ภาคใหม่ "Until Dawn 2" เกาะสยองของเหล่าอินฟลูฯ

ความหลอนครั้งใหม่ปะทุขึ้นอีกครั้งบนเกาะร้างห่างไกลผู้คน ที่แก๊งค์นักล่าผีจอมซุกซนจะต้องผจญกับฝันร้ายที่พวกเขาโหยหา
บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับสตูดิโอ Firesprite ประกาศเปิดตัวผลงานเกมสยองขวัญภาคต่อ Until Dawn 2 สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5โดยตัวเกมมีกำหนดแผนออกวางจำหน่ายคร่าวๆภายในปี 2027
เหตุการณ์ในเกมจะบอกเล่าถึง กลุ่มสมาชิกนักล่าผี ผู้มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานออกตระเวนตามหาไล่ล่าคลิปไวรัลใหม่ๆเพื่อยอดไลค์ ซึ่งสถานที่ล่าสุดที่พวกเขาได้ไปเยือนมันคือเกาะร้างห่างไกลที่มีตำนานเรื่องเล่าขานสุดสยองเกี่ยวกับปีศาจ หญิงสาว และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
เมื่อสิ่งต่างๆเกิดผิดแผนแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัว พวกเขาทุกคนจึงต้องต่อสู้กับความหวาดกลัวของตนเองและฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างที่ขวางทางเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปจากเกาะให้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นสามารถกุมกำหนดชะตาของสมาชิกแต่ละคนได้ ในการตัดสินใจที่ทุกทางเลือกล้วนมีผลลัพธ์ทั้งดีและร้ายตามมาเสมอ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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