"Stuntman: Hollywood" เกมแข่งรถยำฉากเด็ดจากหนังดัง

เตรียมตัวเข้าไปอยู่ในฉากซีนเด็ดสุดประทับใจจากภาพยนตร์ชื่อดังในเครือ Universal Pictures กับผลงานเกมภาคใหม่ล่าสุดของแฟรนไชส์ สตันต์แมน
Saber Interactive ประกาศเปิดตัว Stuntman: Hollywood เกมแข่งรถแอ็คชันเล่นคนเดียวภาคใหม่ในซีรีส์ Stuntman ที่ได้ร่วมมือกับทาง Universal Products & Experiences โดยตัวเกมมีแผนพัฒนาสำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่านSteam) ส่วนกำหนดวันวางจำหน่ายยังไม่เปิดเผย
Stuntman: Hollywood จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ผาดโผนสุดระทึกในฉากแอ็คชันระดับตำนานต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของค่าย Universal Pictures และซีรีส์ทางโทรทัศน์ของ NBCUniversal ไม่ว่าจะเป็นฉากขับรถ Supra ในหนัง Fast & Furious, ฉากขับรถ Time Machine ในหนัง Back to the Future รวมถึงยังมีฉากจากหนังเรื่อง Death Race, Knight Rider, Miami Vice และอื่นๆอีกมากมาย
ในเกมคุณจะเป็นสตันต์แมนดาวรุ่งที่รับงานแสดงฉากผาดโผนสุดระห่ำ ทั้งการดริฟท์ การกระโดดข้ามทางลาดสุดหวาดเสียว การขับขี่แบบเฉียดฉิว ท่ามกลางบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรอบตัว คุณต้องอาศัยทักษะการควบคุมที่แม่นยำเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่การเป็นนักแสดงผาดโผนตัวท็อปของฮอลลีวูด จงไล่ล่าความสมบูรณ์แบบและสร้างชื่อเสียงของคุณให้เป็นตำนานที่แท้จริงบนจอภาพยนตร์!
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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