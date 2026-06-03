โปเกมอน เตรียมจัดอีเวนท์ฉลอง 30 ปีใน 7 เมืองใหญ่ทั่วเอเชีย!

The Pokémon Company ประกาศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของโปเกมน โดยจะจัดขึ้นใน 7 เมืองใหญ่ทั่วเอเชีย ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์, ไทเป, สิงคโปร์, มะนิลา, กรุงเทพมหานคร, จาการ์ตา และฮ่องกง
งานนี้ถือได้ว่าเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของโปเกมอน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ PokéXciting!, Pokémon Run, การแข่งขันเทรดดิ้งการ์ดเกมโปเกมอน, Pokémon GO, แคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับศูนย์การค้าชั้นนำ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศในเบื้องต้น เว็บไซต์ “Pokémon Asia 30th Anniversary” ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 12:00 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น
คุณซูซุมุ ฟุคุนากะ (Mr. Susumu Fukunaga) กรรมการบริหารบริษัท เดอะ โปเกมอน คอมปานี (The Pokémon Company) กล่าวว่า “งานเฉลิมฉลองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมเดินทางเคียงข้างเรามานานหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทรนเนอร์ในปัจจุบัน หรือแฟนคลับรุ่นเก๋าที่จะหวนกลับเข้ามาสู่โลกของโปเกมอนอีกครั้งก็ตามทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์อันสำคัญนี้ และแน่นอนว่าพวกเราเองก็รู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันที่จะได้นำพาโลกของโปเกมอนไปพบปะกับแฟน ๆ หน้าใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยเหตุนี้ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยรู้จักโปเกมอน ได้มาร่วมค้นพบและสัมผัสเสน่ห์ของโปเกมอนไปด้วยกันเป็นครั้งแรกครับ”
“นอกจากนี้ พวกเรายังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอเว็บไซต์เฉพาะกิจนี้ เพื่อใช้เป็นช่องทางเชื่อมต่ออย่างเป็นทางการกับแฟน ๆ ในเอเชียสำหรับการเฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นในทั้ง 7 เมืองใหญ่ และเราหวังว่าทุกท่านจะตั้งตารอคอยการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันครับ”
ในปัจจุบัน เว็บไซต์ทางการของ Pokémon Asia 30th Anniversary มีการรองรับหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จะได้พบกับเหล่าโปเกมอนเริ่มต้นตัวโปรดจากเจเนอเรชันต่าง ๆ มาร่วมแต่งแต้มสีสันบนเว็บไซต์ในธีมสไตล์งานปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยนอกเหนือจากการประกาศข่าวสารสำคัญต่าง ๆ แล้ว ทุกท่านยังสามารถร่วมเดินทางย้อนวันวานเพื่อทำความเข้าใจถึงเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มของโปเกมอนได้อีกด้วย
และเตรียมพบกับ PokéXciting! หนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลที่ใดมาก่อน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีโปเกมอนในเอเชีย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน 5 เมืองทั่วภูมิภาค ซึ่งในแต่ละเมืองจะนำเสนอประสบการณ์โปเกมอนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบในครั้งนี้
PokéXciting! พร้อมระเบิดความสนุกอย่างยิ่งใหญ่ใน 5 เมืองทั่วเอเชีย ได้แก่
• กัวลาลัมเปอร์ : วันที่ 12 - 13 กันยายน พ.ศ. 2569
• ไทเป : วันที่ 10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2569
• สิงคโปร์ : วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
• มะนิลา : วันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2570
• กรุงเทพมหานคร : วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
เดอะ โปเกมอน คอมปานี จะแจ้งรายละเอียดและเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทางการ Pokémon Asia 30th Anniversary ของแต่ละประเทศ ดังนี้
ไต้หวัน : https://tw.portal-pokemon.com/30th/
ฮ่องกง : https://hk.portal-pokemon.com/30th/
สิงคโปร์ : https://sg.portal-pokemon.com/30th/
มาเลเซีย : https://my.portal-pokemon.com/30th/
ฟิลิปปินส์ : https://ph.portal-pokemon.com/30th/
ไทย : https://th.portal-pokemon.com/30th/
อินโดนีเซีย : https://id.portal-pokemon.com/30th/
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