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เปิดตัว "God of War Laufey" เมียโล้นซ่า ฝ่าโลกวิญญาณ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อความตายของยักษีแห่งโยทุนไฮม์มิใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่อันทรงพลังเหนือยิ่งกว่าตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่

บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับทีมพัฒนา Santa Monica Studio ออกมาประกาศเปิดตัวเกม God of War Laufey ภาคใหม่ในซีรีส์ก็อดออฟวอร์ที่มี Laufey นักรบหญิงและศรีภรรยาของ Kratos เป็นตัวละครเอก โดยตัวเกมมีแผนพัฒนาสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5 แต่ยังไม่เผยกำหนดวันวางจำหน่ายที่ชัดเจน


เรื่องราวในเกมจะเริ่มต้นหลังจาก "เลาเฟย์" (Laufey) เมียสุดที่รักของเครโทสได้เสียชีวิตลง แต่เธอกลับฟื้นตื่นขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดในดินแดนสุดประหลาดหลังความตาย เพื่อปกป้องเครโทสและอาเทรียสที่กำลังตกอยู่ในอันตราย เฟย์จึงต้องต่อสู้ฝ่าฟันใน Everywhen สถานที่ที่ซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนตร์ลึกลับและเหล่าทวยเทพผู้โหดเหี้ยมจากเทพนิยายต่างๆกำลังเปิดศึกแย่งชิงอำนาจกัน


"เดโบราห์ แอนน์ วอลล์" (Deborah Ann Woll) จะกลับมารับบท Faye อีกครั้ง โดยเธอจะไม่เดินทางเข้าไปในดินแดนทุกแห่งหนเพียงลำพัง เพราะเธอนั้นมีเพื่อนร่วมทางข้างกายอีกสองคนอย่าง "ฟรังก์" (Phranque) ลูกบาศก์คอสมิคขี้สงสัยที่มีนิสัยจริงใจพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเพื่อน และ "รู" (Rue) ริบบิ้นวิเศษผู้พิทักษ์มีหน้าที่คอยปกป้องดาบทรงพลังที่อยู่ในความดูแลของเธอมิให้ตกไปอยู่ในมือคนชั่ว


ในฐานะมือทองคำแห่งยอทนาร์ เฟย์มีรากฐานอันแข็งแกร่งในฐานะนักรบที่เคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอเก่งกาจเทียบชั้นพอๆกับธอร์ หนึ่งในเทพเจ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในเก้าอาณาจักร โดยสไตล์การต่อสู้ของเธอนั้นจะมีทั้งความรุนแรงดุดันและความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนที่จากพื้นดินไปสู่อากาศได้อย่างง่ายดาย


อีกหนึ่งพลังสำคัญของเฟย์นั่นคือ "ฝ่ามือทองคำ" เมื่ออยู่ใน Everywhen ดินแดนที่เป็นจุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดของบรรดาเวทมนตร์ทั้งปวง ทักษะของเฟย์จึงถูกเสริมพลังอย่างมากจนเธอนั้นสามารถฟาดฝ่ามือสีทองใส่ศัตรูด้วยพลังมหาศาล ทำให้วิญญาณของศัตรูหลุดออกจากร่างและเปิดช่องให้เฟย์สามารถโจมตีวิญญาณนั้นได้โดยตรง ส่งผลให้เกิดคอมโบสไตล์การเล่นที่หลากหลายสร้างสรรค์อย่างการผลักวิญญาณไปใส่ศัตรูอีกตัวและอื่นๆอีกมากมาย










ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu

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เปิดตัว "God of War Laufey" เมียโล้นซ่า ฝ่าโลกวิญญาณ
เปิดตัว "God of War Laufey" เมียโล้นซ่า ฝ่าโลกวิญญาณ
เปิดตัว "God of War Laufey" เมียโล้นซ่า ฝ่าโลกวิญญาณ
เปิดตัว "God of War Laufey" เมียโล้นซ่า ฝ่าโลกวิญญาณ
เปิดตัว "God of War Laufey" เมียโล้นซ่า ฝ่าโลกวิญญาณ
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