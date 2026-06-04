"Pokémon Champions" พร้อมเปิดให้เล่นบนสมาร์ตโฟน 17 มิ.ย.นี้

เดอะ โปเกมอน คัมพานี ประกาศความพร้อม "Pokémon Champions" เกมที่ทุกคนสามารถสนุกกับโปเกมอนแบตเทิล เตรียมเปิดตัวเวอร์ชันสมาร์ตโฟนในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วบน App Store และ Google Play
Pokémon Champions คือเกมที่ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการแบตเทิลเช่นเดียวกันกับเกมอื่น ๆ ในซีรีส์ Pokémon ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านระบบข้ามแพลตฟอร์มระหว่างเครื่องเล่น Nintendo Switch และสมาร์ตโฟน ปัจจุบันตัวเกมเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีบน Nintendo Switch (มีการซื้อภายในเกม) และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากบน Nintendo eShop อีกทั้งยังรองรับการอัปเดตบน Nintendo Switch 2 ฟรีอีกด้วย
*ในการเล่น Pokémon Champions จําเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*หากล็อกอินเข้าสู่เกมด้วยบัญชี Nintendo Account เดียวกัน จะสามารถเล่นเกม Pokémon ด้วยข้อมูลบันทึกเดียวกันได้จาก ทุกอุปกรณ์
รับไรชูจากแคมเปญฉลองการเปิดตัว แล้วมาวิวัฒนาการเมก้ากันเลย!
เพื่อเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสเปิดตัวเวอร์ชันสมาร์ตโฟน จะมีการจัดแคมเปญแจก "ไรชู", "ไรชูไนต์ X" และ "ไรชูไนต์ Y" ให้แก่ผู้เล่นทุกคน โดยสามารถรับได้ที่ "กล่องจดหมาย (Mailbox)" ภายในเกม ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2026 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2026 เวลา 8.49 น. (ตามเวลาไทย)
เมื่อให้ไรชูถือสโตนของ "ไรชูไนต์ X" จะสามารถวิวัฒนาการเมก้าเป็น "เมก้าไรชู X" และเมื่อให้ไรชูถือสโตนของ "ไรชูไนต์ Y" จะสามารถวิวัฒนาการเมก้าเป็น "เมก้าไรชู Y" ได้
*สามารถรับไรชู, ไรชูไนต์ X และไรชูไนต์ Y ได้ทั้งจาก Nintendo Switch และสมาร์ตโฟน
*โปเกมอนที่ได้รับมาจากบางวิธีใน Pokémon Champions เช่น รับมาจาก "ของขวัญลึกลับ (Mystery Gifts)" จะไม่สามารถ นําไปฝากใน Pokémon HOME ได้
เปิดเผยความสามารถของเมก้าไรชู X และเมก้าไรชู Y!
"เมก้าไรชู X" โปเกมอนหนู ประเภทไฟฟ้า สูง 1.2 เมตร หนัก 26 กิโลกรัม มีความสามารถ "อิเล็กทริกเมกเกอร์" ในช่วง 5 เทิร์น ตั้งแต่ตอนที่โปเกมอนที่มีความสามารถ นี้ปรากฏตัว จะทำให้พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในสภาวะอิเล็กทริกฟีลด์
"เมก้าไรชู Y" โปเกมอนหนู ประเภทไฟฟ้า สูง 1.0 เมตร หนัก 26 กิโลกรัม มีความสามารถ "ไร้การป้องกัน" ทำให้อัตราความแม่นยําของท่าของแต่ละฝ่ายกลายเป็น 100%
"Pokémon Champions" จะเปิดให้บริการบนสมาร์ตโฟนในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วบน App Store และ Google Play
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