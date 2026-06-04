"Dune: Awakening" เตรียมลงคอนโซล 22 ก.ย.นี้ พร้อมโหมด Single-player

Funcom ประกาศว่า "Dune: Awakening" เกมแนว Open World Survival ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Dune ของ Frank Herbert เตรียมเปิดตัวบน PlayStation 5 และ XBOX Series X|S ในวันที่ 22 กันยายนนี้ พร้อมโหมด Single-player เวอร์ชั่นเต็ม
“การเปิดตัวในครั้งนี้เป็นมากกว่าการนำเกมเข้าสู่ระบบคอนโซลเท่านั้น” คุณรุย คาซาอิส (Rui Casais) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Funcom กล่าว “สำหรับ Funcom นี่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ และเป็นผลลัพธ์จากการทำงานตลอดกว่าหนึ่งปี จนนำไปสู่ Dune: Awakening เวอร์ชันใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นี่คือ Dune: Awakening เวอร์ชันที่ดีที่สุดในตอนนี้ ทั้งบน PC และคอนโซล”
ด้วยการรวมคอนเทนต์ใหม่ ฟีเจอร์ และการปรับปรุงต่าง ๆ ที่ทยอยเปิดตัวบน PC ตลอดปีที่ผ่านมา เข้ากับคอนเทนต์ใหม่ที่จะอัปเดตพร้อมกันบนทั้ง PC และคอนโซลในเดือนกันยายนนี้ Funcom เตรียมนำเสนอประสบการณ์เอาชีวิตรอดบนดาวอาร์ราคิสในเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดบนทั้งสามแพลตฟอร์ม
ไฮไลต์สำคัญที่กำลังมาเดือนกันยายนนี้:
• รองรับการเล่นบนคอนโซล: ยังคงมอบประสบการณ์การเล่นเดียวกับ PC พร้อมระบบควบคุมและ UI ที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับคอนโซล และรองรับการเล่นที่ 60fps บน PlayStation 5 และ XBOX Series X ในโหมด Performance
• โหมด Single-player : ผู้เล่นสามารถเล่นโหมด Single-player ได้เต็มรูปแบบ พร้อมระบบปรับระดับความยากและตัวเลือกการปรับแต่งเกมเพลย์ที่หลากหลาย
• เนื้อเรื่องสมบูรณ์: บทสรุปจาก Book One ที่จะปิดฉากเนื้อเรื่องสไตล์ภาพยนตร์ของ Dune: Awakening อย่างสมบูรณ์ โดยผู่เล่นสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
• ปรับระดับความยากได้อย่างอิสระ: ตั้งแต่เรทการจัดเก็บทรัพยากร ไปยันเรทประสบการณ์ และความยากระดับของการต่อสู้ ทั้งในโหมดเล่นคนเดียวและเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ผู้เล่นสามารถกำหนดรูปแบบการเล่นได้ด้วยตนเอง
ผู้เล่นใหม่ทั้งบน PC และคอนโซลจะได้สัมผัสฟีเจอร์ใหม่ รวมถึงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทยอยอัปเดตบน PC นับตั้งแต่เปิดตัวเกม ประกอบด้วย:
• PvP แบบเลือกได้: ในโหมด Multiplayer ผู้เล่นสามารถเล่นแบบ PvE ได้เต็มรูปแบบตลอดทั้งเกม รวมถึงในพื้นที่ Deep Desert และการเข้าร่วมความขัดแย้งระหว่างฝ่าย
• ปรับปรุงระบบช่วงท้ายเกม: ระบบ Endgame ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อมอบประสบการณ์ที่สมดุล สมจริง และมีคอนเทนต์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
• เล่นต่อได้โดยไม่สูญเสียความคืบหน้า: ด้วยระบบสำรองข้อมูลยานพาหนะและระบบสร้างฐานใหม่ ผู้เล่นในโหมด Multiplayer สามารถเว้นช่วงการเล่นได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความคืบหน้า
• รองรับการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เอง: ผู้เล่นบน PC สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เองได้โดยไม่จำเป็นต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์ พร้อมปรับแต่งรูปแบบการเล่นได้อย่างอิสระสำหรับตนเองและเพื่อน ๆ
• คอนเทนต์ใหม่เพิ่มเติม: เนื้อเรื่องได้รับการขยายเพิ่มเติม พร้อมเพิ่มพื้นที่ใหม่บนแผนที่ มอบความท้าทายและรางวัลใหม่ให้แก่ผู้เล่น
