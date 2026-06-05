Nintendo จับมือ Crocs ผลิตรองเท้าแตะ "มาริโอ้"

เปิดไลน์รองเท้าลายพิเศษสำหรับเหล่าสาวกลุงหนวดช่างประปา ที่สามารถสวมใส่เดินทางไปไหนมาไหนได้สบาย กันน้ำ แถมทำความสะอาดง่าย และที่สำคัญคือมีให้เลือกหลากสีหลายสไตล์
บริษัท นินเทนโด ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ คร็อคส์ แบรนด์รองเท้าแตะแบบรัดส้นสัญชาติอเมริกัน เพื่อนำเสนอสินค้าคอลเล็คชันรองเท้า Super Mario x Crocs ให้แฟนๆได้เลือกซื้อหาในช่วงปลายซัมเมอร์นี้ โดยเตรียมผลิตออกวางจำหน่ายหลายขนาดหลากรูปทรงสีสันรวมถึงแปะป้ายราคาขายที่แตกต่างกันตามรายละเอียดด้านล่าง
รองเท้าแตะทรงคลาสสิก Mario - ราคา 79.99 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าแตะทรงคลาสสิก Yoshi - ราคา 79.99 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าแตะส้นสูงแบบคลาสสิกสำหรับผู้หญิง รุ่น Princess Peach - ราคา 84.99 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าแตะ Bowser รุ่นคลาสสิก - ราคา 79.99 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าแตะ Super Mario Core Classic - ราคา 69.99 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าแตะเด็ก Super Mario Core Classic - ราคา 54.99 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าแตะเด็กเล่นลายซูเปอร์มาริโอ้ รุ่นคลาสสิก - ราคา 49.99 ดอลลาร์สหรัฐ
คอลเลคชันรองเท้า Super Mario x Crocs ดังกล่าว ขนาดสำหรับเด็กเล็กและเด็กโตมีตั้งแต่ไซส์ C4 ถึง J6 ส่วนของผู้ใหญ่มีตั้งแต่ไซส์ 2 ถึง 13 สำหรับท่านชาย และไซส์ 4 ถึง 15 สำหรับผู้หญิง โดยไลน์สินค้าทั้งหมดจะเริ่มเปิดให้ลูกค้ากดสั่งซื้อกันตั้งแต่วันพุธที่ 15 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ผ่านทางหน้าร้านค้าออนไลน์ Nintendo Store ของฝั่งอเมริกา
อย่างไรก็ดี สำหรับแฟนๆที่เพียงแค่อยากตกแต่งรองเท้า Crocs ของตัวเองโดยไม่ต้องการเสียเงินมากมายอะไรขนาดนั้น ทางนินเทนโดยังมีสินค้าทางเลือกสำหรับสายประหยัดกับ ชุดจี้ห้อยรองเท้า Jibbitz 5 ชิ้น 3 แบบ ที่เตรียมผลิตวางจำหน่ายในราคาชุดเซตละ 19.99 ดอลลาร์ เรียกว่าใครมีรองเท้าคร็อคส์อยู่แล้วก็สามารถซื้อจี้ห้อยเหล่านี้ไปติดประดับตกแต่งรองเท้าคู่เก่าให้ดูกิ๊บเก๋ยูเรก้าขึ้นมาได้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
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