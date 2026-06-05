"FlexStrike" จอยโยกไร้สายจาก PlayStation วางจำหน่าย 6 ส.ค.นี้

PlayStation เปิดตัว "FlexStrike" จอยสติ๊กโยกไร้สายสำหรับเล่นเกมต่อสู้โดยเฉพาะ ราคาเริ่มต้น 7,790 บาท เตรียมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2569 พร้อมเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
จอยสติ๊กโยกไร้สาย "FlexStrike" ถือเป็นไฟท์สติ๊กคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation 5 (PS5) และ PC ตัวแรกที่ถูกออกแบบโดยโซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ มาพร้อมกับระบบตอบสนองความหน่วงที่ต่ำพิเศษผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือแบบมีสายของ PlayStation Link แบตเตอรี่ในตัวที่สามารถชาร์จได้ เคสกระเป๋าสะพาย และดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการต่อสู้
อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เปิดตัวพร้อมกันคือ ลำโพงไร้สาย Pulse Elevate ลำโพงไร้สายตัวแรกจากโซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่หลื่นไหลและรองรับทั้ง PS5, PC, และ การตั้งค่าบน Mac เดสก์ท็อป มอบความเพลิดเพลินบนอุปกรณ์การเล่นระยะไกลของ PlayStation หรือสมาร์ทโฟน ลำโพงหูฟังไร้สายรุ่นนี้โดดเด่นด้วยระบบเสียงที่สมจริง และตอบสนองความหน่วงที่ต่ำพิเศษผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้ โปรดติดตามรายละเอียดราคาและวันเปิดพรีออเดอร์ในลำดับถัดไป
นอกจากนี้ จอยสติ๊กโยกไร้สาย FlexStrike จะทำการเปิดตัวพร้อมกับ ManagerGame MARVEL Tōkon: Fighting Souls เวอร์ชั่นแผ่นเกม PS5 จะเริ่มเปิดให้สั่งจองในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ในราคาพิเศษ 1,990 บาท สำหรับเวอร์ชั่นดิจิทัลจะเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์บน PS Store, Steam และ Epic Games Store ทั้ง 3 รูปแบบ Standard, Digital Deluxe และ Ultimate
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์สมจริงที่ FlexStrike และ Pulse Elevate มอบให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้ที่ blog.playstation.com และรอติดตามรายละเอียดการพรีออเดอร์ของ FlexStrike และ Pulse Elevate ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation
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