"DOOM: The Dark Ages" เผย DLC ใหม่มาพร้อม 'หอกโซ่'

การต่อสู้ในยุคมืดยังไม่จบสิ้น เมื่อยังเหลือปีศาจตนใหม่ในเนื้อหาเสริม Revelations ที่รอคอยให้แฟนๆได้เชือดสังหารและจับจ่ายในราคา 20 เหรียญ
บริษัท Bethesda Softworks และผู้พัฒนา id Software ประกาศเปิดตัวเนื้อหาดาวน์โหลดเสริมแบบเสียเงิน Revelations สำหรับผลงานเกมชูตติ้งฝ่าขุมนรก DOOM: The Dark Ages โดยตัว DLC ดังกล่าวจะวางจำหน่ายในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ สนนราคา 19.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการซื้อแยกต่างหาก ส่วนลูกค้าที่เป็นเจ้าของชุด Premium Edition อยู่แล้วจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง DLC ตัวใหม่นี้ได้ทันที
Revelations ถือเป็นส่วนขยายแคมเปญที่จะเปิดฉากบทใหม่สุดโหดของตำนาน Slayer เมื่อนรกถึงคราวเยือกแข็ง ตัวละครเอกที่ทั้งบาดเจ็บและโดนหักหลังถูกจับโยนเข้าสู่นรกไร้ปรานี เขาจะรอดพ้นได้ก็ต่อเมื่อเผชิญหน้ากับอดีตที่ตามหลอกหลอนและแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรปริศนา เพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการในจิตใจและต่อสู้กับสิ่งที่น่าชิงชังของเหล่าทวยเทพ
เนื้อหาเสริมตัวใหม่นี้จะพาเกมเพลย์การต่อสู้ไปสู่อีกมิติ เตรียมพบกับด่านใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยปริศนาที่ซับซ้อนกว่าเดิม ปีศาจตนใหม่ ความลับใหม่ๆ และอาวุธชิ้นใหม่อย่าง "หอกโซ่" สุดอันตรายที่จะมอบการต่อสู้สุดสะใจให้กับเหล่า Slayer ทั้งหลายที่หวนกลับมาอย่างเชี่ยวชาญ ได้รับการเสริมพลัง และมีการเคลื่อนไหวที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น
นอกจากเนื้อหาเสริมแล้ว เกม DOOM: The Dark Ages ยังมีการอัปเดตฟรี Ripatorium 3.0 สำหรับผู้เล่นทุกคนแบบไม่เสียตังค์ โดยการอัปเดตนี้จะเพิ่มการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การสร้างรหัสผ่านที่ดีขึ้น รวมถึงการบันทึกและโหลดค่าพรีเซ็ตส่วนตัวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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