เปิดตัว "Virtua Fighter Crossroads" วางจำหน่ายปี 2027

SEGA เปิดตัว "VIRTUA FIGHTER CROSSROADS" ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมต่อสู้ VIRTUA FIGHTER เตรียมวางจำหน่ายภายในปี 2027
SEGA กำลังเผยแพร่วิดีโอย้อนหลังของรายการพิเศษ VIRTUA FIGHTER CROSSROADS SHOWCASE โดยในรายการทีมพัฒนา นำโดยคุณริอิจิโร่ ยามาดะ โปรดิวเซอร์และครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของเกมนี้ ได้มาอธิบายเกี่ยวกับ "วิลาซาพารา" ซึ่งเป็นฉากของเรื่องราว รวมถึงระบบการต่อสู้ที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ตัวอย่างเนื้อเรื่องที่นำเสนอ "ซิเอโล" หนึ่งในสี่ตัวเอกคนใหม่ด้วย
โชคชะตาที่มาบรรจบ อนาคตที่ต้องเลือก การตัดสินใจที่แตกสลาย
VIRTUA FIGHTER CROSSROADS คือเกมผจญภัยต่อสู้ที่หลอมรวมเนื้อเรื่องและการต่อสู้เข้าด้วยกัน จนก้าวพ้นกรอบของเกมต่อสู้แบบเดิม ๆ เกมจะนำเสนอเรื่องราวผ่านตัวเอก 4 คน โดยแต่ละคนมีเส้นเรื่องของตัวเอง และเรื่องราวทั้งหมดเชื่อมโยงกัน ในโหมดเนื้อเรื่องที่ถ่ายทอดดราม่าอันซับซ้อนจากมุมมองของเหล่าตัวเอก ซึ่งต่างก็แบกรับความเชื่อมั่นและโชคชะตาของตนเอาไว้นั้น คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับโหมดเล่นคนเดียวที่ทั้งลุ่มลึกและสดใหม่ ซึ่งผสานองค์ประกอบการเล่าเรื่องชวนให้ติดตาม เข้ากับการต่อสู้ที่เปี่ยมไปด้วยความตึงเครียดตามแบบฉบับดั้งเดิมของซีรีส์
เมืองที่ไม่เคยเห็น เรื่องราวที่ไม่เคยได้ยิน...... VIRTUA FIGHTER บทใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น
"การต่อสู้แย่งชิงอำนาจในเมืองนี้ ห้ามใช้อาวุธปืน" ด้วยข้อตกลงอัลมาที่ทำขึ้นในปี 20XX เมืองวิลาซาพารา ซึ่งถูกพวกมาเฟียควบคุมโดยพฤตินัย ยังคงรักษาสมดุลอันน่าพิศวงเอาไว้ได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางความโกลาหลอันเป็นเอกลักษณ์ของมัน
ในสถานการณ์เช่นนั้น ประธานาธิบดีบาโต้ที่ลงสมัครชิงตำแหน่ง ได้ชูนโยบาย "แก้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงทั่วโลก" พร้อมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่มีจุดเด่นคือการยกระดับศึกต่อสู้ใต้ดินที่จัดขึ้นตามประเพณีของเมืองนี้อย่าง "ศึกวิลาไฟต์" ให้กลายเป็นคอนเทนต์กระแสหลัก จนทำให้ทั้งเมืองตกอยู่ท่ามกลางความปั่นป่วนครั้งใหญ่
และแล้วยามเมื่อโชคชะตาของคนทั้งสี่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาคลาดกันในเมืองนี้ เงาอดีตที่หยุดนิ่งมากว่า 20 ปีก็เริ่มเคลื่อนไหว พร้อมกับสมดุลของเมืองที่เริ่มพังทลายลง จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องราวก็คือ เหตุลอบทำร้ายนักสู้ต่อเนื่อง โดยชายผู้ถูกขนานนามว่า "บาคุนาวะ คิลเลอร์"
วิลาซาพารา ฉากเรื่องราวใหม่ที่รังสรรค์โดย RGG Studio
ฉากของเรื่องราวคือวิลาซาพารา เมืองสมมติซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งศิลปะการต่อสู้" และประกอบด้วยหลายเขต ไม่ว่าจะเป็นย่านใจกลางเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง ไปจนถึงย่านบันเทิงและพื้นที่รีสอร์ตต่าง ๆ
นอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้ว ยังมีเนื้อเรื่องย่อยและภารกิจเสริมต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเหตุการณ์ให้คุณได้สัมผัส พร้อมทั้งถ่ายทอดความสัมพันธ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นด้วย โดยวิลาซาพารา ซึ่งรังสรรค์โดย RGG Studio คือเมืองที่ความคิดคำนึงต่าง ๆ ผสมปนเป และเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดโลกทัศน์ของผลงานชิ้นนี้
การต่อสู้ของ VIRTUA FIGHTER ที่พัฒนาขึ้นอีกขั้น
ในเกมภาคนี้ จะมีสถานการณ์การต่อสู้อันหลากหลายเกิดขึ้นตามความคืบหน้าของโหมดเนื้อเรื่อง คุณจะได้สัมผัสการต่อสู้ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับศัตรูหลายคน หรือการต่อสู้กับบอส นอกจากนี้ ยังมีโหมดต่อสู้ที่สามารถสนุกกับการดวลแบบ 1 ต่อ 1 ได้ทันที พร้อมทั้งรองรับการต่อสู้แบบออนไลน์อีกด้วย
ระบบการควบคุมยังคงสืบทอดความเรียบง่ายและเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณตามแบบฉบับของซีรีส์ พร้อมยึดสไตล์การต่อสู้ดั้งเดิมไว้ ขณะเดียวกันก็ยกระดับการนำเสนอให้สมจริงยิ่งขึ้นและเสริมความลึกเชิงกลยุทธ์ ทำให้การชิงไหวชิงพริบพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น
บทเนื้อเรื่องอันเข้มข้นที่รังสรรค์โดยทีมครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าจากทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ
ทีมนักเขียนผู้สร้างผลงานโด่งดังมากมายทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศได้มาร่วมมือ ตั้งแต่วางโลกทัศน์ไปจนถึงการเขียนบท ภายใต้ระบบทีมงานที่ทำงานข้ามพรมแดน เพื่อรังสรรค์ประสบการณ์เรื่องราวอันเข้มข้น
- World Building Supervisor
David Hayter (ผลงานเด่น : X-Men, Watchmen, Wolves)
- Lead Writer
Brad Kane (ผลงานเด่น : As Dusk Falls (Lead Writer), Ghost of Tsushima (Writer), You vs Wild: Out Cold (Writer/Co-Producer))
- Scenario Director
สึโยชิ ฟุรุตะ (ผลงานเด่น : ซีรีส์ Like a Dragon, Judgment, Lost Judgment)
- Scenario Writer
ชินจิ ยามาโมโตะ (ผลงานเด่น : Persona 5 Royal, Persona 5, Persona 4 Dancing All Night, Persona 3, Shin Megami Tensei IV, Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon)
"VIRTUA FIGHTER CROSSROADS" วางจำหน่ายภายในปี 2027 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://crossroads.virtua-fighter.com/en/ หรือทางโซเชียลมีเดียทั้ง X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube และ Discord
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