ไทยร่วมชิงชัย "Identity V" ศึกอีสปอร์ตเอเชียนเกมส์ 2026

NetEase Games ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก "Identity V Asian Games Version" ตัวแทนไทยติดหนึ่งในสิบทีมเข้าสู่รอบทัวร์นาเมนต์หลักศึกอีสปอร์ตเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้
การแข่งขัน "Identity V" รอบคัดเลือกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2026 ณ Resorts World Sentosa ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทีมตัวแทนจากทั่วเอเชียเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์หลัก หลังจากการแข่งขันตลอดสามวัน ในที่สุดก็ได้ 9 ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ ร่วมกับทีมญี่ปุ่นที่ผ่านเข้ารอบในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 20
ประเทศและภูมิภาคที่ผ่านเข้ารอบ "Identity V Asian Games Version" มีดังนี้
・จีน
・ไต้หวัน
・ฮ่องกง
・อินโดนีเซีย
・ญี่ปุ่น
・มาเลเซีย
・ฟิลิปปินส์
・สาธารณรัฐเกาหลี
・ไทย
・เวียดนาม
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