"จีน เกรย์" ร่วมแจม Marvel's Wolverine วางจำหน่าย 15 ก.ย.นี้

Insomniac Games ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ของ "Marvel's Wolverine" เกมแอ็คชั่นผจญภัยที่สร้างจากหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวล เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 15 กันยายนนี้ พร้อมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว
"Marvel's Wolverine" เป็นเกมผจญภัยเล่นคนเดียวที่พัฒนาโดย Insomniac Games (ผู้สร้าง Marvel's Spider-Man) ร่วมกับ Marvel Games ที่ชูความโดดเด่นด้วยฉากแอ็คชั่นสุดมันส์ จัดเต็มความโหด ดิบ เถื่อน และรุนแรง ซึ่งหัวใจหลักของเกมคือเรื่องราวต้นฉบับที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทางอารมณ์ เล่าเรื่องราวของ เจมส์ "โลแกน" ฮาวเล็ตต์ หนึ่งในตัวละครรดับตำนานของมาร์เวลที่รู้จักกันในชื่อ "วูล์ฟเวอรีน"
ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเผยให้เห็นภารกิจของโลแกนที่กำลังติดตามกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ที่ถูกจับโดยกลุ่ม Marauders ซึ่งเป็นองค์กรทหารรับจ้าง กลุ่ม Marauders วางแผนที่จะส่งตัวมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้ให้กับ Bolivar Trask มหาเศรษฐีเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ผู้คลั่งไคล้พลังเหนือมนุษย์ โลแกนได้แทรกซึมเข้าไปในดินแดนของมารอเดอร์สเพียงลำพัง โดยใช้กรงเล็บอะดาแมนเทียมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในการกำจัดศัตรู ระหว่างทาง "จีน เกรย์" ได้ปรากฏตัวและร่วมมือกับโลแกน โดยใช้พลังจิตอันทรงพลังของเธอในการต่อสู้กับศัตรู
โลแกนสามารถใช้ท่าต่อสู้พิเศษที่เรียกว่า "เทคนิค" เช่น พายุหมุนและพุ่งชน เพื่อทำลายศัตรูให้ย่อยยับ ในขณะเดียวกัน จีนใช้พลังจิตอันทรงพลังของเธอทำลายศัตรูและสร้างโอกาสในการโจมตีสังหาร การโจมตีปิดฉากที่รุนแรงเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือร่วมกับตัวละครอื่น ๆ
การโจมตี การป้องกัน และการสังหารแต่ละครั้งจะสะสมความโกรธของโลแกน ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถปลดปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหรือเปิดใช้งานความสามารถในการฟื้นฟู ทำให้เขาสามารถเอาชีวิตรอดจากอาการบาดเจ็บสาหัสได้ เมื่อความโกรธของโลแกนสูงพอ เขาจะสามารถปลดปล่อยความโกรธระดับที่สาม ซึ่งหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำ และโลแกนจะกวาดล้างศัตรูอย่างดุร้าย
ในช่วงท้ายของตัวอย่างยังเผยให้เห็นการปรากฏตัวของมิสทีค, เซเบอร์ทูธ และเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์คนอื่น ๆ จากแฟรนไชส์เอ็กซ์เมนอีกด้วย
Marvel's Wolverine จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 15 กันยายนนี้ พร้อมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.marvel.com/games/marvels-wolverine/
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