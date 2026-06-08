"Zenless Zone Zero" เปิดฉากซีซัน 3 มุ่งสู่เกาะลอยฟ้า 17 มิ.ย.นี้

HoYoverse เปิดตัว "Zenless Zone Zero" เวอร์ชัน 3.0 เปิดม่านซีซัน 3 สู่เกาะลอยฟ้าลึกลับ Roscaelifer ต้อนรับการมาเยือนครั้งแรกของเอเจนท์ธาตุลม พร้อมแจกตัวละครหลักร่างต่อสู้ Pyrois เตรียมอัปเดตวันที่ 17 มิถุนายนนี้
ในเนื้อเรื่องหลักของเวอร์ชัน 3.0 เพื่อรักษาพลังอีเทอร์ลึกลับที่ไม่อาจควบคุมได้ภายในตัว Proxy จึงตอบรับคำเชิญจากนายกเทศมนตรีของ New Eridu เพื่อเดินทางไปยังเขตพิเศษลับเหนือน่านฟ้า Roscaelifer ด้วยการแนะนำของ Velina ผู้อำนวยการของสำนักยุทธศาสตร์ภายนอก ทำให้ Proxy เดินทางมายังเกาะแห่งนี้ในฐานะนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาด้วยโควตาพิเศษ ก่อนจะค่อยๆ เปิดเผยความลับของพลังลึกลับ "Pyrois" ที่ซ่อนอยู่ในตัว ในขณะเดียวกัน ประเด็นถกเถียงเรื่องชิป Bangboo ของสำนักยุทธศาสตร์ภายนอกใน Roscaelifer ก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เหตุการณ์ Bangboo ระเบิดตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายจับตา มิหนำซ้ำยังเกิดความผันผวนผิดปกติขึ้นใน Hollow ของเขตพลังงาน แถมยังมีผู้พบเห็น Void Hunter รุ่นแรก Remielle Dan ปรากฏตัวอย่างลึกลับในมหานครลอยฟ้าแห่งนี้ สัญญาณเตือนของวิกฤตครั้งใหม่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงัน
ในฐานะผู้อำนวยการของสำนักยุทธศาสตร์ภายนอก Agent แรงก์ S ธาตุลมสายธาตุผิดปกติ Velina เป็น Agent ธาตุลมคนแรกใน Zenless Zone Zero ที่สามารถสะสม Wind Anomaly ให้กับศัตรู เพื่อทำให้ศัตรูเข้าสู่สถานะ [ลมกร่อน] ได้ เมื่อเกิด "ลมกร่อน" พร้อมกับ Attribute Anomaly ธาตุอื่น จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์พิเศษ "แปรปรวน" ซึ่งจะสร้างความเสียหายวงกว้างแก่ศัตรูโดยรอบตามธาตุที่สอดคล้อง เมื่อในทีมมี Agent สายธาตุผิดปกติหรือธาตุเดียวกับ Agent 2 คนขึ้นไป ความเสียหายจากลมกร่อนและแปรปรวนของ Velina จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยิ่งมี Agent เพิ่มเข้ามาในอนาคต ศักยภาพของเธอก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
Agent แรงก์ S ธาตุไฟสายสตั๊น Norma เธอเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของสำนักยุทธศาสตร์ภายนอก ผู้มีอิทธิพลคนสำคัญของศูนย์เทคโนโลยี Marcel Group กลไกการต่อสู้หลักของเธออยู่ที่ "หมวก" อันเป็นจุดเด่นของเธอ โดยไม่ว่า Norma จะอยู่ในสนามหรือไม่ก็ตาม หมวกของเธอจะทำการสะสม "Preheated Chamber" โดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อมีมากพอ จะสามารถแปลง "ซัปพอร์ตอย่างรวดเร็ว" ของเพื่อนร่วมทีมให้กลายเป็น "สกิลต่อเนื่อง" เพื่อทำให้ทั้งทีมมีโอกาสทำดาเมจเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Agent Ye Shunguang และ Sunna ก็จะกลับมารีรันอีกครั้ง พร้อมกับ W-Engine ของพวกเธอด้วย
ในเวอร์ชัน 3.0 นี้จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การสำรวจรูปแบบใหม่ใน Roscaelifer ซึ่งมีจุดสังเกตที่โดดเด่นหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น "Roarin' Brekkies" ที่มีกล่องสุ่มคุกกี้ให้ได้เสี่ยงทายกันทุกวัน "Spotlight Theater" ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนลึกของตรอก ซึ่งเป็นโชว์พิเศษของ Bangboo ทั้งหมด รวมถึงรถบัสลอยฟ้าปริศนาที่จอดอยู่กลางเมือง ซึ่งหากเรียกใช้งานในช่วงเวลาที่กำหนด จะสามารถปลดล็อกเส้นทางที่ซ่อนอยู่ได้ นอกจากนี้ Proxy ยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทอร์มินัลทั่วพื้นที่ เพื่อเข้าถึงกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเมือง โดยจะสามารถสอดส่องและลาดตระเวนผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่ง พร้อมกับการควบคุมโดรนโดยมี "Eous" คอยช่วยเหลือ ภายใน Scamall Hollow Proxy สามารถใช้ความสามารถในการเคลื่อนที่ข้ามมิติของ Pyrois เพื่อเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงผ่าน "รางวงแหวนลอยฟ้า" แต่หากพบ "จุดภาวะเอกฐานที่รั่วไหล" จนหลุดเข้าไปในมิติทับซ้อน ฉากและกลไกโดยรอบจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาพลังของ Pyrois เท่านั้น จึงจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ เพื่อช่วย Proxy ในการจดบันทึกทุกสิ่งที่ค้นพบใน Roscaelifer ระบบสะสมใหม่ล่าสุดอย่าง "Interboo" จะทำการรวบรวมผลงานการสำรวจทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรางวัล Polychrome และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
ในส่วนของกิจกรรมเวอร์ชัน 3.0 จะเปิดตัวเกมเพลย์ถาวรใหม่ล่าสุดอย่าง "ปังปัง! อัจฉริยะกับชิปปาฏิหาริย์" โดย Proxy จะต้องพัฒนาและบัญชาการทีม Bangboo "Collaboorator" เพื่อซ่อมแซมศูนย์กลางการประมวลผลและทำภารกิจวิจัยชิปให้สำเร็จ นอกจากนี้ยังมี "ศึกจำลองทำลายล้าง" ซึ่งเป็นเกมเพลย์ต่อสู้ถาวรรูปแบบใหม่ที่จะเปิดตัวพร้อมกัน โดยคอร์หลักของเกมเพลย์จะอยู่ที่การท้าทาย Boss ที่มีระดับความยากสูง ไม่มีข้อจำกัดด้านจุดอ่อนของธาตุและความต้านทานธาตุอีกต่อไป เป็นเกมเพลย์สำหรับทดสอบความเข้าใจด้านกลไกและการควบคุมของ Proxy สำหรับกิจกรรมจำกัดเวลาอื่นๆ จะทยอยเปิดให้เล่นตามลำดับ โดยเมื่อสำเร็จกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะได้รับรางวัล อาทิ อุปกรณ์ปรับจูน, W-Engine, Polychrome, ฉายาและรางวัลอื่นๆ รวมถึงปลดล็อกดิสก์ไดรฟ์เซ็ทใหม่ สำหรับคอสตูมลิมิเต็ด "ร่มเงาสุนทรีย์" ของ Velina จะวางจำหน่ายในร้านค้าพร้อมกับการอัปเดตเวอร์ชันในครั้งนี้ด้วย
ในส่วนของการปรับปรุงระบบ ฟังก์ชันคัดทิ้งอัจฉริยะของดิสก์ไดรฟ์ จะรองรับการจัดการดิสก์ไดรฟ์ที่ไม่ต้องการได้ทีละเป็นจำนวนมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบโกดังได้อย่างมหาศาล ขณะที่หน้าต่างปรับจูนดิสก์ไดรฟ์จะทำการจัดลำดับการแสดงผลโดยเน้นไปที่เซ็ทที่เหมาะสมในแผนฝึกพิเศษขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้เครื่องประดับคอสตูมจำพวกหมวก ที่คาดผม ต่างหู และแว่นตาของตัวละครหลัก จะถูกแยกไปเป็นของตกแต่งทั่วไป ซึ่งสามารถจับคู่กับทุกคอสตูมได้อย่างอิสระ ทางฝั่ง PC จะได้รับการอัปเกรดกราฟิกครั้งใหญ่ — ผู้เล่นที่มีสเปกของฮาร์ดแวร์ตามที่กำหนด จะสามารถเปิดใช้ real-time global illumination ด้วยเทคโนโลยี Ray Tracing พร้อมรองรับ DLSS Super-Resolution และ Frame Generation เพื่อการันตีภาพที่สวยคมชัดควบคู่ไปกับความลื่นไหลในการเล่น
สำหรับโบนัสประจำเวอร์ชัน ฟังก์ชัน "รับชมล่วงหน้า" ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ Proxy ได้สัมผัสเนื้อเรื่องซีซัน 3 ได้โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น ยังแจกฟรี Pyrois ร่างต่อสู้และคอสตูมธีมซีซัน 3 เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับในซีซัน 3 นี้ด้วย เพียงแค่เล่นเนื้อเรื่องหลักเวอร์ชัน 3.0 ก็รับไปได้เลยแบบฟรีๆ และภายในช่วงไม่กี่เวอร์ชันนับจากนี้ ภาพฉายมโนทัศน์ทั้งหมดและ W-Engine เฉพาะของ Pyrois ก็จะทยอยแจกจนครบเซ็ทด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ Proxy ยังจะได้รับ Polychrome ×1,600 โดยแบ่งเป็น Polychrome ×600 เมื่อล็อกอินในวันที่อัปเดตเวอร์ชัน และ Polychrome ×1,000 ในวันที่ 4 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ 2 ปีของ Zenless Zone Zero
Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 3.0 "คำสารภาพของนักท่องฝัน" จะเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์ม PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS และ Android รวมถึง Steam ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือหรือติดตามบัญชี X (Twitter): @ZZZTH
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