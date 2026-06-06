ภาคใหม่ "Stellar Blade: BLOOD RAIN" สาวน้อยผมสั้นซอย ผู้ต่อยหนัก!

เตรียมพบกับโลกที่เปลี่ยนไปกับลุคสุดห้าวของตัวละครเอกหน้าใหม่ที่มิใช่ "อีฟ" คนเก่า ทว่าทั้งหมดยังคงอยู่ในจักรวาลเดียวกับเกมภาคแรก
SHIFT UP ออกมาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Stellar Blade: BLOOD RAIN ผลงานเกมแอ็คชั่นไซไฟอกเต่งตึงบั้นท้ายงามภาคใหม่ล่าสุด ซึ่งในภาคนี้พวกเขาเลือกที่จะจัดจำหน่ายด้วยตัวเองแบบไม่มีบริษัทแม่ต้นสังกัด ส่วนเรื่องแพลตฟอร์มและกำหนดวันวางจำหน่ายนั้นปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผย
Stellar Blade: BLOOD RAIN คือบทลำดับถัดไปของแฟรนไชส์เกมแอ็คชั่นผจญภัยชื่อดังที่พัฒนาโดยทีมงานเดิม มันจะดำเนินเรื่องราวสานต่อจากภาคแรกผ่านมุมมองของตัวละครเอกคนใหม่นาม "อีวี่" (Evie) สาวน้อยผมสั้นผู้มาพร้อมกับพลังหมัดสะท้านโลกันต์ เธอผู้ที่จะมาเขย่าหัวใจและขยายโลกของเกมไปในทิศทางใหม่ที่น่าตื่นเต้น
แม้ว่าโครงการจะยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนา แต่ทาง SHIFT UP ก็มีความคืบหน้าอย่างน่าทึ่งและพร้อมที่จะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อถึงเวลา โดยทีมงานมุ่งมั่นอย่างหนักที่จะต่อยอดองค์ประกอบหลักที่แฟนๆชื่นชอบจากเกม Stellar Blade ไม่ว่าจะเป็นฉากบู๊แอ็คชั่นสุดเท่ไปจนถึงการสร้างสรรค์โลกอันน่าหลงใหล ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจักรวาลไปสู่รูปแบบใหม่ที่ทะเยอทะยานยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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