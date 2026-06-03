"Onimusha: Way of the Sword" วางจำหน่าย 25 ก.ย.นี้ ปล่อยเดโมแล้ว!

Capcom ประกาศวางจำหน่ายเกม "Onimusha: Way of the Sword" ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน บน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Steam และ Epic Games Store พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้ววันนี้
"Onimusha: Way of the Sword" เกมภาคใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Onimusha พามิยาโมโตะ มูซาชิ ตัวเอกผู้ถือครอง Oni Gauntlet เข้าสู่เกียวโตในยุคเอโดะตอนต้นที่ถูกรุกรานโดยเหล่าอสูรกายที่น่ากลัวอย่างเก็นมะ สัมผัสเสียงดาบกระทบกันอย่างดุเดือดในการดวลที่ตึงเครียด ฟาดฟันศัตรูด้วยลีลาการฟันดาบที่สมจริง ปลุกพลังปีศาจเพื่อแสดงพลังเหนือมนุษย์ องค์ประกอบทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้ด้วยดาบที่ไม่เคยมีมาก่อน
เผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขาม ชูเทน โดจิ ในดินแดนลึกลับแห่งภูเขาโอเอะ
เนื้อเรื่องส่วนใหม่ที่เพิ่งเปิดเผยนี้จะนำผู้เล่นไปยังภูเขาโอเอะอันเลื่องชื่อของเกียวโต ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติอันงดงามที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและตำนานลึกลับ ในตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยออกมา มูซาชิได้เผชิญหน้ากับชูเทน โดจิ ผู้น่าสะพรึงกลัวอย่างกล้าหาญ ชะตากรรมใดที่รอคอยยอดนักดาบผู้นี้เมื่อเขาเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายขั้นสูงสุด?
ศัตรูที่น่าเกรงขาม: ชูเท็น โดจิ
เก็นมะขนาดยักษ์ที่ถูกพบภายในป้อมปราการบนยอดเขาโอเอะ มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมไร้ขอบเขต ตำนานเล่าขานถึงปีศาจโอนิที่มีชื่อเดียวกัน แต่จะมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่หรือไม่...?
เก็นมะ: โอโบโร การาสุ
โดยปกติแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ในนรกชั้นต่ำสุด แต่ความชั่วร้ายที่ปกคลุมเกียวโตได้นำเหล่าปีศาจเหล่านี้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ การกระทำอันโหดร้ายไม่หยุดยั้งของพวกมันได้ทำให้เมืองหลวงตกอยู่ในความหวาดกลัวและความตื่นตระหนก
เชี่ยวชาญการใช้ดาบ: เจาะลึกระบบการต่อสู้ที่ลึกซึ้งและซับซ้อน
ค้นพบกลไกการต่อสู้และทักษะที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้ด้วยดาบที่เร้าใจที่สุด
คอมโบตอบสนองฉับพลัน การหลบหลีกด้วยปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้การโจมตีของศัตรูจะช่วยเพิ่มสมาธิของมูซาชิ ทำให้ผู้เล่นสามารถปล่อยคอมโบตอบสนองฉับพลันที่รุนแรงได้
ปลดปล่อยปีศาจในตัว: ค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นของมูซาชิ
พลังแห่งปีศาจ ควบคุมพลังดิบเถื่อนเหนือธรรมชาติของปีศาจเพื่อพลิกสถานการณ์การต่อสู้ด้วยพละกำลังมหาศาล โจมตีอย่างรุนแรงและทำลายล้างเพื่อทะลวงการป้องกันของศัตรู เปลี่ยนความสามารถนี้ให้เป็นทักษะอันล้ำค่าทั้งในการต่อสู้ที่ดุเดือดและการสำรวจ
ความว่องไวแบบปีศาจ ใช้ความเร็วอันเหลือเชื่อของปีศาจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ความสามารถนี้มอบความคล่องตัวที่เหนือชั้น ช่วยให้มูซาชิสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น วิ่งบนกำแพงเพื่อหลบหลีกศัตรูในการต่อสู้ และเข้าถึงพื้นที่ลับระหว่างการสำรวจได้
เดโม Onimusha: Way of the Sword เปิดให้เล่นแล้ว!
สัมผัสบทแรกๆ ของ Onimusha: Way of the Sword ใช้การปัดป้อง การเบี่ยงเบน อิสเซ็น การดูดซับวิญญาณ และอาวุธปีศาจเพื่อต่อสู้ฝ่าฟันด่านวัดคิโยมิซุเดระ และเผชิญหน้ากับคู่ปรับที่น่าเกรงขามอย่างซาซากิ กันริว ดาวน์โหลดเดโมได้แล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games Store
ผู้เล่นที่มีเซฟเกมจากเวอร์ชันเดโม จะสามารถปลดล็อกเนื้อหาพิเศษ "เครื่องราง: คูบิ อาคาริ" หลังจากที่เกมเวอร์ชันเต็มวางจำหน่าย
สั่งจองล่วงหน้ารับโบนัสพิเศษ
ผู้เล่นที่สั่งซื้อเกม "Onimusha: Way of the Sword" ล่วงหน้าแบบ Standard Edition ไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นหรือดิจิทัลดาวน์โหลด จะได้รับโบนัสสั่งซื้อล่วงหน้า ได้แก่ สกินดาบ Sealed Curse และเครื่องราง Lion Dog สำหรับผู้เล่นที่สั่งซื้อแบบ Deluxe Edition หรือ Premium Deluxe Edition จะได้รับโบนัสสั่งซื้อล่วงหน้าเพิ่มเติม ได้แก่ สกินดาบ White Lion และเครื่องราง White Monkey
สำหรับ Deluxe Edition จะประกอบด้วยตัวเกมหลัก และ Deluxe Kit ส่วน Premium Deluxe Edition จะประกอบด้วยตัวเกมหลัก, Deluxe Kit และ Premium Kit โดยรายละเอียดของ Deluxe Kit และ Premium Kit มีดังนี้
Deluxe Kit:• Outfit for Musashi (Red Armor)
• Sword Appearance (Raizen, Enryuu, Bamboo & Panda, Whittled Oar)
• Gauntlet Appearance (Crimson Lotus)
• Charms (Oni Lady, Little Dancer, Mentor)
Premium Kit
• Outfit for Oni Lady (Bird Call, Snow Camellia, Elegance)
• Outfit for Okuni (Flower Dance, Goldfish Dance, Oni Dance)
• Musashi’s Haori (Hellfire, Moonlight, Cloudbiter)
• In-Game Mini Digital Soundtrack (5 tracks)
"Onimusha: Way of the Sword" ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน บน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Steam และ Epic Games Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.capcom-games.com หรือบนโซเชียลมีเดียทั้ง X (Twitter), Instagram และ Facebook
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