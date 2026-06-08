"METRO 2039" เผยเกมเพลย์แรก วางจำหน่ายกุมภาพันธ์ 2027

"METRO 2039" ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ครั้งแรกในงาน Xbox Games Showcase เตรียมวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 บน Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam และ Epic Games Store
ตัวอย่าง The Hunter ผสมผสานเกมเพลย์สุดตื่นตาตื่นใจและกราฟิกที่สวยงามน่าประทับใจ เผยให้เห็นการกลับมาของเกมเพลย์แอ็กชั่นลอบเร้นที่เน้นความใกล้ชิดและอึดอัด การสำรวจอุโมงค์และพื้นผิว กลไกอันเป็นเอกลักษณ์ของ METRO และองค์ประกอบการเอาชีวิตรอดในเกม ตัวอย่างความยาว 3 นาทีนี้ยังเผยให้เห็นอาวุธลอบเร้นใหม่ The Shatun รวมถึงระเบิดเจาะอุโมงค์ใหม่สำหรับคลังแสงของคุณ ขณะที่คุณดำดิ่งลึกเข้าไปในใจกลางอันมืดมิดของ Metro
Metro ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยระบอบการปกครองใหม่ที่ทรงอำนาจและผู้นำของพวกเขา ผู้นำสปาร์ตันผู้คลั่งไคล้ที่รู้จักกันในชื่อ Hunter ตัวเอกของ METRO 2039 อย่าง The Stranger ถูกครอบงำด้วยความโกรธและความเกลียดชัง ได้ตำหนิ Fuhrer สำหรับการโกหกและความหน้าซื่อใจคดของเขา ในฐานะสมาชิกของกลุ่มสปาร์ตัน Hunter เป็นตำนาน เป็นเรนเจอร์ระดับสูงที่มีประสบการณ์ ผู้ซึ่งสาบานว่าจะปกป้อง Metro สิ่งที่เหลืออยู่ของกลุ่มสปาร์ตันอย่างที่เขารู้จักนั้นพังทลายลง และในที่ที่ครั้งหนึ่งสปาร์ตันเคยถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่เสียสละ The Stranger เชื่อว่า Hunter ได้กลายเป็นศัตรูที่สปาร์ตันเคยต่อสู้ด้วย...
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ METRO ได้ที่ METRO2039.com และติดตามได้ทาง X, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, YouTube และ Bluesky ที่ @MetroVideoGame หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 4A Games โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.4a-games.com ติดตามเราได้ทาง Facebook และ Twitter
เกม METRO 2039 กำลังได้รับการพัฒนาในประเทศยูเครน ท่ามกลางการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซีย และในมอลตา 4A Games ยังคงให้การสนับสนุนประเทศบ้านเกิดและสมาชิกทีมในยูเครนในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ United24
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