรทางอากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุด รวมถึงการจำลองภาพพื้นผิวโลกที่สวยงามน่าทึ่งที่สุด ซึ่ง Microsoft Flight Simulator 2024 จะมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแค่การบังคับเครื่องบินทั่วไป แต่มันจะช่วยให้เหล่านักบินจำลองได้ทำตามความฝันในเส้นทางอาชีพนักบินอย่างแท้จริง
ถือกุญแจและก้าวขึ้นมาคุมเรือใน Sea of Thieves
• แพลตฟอร์ม: XBOX Series X|S, XBOX One, PC, Cloud, เล่นได้ตั้งแต่วันแรกบน Game Pass และรองรับ XBOX Play Anywhere รวมถึงลงให้กับ Battle.net (ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนาที่ developer website)
ทีมงาน Rare ได้เปิดเผยข้อมูลแบบหมดเปลือกเกี่ยวกับสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาใน Season 20 ของ Sea of Thieves เพื่อมอบอำนาจในการสั่งการและคุมเรือให้แก่ผู้เล่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในโหมด "Custom Seas" คุณจะมีพลังในการกำหนดโลกทั้งใบด้วยตัวเอง สามารถตั้งกฎกติกาเพื่อสร้างโหมดการเล่นในแบบของคุณ ใส่ไอเทมและศัตรูเข้ามาได้ตามใจชอบ จัดทีมลูกเรือได้อย่างอิสระ และบันทึกภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นผ่านโหมดกล้องอิสระ (Free Camera) เพื่อปลดล็อกจินตนาการในการเล่าเรื่องราวโจรสลัดได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างผลงานที่สร้างขึ้นจากโหมดนี้ เช่น การแข่งขันเก็บคะแนนกระดูกป่น (Skeleton Scoreboard contest) และโหมดแย่งชิงความเป็นหนึ่งบนเรือพายอย่าง Rowboat Royale เตรียมตัวให้พร้อม โหมด Custom Seas จะเปิดให้อัปเดตและเล่นฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคนในวันที่ 18 มิถุนายนนี้
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