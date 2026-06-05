Crunchyroll ฉลองความยิ่งใหญ่ในงาน AFA Thailand 2026

Crunchyroll ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ปิดฉากสุดสัปดาห์แห่งความมันส์ในงาน Anime Festival Asia (AFA) Thailand 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวครั้งพิเศษของ ‘โทยะ คิคุโนะสุเกะ’ ผู้ให้เสียงพากย์ ‘เดนจิ’ จากอนิเมะชื่อดัง Chainsaw Man โดยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟบนเวทีของ Crunchyroll เขาได้โชว์พากย์เสียงสดแบบเรียลไทม์ เปิดประสบการณ์ระดับพรีเมียมให้แก่แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสเบื้องหลังศิลปะการใช้เสียงของตัวละครระดับตำนานกันอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดประสบการณ์ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม Meet-and-Greet เพื่อเปิดโอกาสสร้างความผูกพันกับกลุ่มแฟนคลับและคอมมูนิตี้อนิเมะในไทย การเดินทางมาเยือนกรุงเทพในคราวนี้นับว่ามีความหมายลึกซึ้งต่อตัวคิคุโนะสุเกะ เนื่องจากเขาเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กที่นี่ การกลับมาในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความทรงจำอันน่าประทับใจ
นอกจากแขกรับเชิญพิเศษแล้ว บูธของ Crunchyroll ยังเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้เข้ามาสัมผัสกับโลกของเชนซอว์แมนให้เต็มอิ่มยิ่งขึ้น ด้วยพื้นที่ถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก The Crossroads Café พร้อมกับมาสค็อตโปจิตะที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรก โดย เชนซอว์แมน เดอะมูฟวี่ เรื่องราวของเรเซ่ เปิดให้รับชมในประเทศไทยเฉพาะช่องทาง Crunchyroll เท่านั้น
เนื่องจากการออกบูธจัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตลอดเดือนอย่าง Ani-May ที่จัดขึ้นทั่วโลก แฟน ๆ สามารถเข้ามาประทับตราสะสมแต้มจากกิจกรรมสุดท้าทายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในอนิเมะ ได้แก่
● BLUE LOCK Football Challenge
● Solo Leveling Fitness Challenge
● Attack on Titan Doodle Wall
แฟนอนิเมะที่พิชิตครบทุกกิจกรรมท้าทายจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น สติกเกอร์จาก BLUE LOCK และ โซโลเลเวลลิ่ง ถุงผ้าพับได้จาก Crunchyroll รวมถึงผ้าคาดหัวเชนซอว์แมน
นอกจากนี้ภายในบูธยังเปิดพื้นที่ต้อนรับแฟน ๆ ให้มาร่วมเพลิดเพลินกับคลังอนิเมะพากย์ไทยและบรรยายไทยของ Crunchyroll ที่มีมากกว่า 550 เรื่องที่ฉายอยู่ในประเทศไทย โดยมีไฮไลท์เป็นอนิเมะพากย์ไทยถึงกว่า 120 เรื่องและอนิเมะบรรยายไทยอีกกว่า 300 เรื่อง โดยพื้นที่พิเศษนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Crunchyroll ในการลงทุนและพัฒนาการแปลภาษา (Localization) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การรับชมอนิเมะเวอร์ชันภาษาไทยที่ดีที่สุดให้แก่แฟน ๆ ชาวไทย
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