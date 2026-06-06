"Gundam Rogue Orbit" เกมหุ่นรบเนื้อเรื่องใหม่สดซิง ที่ไม่อิงกันดั้มภาคไหนๆ

บทใหม่ที่ท้าทายในมหากาพย์ "กันดั้ม" ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับผู้เล่นชาวคอนโซลและพีซี ทุกสิ่งล้วนคือความแปลกใหม่มีเพียงแค่ดีไซน์เสาอากาศบนหัวเท่านั้นที่ยังรักษาเอาไว้เป็นเอกลักษณ์
Bandai Namco ประกาศเปิดตัว Gundam Rogue Orbit ผลงานเกมแอ็คชั่นซินีมาติกหุ่นรบความเร็วสูงที่นำเสนอแนวคิดใหม่อันน่าตื่นเต้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในจักรวาลกันดั้ม โดยตัวเกมมีกำหนดแผนออกวางจำหน่ายภายในปี 2027 สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam)
ในเกมผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนักบินมือฉมัง RE-Xตัวละครเอกหน้าใหม่ที่ตบเท้าก้าวเข้าสู่ห้องพลขับในฐานะนักบินของ "กันดั้ม เฮลิกซ์" (Gundam Helix)หุ่นยนต์รบความคล่องตัวสูง ผู้ต้องร่วมมือต่อสู้ไปพร้อมกับเหล่าลูกเรือทหารฝีมือธรรมดา เพื่อเป็นความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติในการเผชิญหน้ารับมือกับศัตรูและภัยคุกคามอันทรงพลังที่ไม่รู้จัก
Gundam Rogue Orbit จะนำเสนอเกมเพลย์ต่อสู้ที่ดุเดือดรวดเร็วเร้าใจในสภาพแวดล้อมที่กว้างใหญ่ ผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับฝูงศัตรู บอสขนาดมหึมาใหญ่ยักษ์ และความท้าทายที่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้ ท่ามกลางฉากหลังแนวไซไฟที่น่าดึงดูดสำหรับทั้งกลุ่มแฟนคลับกันดั้มดั้งเดิมรวมไปถึงเหล่าผู้เล่นหน้าใหม่ๆ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*