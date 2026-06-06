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บทส่งท้าย "Final Fantasy VII Revelation" ประกาศวางจำหน่ายปี 2027

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกคลาวด์ ซึ่งจะพาผู้เล่นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเรือเหาะไฮวินด์ กับการต่อสู้ที่มีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพัน

บริษัท Square Enix ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Final Fantasy VII Revelation ผลงานเกมภาคที่สามและภาคสุดท้ายของไตรภาค Final Fantasy VII Remake โดยมันเตรียมวางจำหน่ายลงบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store / Microsoft Store) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2027 ซึ่งเป็นช่วงเวลาครบรอบ 30 ปีของเกมไฟนอลฯ7 ต้นฉบับพอดี


เมื่ออุกกาบาตพุ่งชนท้องฟ้า ผู้พิทักษ์ดาวเคราะห์ที่น่าสะพรึงกลัวออกอาละวาดไปทั่วโลก และเปลวไฟแห่งสงครามโหมกระหน่ำ ขณะที่โลกกำลังสั่นคลอนอยู่บนขอบเหวแห่งความพินาศและศัตรูตัวฉกาจอย่าง "เซฟิรอธ" ก็กำลังใกล้จะบรรลุความเป็นเทพ "คลาวด์ สไตรฟ์" และเหล่าสหายของเขาจึงต้องทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเรือเหาะไฮวินด์ ออกเดินทางเพื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินชะตากรรมของโลกใบนี้

ในบทส่งท้ายของโปรเจกต์รีเมค Final Fantasy VII ขนาดของเรื่องราวจะขยายใหญ่โตและมีเดิมพันสูงกว่าที่เคย ผู้เล่นจะได้ท่องสำรวจโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล ต่อสู้เคียงข้างร่วมกับสมาชิกปาร์ตี้หน้าใหม่อย่าง "วินเซนต์ วาเลนไทน์" และ "ซิด ไฮวินด์" ที่ผู้เล่นสามารถบังคับได้แล้ว รวมไปถึงฝึกฝนทักษะการต่อสู้เชิงกลยุทธ์แบบไดนามิกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบทสรุปสุดระทึกที่รอคอยคุณอยู่




"เครื่องแต่งกาย" (Fits) ถือเป็นระบบใหม่ในเกมภาคนี้ที่ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ของตัวละครได้ด้วยการสวมใส่ชุดต่างๆ แต่ละชุดจะปลดล็อกความสามารถเฉพาะตัว มอบท่าโจมตีใหม่ๆ และขยายตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ให้กับคุณ ซึ่งหลายชุดก็ชวนให้เรานึกถึงอาชีพสุดคลาสสิกอย่างนักรบและจอมเวทดำ ตามตัวอย่างที่เห็นกันไปในภาพประกอบ






ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu

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บทส่งท้าย "Final Fantasy VII Revelation" ประกาศวางจำหน่ายปี 2027
บทส่งท้าย "Final Fantasy VII Revelation" ประกาศวางจำหน่ายปี 2027
บทส่งท้าย "Final Fantasy VII Revelation" ประกาศวางจำหน่ายปี 2027
บทส่งท้าย "Final Fantasy VII Revelation" ประกาศวางจำหน่ายปี 2027
บทส่งท้าย "Final Fantasy VII Revelation" ประกาศวางจำหน่ายปี 2027
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