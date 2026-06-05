"ACE COMEBAT 8" พร้อมทะยานสู่สมรภูมิเวหา 2 ต.ค.นี้

Bandai Namco เปิดข้อมูลล่าสุดของ "Ace Combat 8: Wing of Theve" เผยโฉมเครื่องบิน ตัวละคร และฟีเจอร์ใหม่ เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้
ตามที่เปิดเผยไปแล้ว "Ace Combat 8: Wing of Theve" จะมีโหมดแคมเปญที่ลึกซึ้งและน่าติดตาม ซึ่งผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนักบินมือฉมังในเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับการค้นหาตัวตนและหน้าที่ ในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของบ้านเกิด นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบิน ฟีเจอร์ใหม่ และตัวละครใหม่ในเกมอีกด้วย
ประเภทของเครื่องบิน
ในเกมมีเครื่องบินให้เลือกหลากหลายกว่า 30 แบบ ตั้งแต่เครื่องบินรบในโลกแห่งความเป็นจริงจากทั่วโลก ไปจนถึงเครื่องบินสมมติที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะ เครื่องบินเหล่านี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องบินรบ เครื่องบินจู่โจม เครื่องบินอเนกประสงค์ และเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์
F-14D Super Tomcat (เครื่องบินขับไล่): เครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน สามารถบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะไกลได้ ปีกปรับมุมอัตโนมัติช่วยให้สามารถต่อสู้ได้อย่างเหนือกว่าในทุกความเร็วและระดับความสูง ชื่อเล่นอย่างไม่เป็นทางการ "Super Tomcat" มาจากรุ่น A
A-10C Thunderbolt II (เครื่องบินจู่โจม): เครื่องบินจู่โจมที่มีความทนทานสูง พร้อมอาวุธหนัก ออกแบบมาเพื่อการสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้ ความคล่องตัวในความเร็วต่ำและอาวุธโจมตีภาคพื้นดิน รวมถึงปืนกลขนาด 30 มม. ช่วยพิสูจน์คุณค่าของมันในสมรภูมิรบ ฉายาของมันคือ “Thunderbolt II”
Mirage 2000-5 (เครื่องบินอเนกประสงค์): เครื่องบินขับไล่ขนาดเบา ปีกสามเหลี่ยม ไม่มีปีกหางแนวนอน 2000-5 เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่มีความสมดุลระหว่างความเร็วและความคล่องตัว และระบบควบคุมแบบฟลายบายไวร์ (fly-by-wire) ทำให้มีเสถียรภาพในการบินที่ยอดเยี่ยม ชื่อเล่นของมันคือ “Mirage”
EA-6B Prowler (เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์): เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ครั้งสำคัญจากเครื่องบิน A-6 ที่เคยล้ำสมัย มีชื่อเล่นว่า "Prowler" โดดเด่นด้วยเรดาร์โดมที่ติดตั้งอยู่บนขอบด้านบนของหางเสือแนวตั้ง นอกจากการใช้การรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และการลาดตระเวนเพื่อสนับสนุนแล้ว ยังมีความสามารถในการจัดการกับเครือข่ายป้องกันของศัตรูได้อีกด้วย
เครื่องบินทุกลำยังติดตั้งอาวุธมาตรฐานสองประเภท ได้แก่ ขีปนาวุธนำวิถีและปืนกล ควรใช้อาวุธเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์ตามสถานการณ์ เพื่อยิงเครื่องบินข้าศึกและทำลายเป้าหมาย
นอกเหนือจากอาวุธมาตรฐานอย่างขีปนาวุธและปืนกลแล้ว ผู้เล่นยังสามารถติดตั้งอาวุธพิเศษ เช่น ขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเครื่องบินรบของศัตรูหลายลำพร้อมกัน ระเบิดที่สามารถทำลายกำลังภาคพื้นดินที่รวมตัวกันอย่างรถถังและปืนต่อต้านอากาศยาน และแม้แต่อาวุธล้ำสมัยอย่างเลเซอร์ เลือกอาวุธพิเศษที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละภารกิจเพื่อความได้เปรียบในการต่อสู้
