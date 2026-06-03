เปิดตัว "God of War Laufey" เมียโล้นซ่า ฝ่าโลกวิญญาณ

เมื่อความตายของยักษีแห่งโยทุนไฮม์มิใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่อันทรงพลังเหนือยิ่งกว่าตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่
บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับทีมพัฒนา Santa Monica Studio ออกมาประกาศเปิดตัวเกม God of War Laufey ภาคใหม่ในซีรีส์ก็อดออฟวอร์ที่มี Laufey นักรบหญิงและศรีภรรยาของ Kratos เป็นตัวละครเอก โดยตัวเกมมีแผนพัฒนาสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5 แต่ยังไม่เผยกำหนดวันวางจำหน่ายที่ชัดเจน
เรื่องราวในเกมจะเริ่มต้นหลังจาก "เลาเฟย์" (Laufey) เมียสุดที่รักของเครโทสได้เสียชีวิตลง แต่เธอกลับฟื้นตื่นขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดในดินแดนสุดประหลาดหลังความตาย เพื่อปกป้องเครโทสและอาเทรียสที่กำลังตกอยู่ในอันตราย เฟย์จึงต้องต่อสู้ฝ่าฟันใน Everywhen สถานที่ที่ซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนตร์ลึกลับและเหล่าทวยเทพผู้โหดเหี้ยมจากเทพนิยายต่างๆกำลังเปิดศึกแย่งชิงอำนาจกัน
"เดโบราห์ แอนน์ วอลล์" (Deborah Ann Woll) จะกลับมารับบท Faye อีกครั้ง โดยเธอจะไม่เดินทางเข้าไปในดินแดนทุกแห่งหนเพียงลำพัง เพราะเธอนั้นมีเพื่อนร่วมทางข้างกายอีกสองคนอย่าง "ฟรังก์" (Phranque) ลูกบาศก์คอสมิคขี้สงสัยที่มีนิสัยจริงใจพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเพื่อน และ "รู" (Rue) ริบบิ้นวิเศษผู้พิทักษ์มีหน้าที่คอยปกป้องดาบทรงพลังที่อยู่ในความดูแลของเธอมิให้ตกไปอยู่ในมือคนชั่ว
ในฐานะมือทองคำแห่งยอทนาร์ เฟย์มีรากฐานอันแข็งแกร่งในฐานะนักรบที่เคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอเก่งกาจเทียบชั้นพอๆกับธอร์ หนึ่งในเทพเจ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในเก้าอาณาจักร โดยสไตล์การต่อสู้ของเธอนั้นจะมีทั้งความรุนแรงดุดันและความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนที่จากพื้นดินไปสู่อากาศได้อย่างง่ายดาย
อีกหนึ่งพลังสำคัญของเฟย์นั่นคือ "ฝ่ามือทองคำ" เมื่ออยู่ใน Everywhen ดินแดนที่เป็นจุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดของบรรดาเวทมนตร์ทั้งปวง ทักษะของเฟย์จึงถูกเสริมพลังอย่างมากจนเธอนั้นสามารถฟาดฝ่ามือสีทองใส่ศัตรูด้วยพลังมหาศาล ทำให้วิญญาณของศัตรูหลุดออกจากร่างและเปิดช่องให้เฟย์สามารถโจมตีวิญญาณนั้นได้โดยตรง ส่งผลให้เกิดคอมโบสไตล์การเล่นที่หลากหลายสร้างสรรค์อย่างการผลักวิญญาณไปใส่ศัตรูอีกตัวและอื่นๆอีกมากมาย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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