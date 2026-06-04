"Final Fantasy VII Rebirth" แผ่นสวิตช์ 2 พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

Bandai Namco ร่วมกับ SQUARE ENIX ประกาศวางจำหน่าย "Final Fantasy VII Rebirth" เกมภาคที่สองในโปรเจ็กต์รีเมค Final Fantasy VII ในรูปแบบแผ่นสำหรับ Nintendo Switch 2 พร้อมให้สั่งซื้อแล้ว
"Final Fantasy VII Rebirth" ดำเนินเรื่องบนดาวเคราะห์อันกว้างใหญ่และมีชีวิตชีวา โดย Cloud, Tifa, Barret, Aerith และ Red XIII หนีออกจากเมือง Midgar ที่ล่มสลายสู่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาล เพื่อตามล่า Sephiroth บุรุษลึกลับจากอดีตของ Cloud ที่มุ่งมั่นจะครองโลก เหล่าฮีโร่ที่ไม่น่าจะมารวมกันได้จึงร่วมมือกับเพื่อนร่วมทางใหม่ ๆ เช่น Yuffie นินจาสาวผู้กล้าหาญ และ Cait Sith หุ่นยนต์รูปแมวสุดกวน Final Fantasy VII Rebirth เต็มไปด้วยเรื่องราวพลิกผันที่คาดไม่ถึง ตัวละครที่น่าจดจำ และฉากแอ็คชั่นสุดตื่นตาตื่นใจ ที่ทั้งแฟนเกมรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถสนุกไปกับมันได้
เกม Final Fantasy VII Rebirth เวอร์ชันนี้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ “Streamlined Progression” ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปิดตัวครั้งแรกในเกม Final Fantasy VII Remake Intergrade บนเครื่อง Nintendo Switch 2 และ Xbox ฟีเจอร์ Streamlined Progression นี้จะเพิ่มค่า MP และ HP แบบไม่จำกัดตลอดเวลา เพิ่มค่า Limit และ ATB gauge แบบไม่จำกัดระหว่างการต่อสู้ เพิ่มพลังโจมตีเป็น 9,999 ทำให้การได้รับความสามารถของอาวุธง่ายขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้การเล่นเกมราบรื่นและช่วยให้ผู้เล่นสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อเรื่องและการต่อสู้แบบไฮบริดได้
ผู้เล่นที่สนใจสามารถลองเล่นเดโมได้ฟรีบน Nintendo Switch 2 และ Xbox ซึ่งประกอบด้วยบทที่ 1 และ 2 ของเกม ควบคุม Cloud ในวัยเยาว์และวีรบุรุษสงครามในตำนานอย่าง Sephiroth ในบทที่ 1 จากนั้นร่วมผจญภัยไปกับ Cloud และผองเพื่อนในดินแดนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ในบทที่ 2 สนุกไปกับการต่อสู้สุดเร้าใจ ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ เรื่องราวเสริม และมินิเกมการ์ด Queen’s Blood ที่ได้รับความนิยม โดยความคืบหน้าทั้งหมดสามารถถูกถ่ายโอนไปยังเกมตัวเต็ม
เกม Final Fantasy VII Rebirth ซึ่งวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5 และ PC ผ่าน Steam ได้รับคะแนนเต็มจากสื่อต่าง ๆ มากกว่า 125 แห่ง และรางวัลเกมแห่งปีกว่า 40 รางวัล ด้วยการวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 และ Xbox พร้อมกับการเปิดตัว Final Fantasy VII Remake Intergrade ก่อนหน้านี้ ทำให้เกม Final Fantasy VII เวอร์ชันรีเมคทั้งสามภาคจะพร้อมให้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มเจนล่าสุด ไม่ว่าแฟน ๆ จะเล่นที่ไหน ก็สามารถติดตามและเตรียมพร้อมสำหรับภาคที่สามและภาคสุดท้าย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
"Final Fantasy VII Rebirth" พร้อมวางจำหน่ายแบบแผ่นบน Nintendo Switch 2 แล้ววันนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ หรือทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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