"ทีฟา" จาก FFVII ร่วมแจม Street Fighter 6

Capcom เผยโฉมตัวละครนักสู้ที่จะมาปรากฎตัวใน Street Fighter 6 Year 4 Character Pass พร้อมสร้างเซอร์ไพรซ์ด้วย "Tifa" จากซีรีส์ Final Fantasy VII Remake สามารถซื้อ Character Pass ได้แล้ว ราคาเริ่มต้น 810 บาท
ตัวละครใหม่ 4 ตัวที่จะมาแสดงให้เห็นถึงความหมายของ "พละกำลังที่ไร้ขีดจำกัด" ประกอบด้วยแขกรับเชิญพิเศษสุดไอคอนิกอย่าง Tifa จากซีรีส์ FINAL FANTASY VII Remake, นักสู้หน้าใหม่ Yasmine และ Arjun ก่อนปิดท้ายด้วย Bosch ตัวเอกคนที่สองของ World Tour
Yasmine (ฤดูร้อนปี 2026) นักเรียนมัธยมปลายจากฟิลิปปินส์ เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อตามหาพี่ชายที่พลัดพรากไปนาน แม้จะมีท่าทีขี้อายและอ่อนโยน แต่ยัสมินกลับเปล่งประกายด้วยความมั่นใจทุกครั้งที่ใช้มีดคารัมบิตรูปพระจันทร์เสี้ยว เคลื่อนไหวหลบหลีกคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วสูง เหมือนที่ปู่ของเธอสอนไว้
Arjun (ฤดูใบไม้ร่วง 2026) ใช้ความสามารถในการหายใจที่เหนือกว่าปกติ ผสานกับการหายใจแบบโยคะ เพื่อปลดปล่อยพลังอันมหาศาลด้วยเทคนิคโยคะมือเปล่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา ขณะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในอินเดีย อาร์จุนถูกกล่าวหาว่าฆ่าเพื่อนร่วมงาน และตอนนี้เขาใช้ชีวิตหลบหนีเพื่อตามหาผู้กระทำผิดตัวจริง
Tifa (ต้นปี 2027) เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ Zangan-ryu ระดับสูง และเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้าน Avalanche ระหว่างเดินทางกับเพื่อนร่วมทาง เธอถูกส่งไปยังอีกโลกหนึ่งโดยไม่คาดคิด ที่นั่นเธอได้พบและผูกมิตรกับนักสู้ใหม่ ๆ ทิฟาเก่งกาจในการต่อสู้ระยะประชิด โดยผสมผสานเทคนิคศิลปะการต่อสู้เข้ากับพลังพิเศษที่เรียกว่า Abilities
Bosch (ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2027) ออกเดินทางจากประเทศบ้านเกิดของเขา เนย์ชอลล์ เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของความแข็งแกร่ง และในที่สุดก็คว้าชัยชนะในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ การเดินทางของเขานำพาเขามายังเมโทรซิตี้ ที่ซึ่งเขาได้ฝึกฝนกับลุค เพื่อผสมผสานวิธีการต่อสู้สมัยใหม่เข้ากับเทคนิคโบราณของศรัทธานักรบแห่งเนย์ชอลล์
Character Pass และ Ultimate Pass ปีที่ 4 เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 และ PC ขณะที่เกม Street Fighter 6 และ Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition ก็กำลังลดราคา 50% และ 35% ตามลำดับ ในช่วงเวลาจำกัดเช่นกัน
แพ็กเกจ Character Pass ปีที่ 4 จะปลดล็อกตัวละครทั้งสี่ตัว รวมถึงชุด Outfit 1 สีที่ 3-10 สำหรับแต่ละตัวละคร และตั๋ว Drive Ticket จำนวน 3,000 ใบ ส่วนแพ็กเกจ Ultimate Pass จะมีเนื้อหาทั้งหมดของ Character Pass รวมถึงชุด Outfit 2 (รวมสีที่ 1-10), Outfit 3 (รวมสีที่ 1-10) ของแต่ละตัวละคร และตั๋ว Drive Ticket เพิ่มอีก 2,800 ใบ
Yasmine ตัวละครตัวแรกของปีที่ 4 จะพร้อมให้เล่นในวันที่ 3 สิงหาคม 2026 โดยจะมีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครใหม่แต่ละตัวที่จะเข้าร่วมเกมตลอดทั้งปี สามารถติดตามได้ที่ https://www.streetfighter.com/6/en-asia
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