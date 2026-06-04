FC Online ฉลองครบรอบ 8 ปี ดึงตำนาน "เอริก คันโตนา" เยือนไทย

EA Sports FC Online เตรียมฉลองครบรอบ 8 ปีอย่างยิ่งใหญ่ในงาน "FC Online 8th Anniversary" ดึงตำนานนักเตะระดับโลก "เอริก คันโตนา (Eric Cantona)" ร่วม Meet & Greet กับแฟนบอลชาวไทย จัดเต็มความสนุกแห่งโลกฟุตบอล ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ วันที่ 19 – 21 มิถุนายนนี้
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 8 ปีของการให้บริการในประเทศไทย EA Sports FC Online ขนทัพกิจกรรมสุดพิเศษแทนคำขอบคุณแฟนเกมชาวไทยที่ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมาอย่างยาวนานตลอด 8 ปี โดยไฮไลท์สำคัญคือกิจกรรมแจกบัตรร่วม Meet & Greet พร้อมสิทธิ์ถ่ายภาพคู่กับตำนานนักเตะระดับโลกอย่าง “เอริก คันโตนา” จำนวนกว่า 100 ใบ ผ่านกิจกรรมที่มีให้แฟนเกมร่วมลุ้นถึง 3 ภารกิจ
ภารกิจที่หนึ่ง - ‘เล่นทุกวัน แจกทุกวัน ล่าตั๋วเจอคันโตนา’
• ร่วมทำภารกิจในเกมเพื่อรับ “เหรียญเงิน” สะสม (28 พ.ค. 2569 เป็นต้น) โดย “เหรียญเงิน” ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์กิจกรรมครบรอบ 8 ปี เพื่อรับ “คูปอง”
• “คูปอง” ที่ได้รับ สามารถใช้แลกรับสิทธิ์ลุ้น “ตั๋วถ่ายรูปคู่คันโตนา” จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ
ภารกิจที่สอง - ร้านค้า ‘FC Online Shop’
• เพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในร้านค้า FC Online Shop รับทันที “เหรียญทอง” โดยสามารถใช้ “เหรียญทอง” เพื่อแลกสิทธิ์ลุ้น “ตั๋วถ่ายรูปคู่คันโตนา” จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ
ภารกิจที่สาม - ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนช่องทาง Social Media
• กิจกรรม “จับคู่หู ลุย 8 ปี ล่าตั๋วเจอคันโตนา” ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ EA Sports FC Online Thailand จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
• กิจกรรม “โชว์ ‘คันโตนา’ ในทีมคุณ” ทางอินสตาแกรม @fconline.th จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ
• ทั้งสองกิจกรรม เปิดให้ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 7 - 11 มิ.ย. 2569
ยกระดับความมันส์ไปอีกขั้นกับการผสานความบันเทิงข้ามวงการ กับมินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มกับสามศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง Lipta (19 มิ.ย.) ไทยทศมิตร (20 มิ.ย.) และ ก้อง ห้วยไร่ (21 มิ.ย.) ที่จะมาระเบิดความสนุกให้บรรยากาศภายในงานลุกเป็นไฟ เอาใจแฟนเกม-แฟนบอล-แฟนเพลง ด้วยความบันเทิงแบบครบรส
พร้อมทั้งขนทัพกิจกรรมและของรางวัลสุดพรีเมียม รวมถึงไอเทมในเกม อาทิ เสื้อ โค้ดไอเทม ของสะสมที่ไม่เคยจำหน่ายที่ไหนมาก่อนใน “ร้านค้าลับ” และอีกมากมาย “แจกหนัก-จัดเต็ม” ทั้งภายในเกมและภายในงาน
ห้ามพลาด! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในงาน FC Online 8th Anniversary วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารล่าสุดได้ที่แฟนเพจ EA Sports FC Online Thailand และเว็บไซต์ https://fconline.garena.in.th/
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