บทส่งท้าย "Final Fantasy VII Revelation" ประกาศวางจำหน่ายปี 2027

การเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกคลาวด์ ซึ่งจะพาผู้เล่นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเรือเหาะไฮวินด์ กับการต่อสู้ที่มีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพัน
บริษัท Square Enix ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Final Fantasy VII Revelation ผลงานเกมภาคที่สามและภาคสุดท้ายของไตรภาค Final Fantasy VII Remake โดยมันเตรียมวางจำหน่ายลงบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store / Microsoft Store) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2027 ซึ่งเป็นช่วงเวลาครบรอบ 30 ปีของเกมไฟนอลฯ7 ต้นฉบับพอดี
เมื่ออุกกาบาตพุ่งชนท้องฟ้า ผู้พิทักษ์ดาวเคราะห์ที่น่าสะพรึงกลัวออกอาละวาดไปทั่วโลก และเปลวไฟแห่งสงครามโหมกระหน่ำ ขณะที่โลกกำลังสั่นคลอนอยู่บนขอบเหวแห่งความพินาศและศัตรูตัวฉกาจอย่าง "เซฟิรอธ" ก็กำลังใกล้จะบรรลุความเป็นเทพ "คลาวด์ สไตรฟ์" และเหล่าสหายของเขาจึงต้องทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเรือเหาะไฮวินด์ ออกเดินทางเพื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินชะตากรรมของโลกใบนี้
ในบทส่งท้ายของโปรเจกต์รีเมค Final Fantasy VII ขนาดของเรื่องราวจะขยายใหญ่โตและมีเดิมพันสูงกว่าที่เคย ผู้เล่นจะได้ท่องสำรวจโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล ต่อสู้เคียงข้างร่วมกับสมาชิกปาร์ตี้หน้าใหม่อย่าง "วินเซนต์ วาเลนไทน์" และ "ซิด ไฮวินด์" ที่ผู้เล่นสามารถบังคับได้แล้ว รวมไปถึงฝึกฝนทักษะการต่อสู้เชิงกลยุทธ์แบบไดนามิกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบทสรุปสุดระทึกที่รอคอยคุณอยู่
"เครื่องแต่งกาย" (Fits) ถือเป็นระบบใหม่ในเกมภาคนี้ที่ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ของตัวละครได้ด้วยการสวมใส่ชุดต่างๆ แต่ละชุดจะปลดล็อกความสามารถเฉพาะตัว มอบท่าโจมตีใหม่ๆ และขยายตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ให้กับคุณ ซึ่งหลายชุดก็ชวนให้เรานึกถึงอาชีพสุดคลาสสิกอย่างนักรบและจอมเวทดำ ตามตัวอย่างที่เห็นกันไปในภาพประกอบ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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