ฟีเจอร์ใหม่
เมื่อผู้เล่นดำเนินเรื่องราวไปเรื่อย ๆ จะสามารถเลือกใช้อาวุธพิเศษได้สองประเภท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างยืดหยุ่น แต่ปืนพิเศษแต่ละชนิดมีจำนวนกระสุนจำกัด จึงควรใช้ปืนอย่างมีกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเอง
หากซากเครื่องบินของศัตรูที่ถูกยิงตกไปชนกับเครื่องบินลำอื่น อาจเกิดการทำลายล้างแบบต่อเนื่องได้ ปรากฏการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นเมื่อเครื่องบินขนาดใหญ่ถูกยิงแตกออกเป็นชิ้นใหญ่ ๆ หรือเมื่อเครื่องบินขนาดเล็กของศัตรูถูกยิงตกด้วยปืนกล เนื่องจากลำตัวเครื่องบินมีโอกาสน้อยที่จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและมีแนวโน้มที่จะตกลงมาเป็นเศษซากก้อนใหญ่ๆ มากกว่า
ตัวละครในเกม
ผู้เล่นจะรับบทเป็นกัปตันของฝูงบินโจ๊กเกอร์ เผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมไปพร้อม ๆ กับเรื่องราวที่ดำเนินไป ตัวละครในเกมที่ออกแบบโดยยูสุเกะ โคซากิ จะช่วยผู้เล่นในการทำภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จ ในระหว่างภารกิจ ผู้เล่นจะกำหนดองค์ประกอบของเครื่องบินรบในฝูงบิน และในการต่อสู้ พวกเขาจะนำทีมไปสู่ชัยชนะไม่เพียงแต่ด้วยการกระทำของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกคำสั่งแก่เพื่อนร่วมทีมและการสื่อสารทางวิทยุโดยใช้คำตอบ "ใช่" และ "ไม่" ด้วย
แจน โคป: นายทหารยศผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าของโจ๊กเกอร์ ไฟลท์ เขาได้รับตราสัญลักษณ์ “ปีกแห่งเธฟ” นักบินมือฉมังในตำนาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับเมืองหลวงของ FCU อย่างไรก็ตาม ตำนานนั้นไม่ใช่เรื่องจริง
เนื่องจากทักษะการบินที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลบหลีกที่เชี่ยวชาญ เขาจึงถูกเลือกเข้าสู่โครงการสร้างนักบินมือฉมัง ในช่วงเวลาว่าง เขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักพนันตัวยง แม้ว่าบางครั้งเขาจะผิดนัดชำระหนี้ แต่เขาก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากเสน่ห์และความเป็นกันเองของเขา
เอลลิงตัน แบ็กซ์เตอร์ (ศาสตราจารย์): ผู้บังคับบัญชาชั้นโท หมายเลข 2 ของฝูงบินโจ๊กเกอร์ และผู้ที่คอยควบคุมดูแลทุกคนให้สงบ แบ็กซ์เตอร์มีความรู้สูงและเอาใจใส่ผู้อื่น เขาเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อน แต่ไม่เคยเปิดเผยสาขาที่สอน ทาชาเรียกเขาว่า "อาจารย์" และมักจะเห็นทั้งคู่กำลังติวหนังสือด้วยกันในโรงอาหาร
ทาชา เซเวอร์สกี: ทหารหญิงยศเอนไซน์ หมายเลข 3 ของฝูงบินโจ๊กเกอร์ เดิมทีเธอเป็นนักบินดาวเด่นของทีมผาดโผนซเวซดาแห่งยุกโตบาเนีย เธออยู่บนยานเอนดูแรนซ์เพื่อถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์ เมื่อสงครามปะทุขึ้น และสุดท้ายก็ต้องอยู่บนยานลำนั้น
วิลเลียม คอสเตอร์ (นอยส์): ร้อยโทชั้นตรี ฝูงบินโจ๊กเกอร์ หมายเลข 4 นักบินผู้ช่วยฝีมือดีที่สามารถตามทันการซ้อมรบสุดหวาดเสียวของทาชา และให้การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ คอสเตอร์เป็นแฟนเพลงร็อคตัวยง ชอบพกเครื่องเล่นเพลงขนาดเล็กเข้าไปในห้องนักบินเพื่อฟังระหว่างปฏิบัติภารกิจ
