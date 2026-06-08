"Gears of War: E-Day" วางขาย 6 ต.ค. แค่เอ็กบ็อกซ์กับพีซี

สาวก เพลย์สเตชัน หมดสิทธิ์เล่น! เมื่อทาง ไมโครซอฟต์ ตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายที่จะรักษาเกมยิงหลังพิงฝาภาคล่าสุดเอาไว้กับตัวเอง
ค่ายผู้จัดจำหน่าย Xbox Game Studios ร่วมกับทีมพัฒนา The Coalition ออกมาประกาศเตรียมพร้อมวางจำหน่ายเกม Gears of War: E-Day สำหรับแพลตฟอร์ม Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam / Microsoft Store) ในวันที่ 6 ตุลาคมปี 2026 อีกทั้งยังลงบริการ Game Passให้เหล่าสมาชิกได้เล่นกันแบบเดย์วัน
ภาคใหม่นี้จะพาเราไปสัมผัสความสยองขวัญและความโหดร้ายในช่วง "วันแห่งการปรากฏตัว" (Emergence Day) 14 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ในเกม Gears of War ภาคแรก ผู้เล่นจะได้ร่วมผจญภัยไปกับตัวละครเอก Marcus Fenix และ Dominic Santiago ในเรื่องราวต้นกำเนิดสุดระทึก เมื่อกองทัพ Locust ผุดปะทุขึ้นจากใต้ดินและพวกเขาต้องต่อสู้อย่างสุดชีวิตเพื่ออยู่รอด
ถึงแม้ตัวเกมเวอร์ชัน PlayStation 5 จะเคยมีข่าวได้รับการจัดเรตโดยสำนักงานสารสนเทศเกมแห่งภาคพื้นยุโรป (PEGI) ไปเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ แต่ทาง "แอชชา ชาร์มา" (Asha Sharma) ซีอีโอสาวของ Xbox กลับประกาศกร้าวในงานอย่างชัดเจนว่ามันจะวางจำหน่ายในฐานะ “เกมเอ็กคลูซีฟสำหรับเครื่อง Xbox” เท่านั้น โดยนักข่าวแห่งเว็บไซต์ Giant Bomb ระบุเสริมว่านี่ถือเป็นการตัดสินใจที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบฉุกละหุกของ ไมโครซอฟต์
สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อตัวเกมล่วงหน้า จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงช่วงทดสอบโอเพ่นเบต้าก่อนใครในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ รวมไปถึงยังจะได้รับสกินตัวละคร Exfil Dom และสกินอาวุธปืน Exfil Weapon เอาไปใช้ตอนที่ตัวเกมออกวางจำหน่ายด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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