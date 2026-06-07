"Monster Hunter Wilds: Ascendance" เตรียมออกล่าในแดนลอยฟ้าปี 2027

Capcom ประกาศการอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับเกม "Monster Hunter Wilds" ในงาน Summer Game Festival 2026 พร้อมปล่อยตัวอย่างแรกของ "Monster Hunter Wilds: Ascendance" เตรียมวางจำหน่ายในปี 2027
Monster Hunter Wilds: Ascendance สานต่อเรื่องราวของดินแดนต้องห้าม โดยทีมสำรวจจะพาการผจญภัยไปยังสถานที่ใหม่ท่ามกลางก้อนเมฆ ในภาคเสริมนี้ เหล่านักล่าจะได้สำรวจเกาะลอยฟ้าและใช้ความสามารถใหม่สุดอลังการที่จะพัฒนาเกมเพลย์และยกระดับการล่าไปอีกขั้น ความท้าทายที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีกระดับด้วยการกลับมาของเหล่า Elder Dragon และคอนเทนต์ Master Rank
The Skybound Eyrie: โลกใหม่ล่าสุดสำหรับเหล่านักล่าใน Monster Hunter Wilds: Ascendance
การสำรวจที่สะดวกยิ่งขึ้น
องค์ประกอบสนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุงขณะอยู่ในสนามรบและในภารกิจจะทำให้การสำรวจเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เล่น ขณะที่ความสามารถของ Seikret ได้รับการปรับปรุงด้วยการเพิ่มการพุ่งตัวแบบร่อน และเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นเมื่อถูกเรียกใช้
การต่อสู้ที่ขยายขอบเขตด้วยแอ็คชั่นเพิ่มพลัง
สะสมพลังงานชั่วคราวจากมอนสเตอร์ระหว่างการต่อสู้และใช้มันเพื่อใช้แอ็คชั่นเพิ่มพลังใหม่ ยกระดับการผจญภัยไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ Boost Bracer ใหม่ล่าสุด ที่ใช้ได้กับอาวุธทุกประเภท ปลดปล่อยพลังโจมตีที่เหนือกว่า เพิ่มความคล่องตัว และการประสานงานการต่อสู้ที่ราบรื่น ในขณะที่การล่าพัฒนาไปอีกขั้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการเพิ่มท่าโจมตีและคอมโบใหม่ ๆ เข้ามาในระบบควบคุมหลัก ทำให้เหล่านักล่ามีวิธีมากมายในการควบคุมอาวุธและครองสนามรบ
มอนสเตอร์ใหม่กำลังรอผู้เล่นอยู่ในดินแดนตะวันออก ภัยคุกคามใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของมังกรโบราณ เพียงแค่การปรากฏตัวของพวกมันก็เพียงพอที่จะนำมาซึ่งการทำลายล้างครั้งใหญ่แล้ว
Monster Hunter Wilds Ascendance กำลังอยู่ในระหว่างอย่างเต็มกำลัง โดยตั้งเป้าหมายที่จะวางจำหน่ายภายในปี 2027 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.monsterhunter.com/wilds-ascendance/en-asia/
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