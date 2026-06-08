"ELDEN RING Tarnished Edition" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 28 ส.ค.นี้

Bandai Namco เตรียมพาผู้เล่นเข้าสู่โลกดาร์กแฟนตาซีในดินแดนมัชฌิมากับ "ELDEN RING Tarnished Edition" เกมแอ็กชัน RPG โลกเปิดจาก FromSoftware เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 วันที่ 28 สิงหาคมนี้
ใน ELDEN RING Tarnished Edition จะประกอบด้วยเนื้อหาเสริม ELDEN RING Shadow of the Erdtree รวมอยู่ด้วย เนื้อหาที่ต่อยอดเรื่องราวจากเกมหลัก ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยปริศนา และภัยอันตรายมากมาย ออกเดินทางสู่การผจญภัยอันน่าสะพรึง ที่ซึ่งการเผชิญหน้ากับบอสสุดอันตรายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไปพร้อมกับการค้นหาอุปกรณ์ ความสามารถ อาวุธ และชุดเกราะใหม่ จงเดินตามรอยเท้าของมิเคล่า เหล่าผู้มัวหมองที่จะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ของราชาแห่งเอลเดน บัดนี้กลับต้องทิ้งพรของตนไว้เบื้องหลัง และปลดปล่อยด้านมืดอันโหดร้ายของเรื่องราวใน ELDEN RING
เกม ELDEN RING ออริจินัล ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง “เกมแห่งปี” มากกว่า 400 รางวัล และมียอดขายกว่า 30 ล้านชุดทั่วโลก ในเวอร์ชัน ELDEN RING Tarnished Edition ผู้เล่น Nintendo กำลังจะได้รับประสบการณ์การเดินทางอันน่าเหลือเชื่อนี้และกลายเป็นราชาแห่งเอลเดน เผชิญหน้ากับการท้าทายสุดยิ่งใหญ่ ฉากหลังอันกว้างไกล และอันตรายในทุกย่างก้าวภายในเกมแอ็กชัน RPG โลกเปิดแห่งนี้ ผู้เล่นจะก้าวไปในเส้นทางของตนในโลกอันกว้างใหญ่และไร้รอยต่อในดินแดนมัชฌิมาแห่งนี้ ไม่ว่าจะด้วยการเดินเท้า หรือการควบภูตอาชาทอร์เรนท์
ELDEN RING Tarnished Edition จะวางจำหน่ายวันที่ 28 สิงหาคม บน Nintendo Switch 2 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELDEN RING, ELDEN RING Shadow of the Erdtree และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Bandai Namco Entertainment Asia ได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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