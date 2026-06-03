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"จีน เกรย์" ร่วมแจม Marvel's Wolverine วางจำหน่าย 15 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Insomniac Games ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ของ "Marvel's Wolverine" เกมแอ็คชั่นผจญภัยที่สร้างจากหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวล เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 15 กันยายนนี้ พร้อมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว


"Marvel's Wolverine" เป็นเกมผจญภัยเล่นคนเดียวที่พัฒนาโดย Insomniac Games (ผู้สร้าง Marvel's Spider-Man) ร่วมกับ Marvel Games ที่ชูความโดดเด่นด้วยฉากแอ็คชั่นสุดมันส์ จัดเต็มความโหด ดิบ เถื่อน และรุนแรง ซึ่งหัวใจหลักของเกมคือเรื่องราวต้นฉบับที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทางอารมณ์ เล่าเรื่องราวของ เจมส์ "โลแกน" ฮาวเล็ตต์ หนึ่งในตัวละครรดับตำนานของมาร์เวลที่รู้จักกันในชื่อ "วูล์ฟเวอรีน"


ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเผยให้เห็นภารกิจของโลแกนที่กำลังติดตามกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ที่ถูกจับโดยกลุ่ม Marauders ซึ่งเป็นองค์กรทหารรับจ้าง กลุ่ม Marauders วางแผนที่จะส่งตัวมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้ให้กับ Bolivar Trask มหาเศรษฐีเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ผู้คลั่งไคล้พลังเหนือมนุษย์ โลแกนได้แทรกซึมเข้าไปในดินแดนของมารอเดอร์สเพียงลำพัง โดยใช้กรงเล็บอะดาแมนเทียมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในการกำจัดศัตรู ระหว่างทาง "จีน เกรย์" ได้ปรากฏตัวและร่วมมือกับโลแกน โดยใช้พลังจิตอันทรงพลังของเธอในการต่อสู้กับศัตรู


โลแกนสามารถใช้ท่าต่อสู้พิเศษที่เรียกว่า "เทคนิค" เช่น พายุหมุนและพุ่งชน เพื่อทำลายศัตรูให้ย่อยยับ ในขณะเดียวกัน จีนใช้พลังจิตอันทรงพลังของเธอทำลายศัตรูและสร้างโอกาสในการโจมตีสังหาร การโจมตีปิดฉากที่รุนแรงเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือร่วมกับตัวละครอื่น ๆ


การโจมตี การป้องกัน และการสังหารแต่ละครั้งจะสะสมความโกรธของโลแกน ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถปลดปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหรือเปิดใช้งานความสามารถในการฟื้นฟู ทำให้เขาสามารถเอาชีวิตรอดจากอาการบาดเจ็บสาหัสได้ เมื่อความโกรธของโลแกนสูงพอ เขาจะสามารถปลดปล่อยความโกรธระดับที่สาม ซึ่งหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำ และโลแกนจะกวาดล้างศัตรูอย่างดุร้าย


ในช่วงท้ายของตัวอย่างยังเผยให้เห็นการปรากฏตัวของมิสทีค, เซเบอร์ทูธ และเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์คนอื่น ๆ จากแฟรนไชส์เอ็กซ์เมนอีกด้วย

Marvel's Wolverine จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 15 กันยายนนี้ พร้อมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.marvel.com/games/marvels-wolverine/

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"จีน เกรย์" ร่วมแจม Marvel's Wolverine วางจำหน่าย 15 ก.ย.นี้
"จีน เกรย์" ร่วมแจม Marvel's Wolverine วางจำหน่าย 15 ก.ย.นี้
"จีน เกรย์" ร่วมแจม Marvel's Wolverine วางจำหน่าย 15 ก.ย.นี้
"จีน เกรย์" ร่วมแจม Marvel's Wolverine วางจำหน่าย 15 ก.ย.นี้
"จีน เกรย์" ร่วมแจม Marvel's Wolverine วางจำหน่าย 15 ก.ย.นี้