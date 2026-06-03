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ภาคใหม่ "Until Dawn 2" เกาะสยองของเหล่าอินฟลูฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความหลอนครั้งใหม่ปะทุขึ้นอีกครั้งบนเกาะร้างห่างไกลผู้คน ที่แก๊งค์นักล่าผีจอมซุกซนจะต้องผจญกับฝันร้ายที่พวกเขาโหยหา

บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับสตูดิโอ Firesprite ประกาศเปิดตัวผลงานเกมสยองขวัญภาคต่อ Until Dawn 2 สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5โดยตัวเกมมีกำหนดแผนออกวางจำหน่ายคร่าวๆภายในปี 2027


เหตุการณ์ในเกมจะบอกเล่าถึง กลุ่มสมาชิกนักล่าผี ผู้มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานออกตระเวนตามหาไล่ล่าคลิปไวรัลใหม่ๆเพื่อยอดไลค์ ซึ่งสถานที่ล่าสุดที่พวกเขาได้ไปเยือนมันคือเกาะร้างห่างไกลที่มีตำนานเรื่องเล่าขานสุดสยองเกี่ยวกับปีศาจ หญิงสาว และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ

เมื่อสิ่งต่างๆเกิดผิดแผนแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัว พวกเขาทุกคนจึงต้องต่อสู้กับความหวาดกลัวของตนเองและฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างที่ขวางทางเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปจากเกาะให้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นสามารถกุมกำหนดชะตาของสมาชิกแต่ละคนได้ ในการตัดสินใจที่ทุกทางเลือกล้วนมีผลลัพธ์ทั้งดีและร้ายตามมาเสมอ

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu

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ภาคใหม่ "Until Dawn 2" เกาะสยองของเหล่าอินฟลูฯ
ภาคใหม่ "Until Dawn 2" เกาะสยองของเหล่าอินฟลูฯ