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"ELDEN RING Tarnished Edition" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 28 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Bandai Namco เตรียมพาผู้เล่นเข้าสู่โลกดาร์กแฟนตาซีในดินแดนมัชฌิมากับ "ELDEN RING Tarnished Edition" เกมแอ็กชัน RPG โลกเปิดจาก FromSoftware เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 วันที่ 28 สิงหาคมนี้

ใน ELDEN RING Tarnished Edition จะประกอบด้วยเนื้อหาเสริม ELDEN RING Shadow of the Erdtree รวมอยู่ด้วย เนื้อหาที่ต่อยอดเรื่องราวจากเกมหลัก ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยปริศนา และภัยอันตรายมากมาย ออกเดินทางสู่การผจญภัยอันน่าสะพรึง ที่ซึ่งการเผชิญหน้ากับบอสสุดอันตรายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไปพร้อมกับการค้นหาอุปกรณ์ ความสามารถ อาวุธ และชุดเกราะใหม่ จงเดินตามรอยเท้าของมิเคล่า เหล่าผู้มัวหมองที่จะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ของราชาแห่งเอลเดน บัดนี้กลับต้องทิ้งพรของตนไว้เบื้องหลัง และปลดปล่อยด้านมืดอันโหดร้ายของเรื่องราวใน ELDEN RING




เกม ELDEN RING ออริจินัล ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง “เกมแห่งปี” มากกว่า 400 รางวัล และมียอดขายกว่า 30 ล้านชุดทั่วโลก ในเวอร์ชัน ELDEN RING Tarnished Edition ผู้เล่น Nintendo กำลังจะได้รับประสบการณ์การเดินทางอันน่าเหลือเชื่อนี้และกลายเป็นราชาแห่งเอลเดน เผชิญหน้ากับการท้าทายสุดยิ่งใหญ่ ฉากหลังอันกว้างไกล และอันตรายในทุกย่างก้าวภายในเกมแอ็กชัน RPG โลกเปิดแห่งนี้ ผู้เล่นจะก้าวไปในเส้นทางของตนในโลกอันกว้างใหญ่และไร้รอยต่อในดินแดนมัชฌิมาแห่งนี้ ไม่ว่าจะด้วยการเดินเท้า หรือการควบภูตอาชาทอร์เรนท์






ELDEN RING Tarnished Edition จะวางจำหน่ายวันที่ 28 สิงหาคม บน Nintendo Switch 2 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELDEN RING, ELDEN RING Shadow of the Erdtree และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Bandai Namco Entertainment Asia ได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube

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"ELDEN RING Tarnished Edition" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 28 ส.ค.นี้
"ELDEN RING Tarnished Edition" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 28 ส.ค.นี้
"ELDEN RING Tarnished Edition" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 28 ส.ค.นี้
"ELDEN RING Tarnished Edition" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 28 ส.ค.นี้
"ELDEN RING Tarnished Edition" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 28 ส.ค.นี้
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