เคท อีแวนส์ (ลิตเติ้ล บี): ผู้บังคับการเรือโทและหัวหน้าฝูงบินควีน ฝูงบินอีกฝูงหนึ่งของเรือบรรทุกเครื่องบิน เธอเป็นคนสุขุมเยือกเย็น เธอทำทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องชีวิตของนักบินทั้งสองฝูงบิน และเธอยังเป็นนักบินที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
ผ้าพันแผลที่เธอพันอยู่ตลอดเวลาบ่งบอกถึงการต่อสู้ที่โหดร้ายที่เธอต้องเผชิญ แต่เธอไม่เคยแสดงความเครียดออกมา เธอเก็บซ่อนความกลัวของตัวเองและแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอ
เจสสิกา ไพค์: ร้อยเอกหญิงและรองผู้บังคับการเรือบรรทุกเครื่องบินเอนดูแรนซ์ ดูแลการปฏิบัติการทั้งหมดของเรือบรรทุกเครื่องบินแทนร้อยเอกกอร์ดอนผู้มีนิสัยสบาย ๆ เธอเป็นคนที่ยึดหลักความเป็นจริงอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะรับสมัครใครก็ได้ที่พร้อม รวมถึงพลเรือน เพื่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินสามารถปฏิบัติการได้ต่อไปท่ามกลางภาวะขาดแคลนบุคลากรอย่างหนัก
อเดลินา ซานโตส: แพทย์หญิงผู้มีจิตใจแน่วแน่ ประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินเอนดูแรนซ์ ยศพลทหารอาวุโสสูงสุด เธอเป็นคนเอาใจใส่และให้การสนับสนุน จึงเป็นที่ชื่นชอบของลูกเรือ แม้ว่าตัวเธอเองดูเหมือนจะไม่รู้ตัวก็ตาม เธอไม่เคยกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บ แม้กระทั่งต่อรองผู้บังคับการเรือ
เดวิด เจนกินส์: นายทหารยศพันตรีและหัวหน้าช่างเครื่องประจำเรือรบเอนดูแรนซ์ อดีตเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของกองทัพอากาศที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรือชูชีพ เขาเริ่มต้นสงครามที่ฐานทัพทางตะวันออกของ FCU แต่เข้าร่วมการถอยทัพไปทางตะวันตกเมื่อแนวรบพังทลายลง เขามีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับขีดความสามารถของ Sotoan เนื่องจากประสบการณ์ของเขาในแนวหน้าของการสู้รบ
ACE COMBAT Online
โหมดผู้เล่นหลายคนที่ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครเพื่อเป็นตัวแทนตัวเองและเข้าร่วมล็อบบี้ออนไลน์ในฐานะนักบินรับจ้าง ในโหมดนี้แฟน ๆ ACE COMBAT จากทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อสนุกกับการเล่นแบบร่วมมือและแข่งขัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในอนาคต
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE สานต่อตำนานของ ACE COMBAT แฟรนไชส์ที่ผลักดันขีดจำกัดของภาพกราฟิกและเกมเพลย์ที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่นสไตล์อาร์เคดในเกมยิงเครื่องบินมาโดยตลอด ภาคใหม่ล่าสุดนี้จะทำลายขีดจำกัดอีกครั้ง โดยตัวอย่างเกมแสดงให้เห็นถึงความสมจริงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องคอนโซลยุคใหม่ ผู้เล่นจะได้ขับเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลกในเกมที่โดดเด่นด้วยรายละเอียดภาพและเอฟเฟกต์ที่สวยงามตระการตา ทั้งเมฆที่สมจริง ภูมิประเทศและทิวทัศน์ที่เรนเดอร์อย่างประณีต รวมถึงความท้าทายเพิ่มเติมในการนำทางผ่านสภาพอากาศที่เลวร้าย ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับฉากภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้น พร้อมความเป็นไปได้ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์จากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง เพิ่มความสมจริงให้กับเรื่องราวมากยิ่งขึ้น
"ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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