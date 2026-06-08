ตัวอย่างใหม่ "Blood Message" เกมผจญภัยฟอร์มยักษ์จาก NetEase

NetEase Games และ 24 Entertainment ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ "Blood Message" เกม AAA แบบเล่นคนเดียวเกมแรกของ NetEase เผยเบื้องหลังของเกม และแนะนำกลไกการต่อสู้ใหม่ ๆ ในภูมิประเทศที่หลากหลาย
เรื่องราวของ "Blood Message" เกิดขึ้นในปลายราชวงศ์ถัง ค.ศ. 848 ผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้ส่งสารนิรนามที่ออกเดินทางอันแสนอันตรายไปยังทิศตะวันออกเพื่อส่งสารที่จะกำหนดชะตากรรมของบ้านเกิด เกมนี้มีฉากหลังเป็นช่วงปีสุดท้ายของราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์จีน ที่ใช้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนานของยุคนั้นมาประกอบเรื่องราว
ผู้ส่งสารและลูกชายต้องเอาชีวิตรอดจากการปิดล้อมของศัตรูอย่างไม่ลดละ และการเดินทางอันแสนอันตรายกว่า 1,000 ไมล์ ต่อสู้กับอุปสรรคมากมายเพื่อกลับสู่ใจกลางราชวงศ์ถัง คือเมืองฉางอาน พวกเขาต้องเดินทางข้ามภูมิประเทศที่อันตรายถึงชีวิต รวมถึงทะเลทรายที่แห้งแล้งและถิ่นทุรกันดารอันกว้างใหญ่ของเอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง เพื่อเอาชีวิตรอดจากการปิดล้อมที่โหดร้าย ภูมิประเทศที่ยากลำบาก และศัตรูที่เหนือกว่า ท่ามกลางผืนทราย พวกเขาจะจารึกเรื่องราวสุดท้ายแห่งความจงรักภักดีในราชวงศ์ถัง เมื่อประวัติศาสตร์ลืมเลือน นักรบจะจดจำ
โลกได้ยินเรื่องราวของจักรพรรดิและแม่ทัพมามากมายแล้ว Blood Message คือบทเพลงสรรเสริญวีรบุรุษผู้ไม่ได้รับการยกย่อง
คุณสมบัติเด่นของ Blood Message:
• เกมเพลย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวที่เล่าผ่านภาพยนตร์
• การต่อสู้ที่สมจริงและดุเดือด ผสมผสานกลไกการลอบเร้นและการเอาชีวิตรอด
• การเดินทางทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง สำรวจธีมของครอบครัว เกียรติยศ การเสียสละ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
• ภูมิประเทศกว้างใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิประเทศที่หลากหลายของเอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "Blood Message" ได้ที่ www.blood-message.com หรือบน YouTube และ X
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