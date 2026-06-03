เปิดตัว "Rayman Legends Retold" วางจำหน่าย 1 ต.ค.นี้

Ubisoft เปิดตัว "Rayman Legends Retold" เกมแพลตฟอร์เมอร์ระดับคลาสสิกที่นำกลับมาทำใหม่ เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
ตัวเกมพัฒนาโดย Ubisoft Montpellier และ Ubisoft Milan* โดย "Rayman Legends Retold" ได้ต่อยอดเสน่ห์จากตัวเกมต้นฉบับปี 2013 ให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วยกราฟิก 3D อันน่าทึ่ง เนื้อเรื่องใหม่แกะกล่อง และคัตซีนที่พากย์เสียงเต็มรูปแบบ ผู้เล่นจะได้ร่วมเดินทางไปกับ Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus และ Murphy ในการผจญภัยครั้งใหม่เพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ดินแดนแห่งความฝัน (Glade of Dreams) ที่กำลังถูกคุกคามโดยวายร้ายในเงามืดที่แพร่กระจายความโกลาหลไปทั่วทุกอาณาจักร ตัวเกมรองรับการเล่นทั้งแบบลุยเดี่ยวหรือร่วมมือกันบนหน้าจอเดียวกัน (Couch Co-op) สูงสุด 4 คน ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์เกมเพลย์แพลตฟอร์มที่รวดเร็วเป็นเอกลักษณ์ ทั้งการกระโดด ร่อนตัว และปล่อยหมัดทะลวงผ่านอาณาจักรที่ 6 ซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน การต่อสู้กับบอสสุดมหากาพย์ และโลกที่เต็มไปด้วยเหล่า Teensies ที่ซ่อนอยู่รอการช่วยเหลือ
*สตูดิโอเครือข่ายของ Ubisoft ที่มีส่วนร่วม ได้แก่ Annecy, Berlin, Bordeaux, Paris, Düsseldorf และ Shanghai นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนโครงการจาก Pastagames
“Rayman Legends Retold คือวิธีที่เราใช้หวนคืนสู่สิ่งทีทำให้ Rayman มีความพิเศษ และถ่ายทอดประสบการณ์นั้นอีกครั้งให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่” Loïc Gounon โปรดิวเซอร์ฝ่ายดูแลแบรนด์ (Brand Producer) กล่าว “พวกเราต้องการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่แฟน ๆ หลงรักเอาไว้ และ Legends ก็มอบรากฐานที่สมบูรณ์แบบในการขยายปูมหลังของ Rayman ตรรกะของโลกในเกม และวิธีที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน”
ด้วยระบบเกมเพลย์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ผู้เล่นสามารถดำดิ่งสู่ด่านเก่าที่คิดถึงซึ่งคัดสรรมาอย่างเข้มข้น ทะยานฟ้าไปกับการขี่มังกรสุดตื่นเต้น ทดสอบฝีมือในถ้ำแห่งการทดสอบ (Cave of Trials) และสนุกไปกับด่านเสียงดนตรีใหม่แกะกล่องอีก 4 ด่าน นอกจากนี้ยังจะได้สำรวจดินแดนแห่งความฝันในรูปแบบใหม่ที่สมจริงกว่าที่เคย พร้อมเผชิญหน้ากับตัวละครใหม่ และสิ่งเซอไพรส์ในทุกซอกทุกมุม ยิ่งไปกว่านั้น โหมดมินิเกมเตะบอล Kung Foot ก็กลับมาพร้อมการควบคุมที่ดีขึ้น ไอเทมพาวเวอร์อัป และการตั้งกฎที่ปรับแต่งได้ มอบความสนุกในการแข่งขันอันครึกครื้นยาวนานหลายชั่วโมง
ตลอดการเดินทาง ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับเพลงประกอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผสมผสานท่วงทำนองดั้งเดิมที่แฟน ๆ ชื่นชอบ เข้ากับบทเพลงใหม่จากนักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง Christophe Héral และ Grant Kirkhope
Rayman Legends Retold จะวางจำหน่ายในราคาขายปลีกที่แนะนำ $/€ 39.99 สำหรับ Standard Edition โดยผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าเกมเวอร์ชันใดก็ตาม จะได้รับ Hoodlum Havoc Pack ซึ่งประกอบด้วยชุดคอสตูม 2 ชุดสำหรับ Rayman และ Globlox ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Rayman 3: Hoodlum Havoc
Standard Edition (ชุดมาตรฐาน)
• ตัวเกมหลัก
• Rayman Origins: Enhanced Edition เกมผจญภัยแนวแพลตฟอร์ม 2D อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับการอัปเกรดความละเอียดระดับ 4K, 60 FPS, ของสะสมและรางวัลใหม่ ๆ พร้อมการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงระบบสั่นตอบสนอง (Haptic Feedback) สำหรับคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ และฟีเจอร์อำนวยความสะดวกใหม่ ๆ
Deluxe Edition (เฉพาะรูปแบบดิจิทัล)
• ตัวเกมหลัก
• Rayman Origins: Enhanced Edition
- Retro Pack มาพร้อมชุดคอสตูม 4 ชุด ได้แก่ ชุด Classic Rayman Outfit (Rayman), ชุด Betilla The Fairy Outfit (Barbara), ชุด Retro Hunter Outfit (Globlox) และชุด Electoon Teensie Outfit (Grand Minimus)
• สมุดภาพศิลปะ (Art Gallery)
Launch Edition (ชุดเปิดตัว - เฉพาะรูปแบบแผ่นเกม)
• ตัวเกมหลัก
• Rayman Origins: Enhanced Edition
• แผนที่พิมพ์ลายดินแดนแห่งความฝัน (Glade of Dreams Printed Map)
• ภาพพิมพ์หิน (Lithographs) ชุด 3 ชิ้น
• กล่องสวม (Slipcase)
Deluxe Upgrade Pack (ชุดอัปเกรดดีลักซ์ - เฉพาะรูปแบบดิจิทัล)
• The Retro Pack
• สมุดภาพศิลปะ (Art Gallery)
Rayman Legends Retold มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ บนบริการ Ubisoft+*, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, GeForce Now, Blacknut และ PC ผ่านทาง Ubisoft Connect, Steam และ Epic Games Store ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.raymanlegendsretold.com/
*Ubisoft+ Premium เปิดให้บริการในรูปแบบสมาชิกรายเดือน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ plus.ubisoft.com
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