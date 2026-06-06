แคปคอม ประกาศภาครีเมค "Resident Evil Veronica"

เรื่องราวของสาวแคลร์บนเกาะทัณฑสถานสุดสะพรึง จะถูกนำเสนอใหม่อีกครั้งด้วยเอนจิ้นทรงพลัง RE ENGINE
ล่าสุดในงาน Summer Game Fest ทางบริษัท Capcom ได้ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการประกาศแผนสร้างโปรเจกต์ Resident Evil Veronica ซึ่งเป็นผลงานเวอร์ชันรีเมคปัดฝุ่นยกเครื่องใหม่ของเกมคลาสสิกยอดนิยมอย่าง Resident Evil: Code Veronica ที่เคยผลิตวางจำหน่ายไปเมื่อปี 2000
ภาคต่อของซีรีส์เกมเอาชีวิตรอดสยองขวัญ Resident Evil อันโด่งดังที่แฟนๆต่างเรียกร้องให้นำมันกลับมาทำใหม่นี้ จะพาตัวละครเอกหญิงที่พวกเราชื่นชอบอย่าง "แคลร์ เรดฟิลด์" (Claire Redfield) กลับไปเผชิญความสยองขวัญ ความบ้าคลั่ง และต่อสู้หลบหนีอย่างสิ้นหวังบนเกาะ Rockfort อันโดดเดี่ยวและเต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้อีกครั้ง
"Resident Evil Veronica" จะพัฒนาลงให้เล่นกันบนเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam) ภายในปี 2027 ด้วยขุมพลังเอนจิ้น RE ENGINE ของทางแคปคอมเอง ซึ่งจะนำเสนอรูปแบบการเล่นที่ทันสมัยพร้อมกับความสมจริงน่าขนลุกที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับเกมแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญขึ้นไปอีกขั้น ส่วนมุมมองตอนเล่นจริงจะเป็นมุมกล้องบุคคลที่สามหรือมุมมองบุคคลที่หนึ่งนั้นคงต้องรอฟังข่าวอัปเดตกันต่อไป
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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