"Summoners War" เปิดศึกอีสปอร์ตระดับ SEA ชิงรางวัล 150,000 บาท

Summoners War เปิดศึกอีสปอร์ต "Summoners War Grand Esports 2026" ทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมพิสูจน์ฝีมือบนเวทีการแข่งขันสุดเข้มข้น ชิงเงินรางวัลรวม 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 150,000 บาท และสิทธิ์เข้าสู่รอบ Grand Finals แบบออฟไลน์ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2026
ความพิเศษของการแข่งขันในปีนี้ คือการใช้กติกา “Challenge Battle” ที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องใช้มอนสเตอร์ชุดเดียวกันจากระบบในการแข่งขัน ทำให้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านความแตกต่างของไอดีอีกต่อไป ผู้ชนะจะถูกตัดสินจากฝีมือ การวางแผน และการอ่านเกมล้วน ๆ ถือเป็นรูปแบบการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสาย PvP ได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง
การแข่งขันครั้งนี้จะเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันเพียง 32 คน โดยคัดเลือกจากผู้เล่นอันดับสูงสุดใน World Arena ซีซั่น 36 และผู้เล่นที่มีอันดับสูงสุดจากโหมด Challenge Battle ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบ Group Stage แบบออนไลน์ ก่อนเฟ้นหาผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าสู่รอบ Grand Finals ที่ประเทศเวียดนาม
นอกจากศักดิ์ศรีของการเป็นสุดยอดซัมมอนเนอร์แห่ง SEA แล้ว ผู้เข้าแข่งขันยังมีโอกาสคว้ารางวัลสุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Crystal, Devilmon Special Pack, L&D Summon Pack รวมถึงฟิกเกอร์ลิมิเต็ดเอดิชัน และเงินรางวัลสูงสุด 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ชนะเลิศ
กำหนดการแข่งขัน
รอบ Group Stage (ออนไลน์)
● Group A: 6 มิถุนายน 2026
● Group B: 7 มิถุนายน 2026
● Group C: 13 มิถุนายน 2026
● Group D: 14 มิถุนายน 2026
● รอบชิงชนะเลิศคัดตัวแทนประเทศไทย: 20 มิถุนายน 2026
รอบ Grand Finals (ออฟไลน์)
● ชิงชนะเลิศ: 11 กรกฎาคม 2026
● สถานที่: กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยแบบสดๆ ได้ทาง YouTube ช่อง Summoners War Thailand มาร่วมส่งเสียงเชียร์ตัวแทนประเทศไทยไปโชว์สเต็ปเทพและคว้าแชมป์ที่กรุงฮานอยไปด้วยกัน
ในขณะเดียวกัน ภายในเกมยังมีกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ 12 ปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน โดยผู้เล่นสามารถเล่นเกมและทำภารกิจประจำวันเพื่อสะสมแต้มให้ครบ 100 แต้ม จากนั้นจะสามารถเลือกรับของขวัญได้วันละ 1 รายการจาก 2 ตัวเลือกที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน ซึ่งมีทั้งคัมภีร์เวทมนตร์ คัมภีร์ในตำนาน คัมภีร์แสงสว่างที่ระลึก 12 ปี และคัมภีร์ความมืดที่ระลึก 12 ปี รวมถึงไอเท็มอีกมากมายให้เลือกแบบจัดเต็ม อีกทั้งยังมีการแสดงสถิติการเลือกของผู้เล่นแบบเรียลไทม์บริเวณด้านล่างของช่องของขวัญ เพื่อเพิ่มความสนุกในการลุ้นและเลือกของรางวัลในแต่ละวัน
นอกจากนี้ ยังมีโบนัสพิเศษสำหรับผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเมื่อสะสมจำนวนครั้งในการรับของขวัญครบ 3 ครั้ง และ 7 ครั้ง จะได้รับคัมภีร์ที่ระลึก 12 ปีเพิ่มเติมอีกครั้งละ 5 ม้วน รวมสูงสุด 10 ม้วนตลอดช่วงกิจกรรม
Summoners War ยังคงได้รับความรักจากผู้เล่นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยเสน่ห์ของการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ผ่านการสะสมและจัดเด็คจากมอนสเตอร์หลากหลายรูปแบบ และในโอกาสครบรอบ 12 ปีนี้ เกมยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ พร้อมอัปเกรดคอนเทนต์และระบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสะดวกและเพิ่มความสนุกในการเล่นให้กับผู้เล่นอย่างสม่ำเสมอ ติดตามข่าวสารเกม Summoners War ได้ที่ Facebook Fanpage
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