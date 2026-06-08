เปิดตัว "Senua" ภาคใหม่ชื่อสั้น ที่ลงพร้อมกันทุกเครื่อง

เตรียมเอาใจช่วยนักรบสาวชาวเคลต์อีกครั้ง เมื่อเธอต้องมาติดอยู่ในวังวนแห่งชีวิตและความตาย ณ ดินแดนชำระบาปที่บิดเบี้ยว
Xbox Game Studios จับมือทีมพัฒนา Ninja Theory ประกาศเปิดตัว Senua ผลงานเกมแอ็คชันผจญภัยจิตวิปลาสภาคใหม่ล่าสุดในจักรวาล Hellblade โดยมีกำหนดแผนการวางจำหน่ายภายในปี 2027 สำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam / Microsoft Store)
เรื่องราวในภาคนี้ยังคงตามติด "เซนูอา" นักรบหญิงแกร่งชาวเคลต์ผู้ติดอยู่ในดินแดนชำระบาปผ่านมุมมองของภาวะจิตเภทที่เชื่อมโยงกันด้วยตำนาน ความทรงจำ และความเจ็บปวด เธอนั้นต้องต่อสู้เพื่อไปสู่โลกหลังความตายและพบกับคนรักที่เคยสูญเสียไป รวมถึงต้องฝ่าฟันกับกองทัพสีทองที่เป็นภัยคุกคามต่อทุกสิ่งที่เธอเชื่อมั่น
ผู้เล่นจะได้ทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจของเซนูอาเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก ฝึกฝนการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ เรียนรู้ที่จะใช้อาวุธทั้งสองมือ และปลดปล่อยพลังอำนาจเพื่อเอาชนะปีศาจในจิตใจและบอสสุดพิสดารที่ขวางทางภารกิจของเธอ แน่นอนว่าหนทางสู่ความสงบสุขของเซนูอา จะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีชีวิตชีวาผ่านเกมเพลย์แอ็คชันผจญภัยที่ดูสมจริง มีคุณภาพกราฟิก และระบบเสียงอันยอดเยี่ยม ราวกับผู้เล่นกำลังรับชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งเหมือนเช่นเคย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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