• การปรับปรุงคุณภาพการเล่น (Quality of Life): เพิ่มการปรับปรุงระบบต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการปรับแต่งตัวละครใหม่ การยกเลิกระบบภาษี และอื่น ๆ อีกมากมาย
“สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสโลกของ Arrakis ให้ลึกยิ่งขึ้น Dune: Awakening คือโอกาสที่จะได้ก้าวเข้าสู่โลกจากทั้งหนังสือและภาพยนตร์ พร้อมสัมผัสหนึ่งในจักรวาลไซไฟที่ทรงอิทธิพลที่สุดอย่างใกล้ชิด” คุณโจเอล บายโลส (Joel Bylos) ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ กล่าว “และสำหรับแฟนๆ เรายังมีคอนเทนต์ tie-in กับภาพยนตร์เตรียมไว้เพิ่มเติมในปีนี้”
อัปเดตเพิ่มเติมหลังเดือนกันยายน
Funcom ยังมีแผนอัปเดตเพิ่มเติมอีกมากหลังเดือนกันยายนนี้ รวมถึงแผนที่เอาชีวิตรอดใหม่อย่าง The Polar Cap แผนที่รูปแบบใหม่ที่มีขนาดใกล้เคียงกับ Hagga Basin และตั้งอยู่บริเวณขั้วโลกของ Arrakis โดยจะเปิดให้เล่นฟรีภายในปีนี้ พร้อมเพิ่มคอนเทนต์และระบบเอาชีวิตรอดใหม่ ๆ
ก่อนหน้านี้ Funcom ได้ปล่อยทีเซอร์ที่เผยให้เห็นภาพบางส่วนของไบโอมพื้นที่น้ำแข็งแห่งใหม่นี้แล้ว
รองรับ XBOX Game Pass และ XBOX Play Anywhere
Funcom ประกาศเพิ่มเติมในวันนี้ว่า Dune: Awakening จะพร้อมให้เล่นบน XBOX Game Pass ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนเป็นต้นไป พร้อมรองรับ XBOX Play Anywhere อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง XBOX และ Microsoft Store ได้ รวมถึงแชร์ความคืบหน้าของเกมร่วมกันได้ทั้งสองแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ตัวเกมยังรองรับ ROG XBOX Ally และ XBOX Cloud Gaming ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่หลากหลายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Funcom ยังได้เปิดตัวคลิปเกมเพลย์แรกบน PlayStation 5 เป็นครั้งแรกในงาน State of Play ของ Sony เพื่อให้ผู้เล่นได้เห็นภาพจำลองประสบการณ์การเล่นบนระบบคอนโซลก่อนเปิดตัวจริง
เตรียมพร้อมสู่ประสบการณ์การเอาชีวิตรอดขั้นสุดยอดบนดาวอาร์ราคิส
หัวใจสำคัญของ Dune: Awakening คือการเป็นเกมแนว Open World Survival ที่คุณจะต้องเริ่มดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ ผ่านการออกสำรวจ การต่อสู้ การคราฟต์ไอเทม และการสร้างฐานทัพ ทว่าตัวเกมยังมีสิ่งน่าตื่นเต้นให้ค้นหามากกว่านั้น ด้วยการผสมผสานเนื้อเรื่องสุดยิ่งใหญ่ตระการตาราวกับภาพยนตร์ ตลอดจนระบบเกมเพลย์แนวผจญภัยและ RPG ควบคู่ไปกับรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในโหมดผู้เล่นเดี่ยว การสนุกกับกลุ่มเพื่อนบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว หรือการเข้าร่วมสงครามมัลติเพลเยอร์ขนาดใหญ่บนเซิร์ฟเวอร์ทางการ เพราะวิธีการเล่นและเส้นทางทั้งหมดนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง
"Dune: Awakening" เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าบน PlayStation และ XBOX แล้ว โดยผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับของรางวัลพิเศษ รวมถึงสิทธิ์เข้าเล่นล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ซื้อ Deluxe Edition ราคา 69.99 ดอลลาร์สหรัฐ และ Ultimate Edition ราคา 89.99 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Standard Edition วางจำหน่ายในราคา 49.99 ดอลลาร์สหรัฐ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.duneawakening.com/
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