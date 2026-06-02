เปิดตัวแล้ว "คลัตช์" เกมขับรถโอเพ่นเวิลด์ที่ผสานการแข่งในสนามและโลกใต้ดิน

โปรเจกต์น้องใหม่จากอดีตผู้สร้างซีรีส์ Forza Horizon ที่หวังฉีกกฎเกณฑ์ไปจากผลงานเก่าๆในอดีต ด้วยการเล่าเรื่องราวแบบภาพยนตร์ เพิ่มแสงไฟนีออน ใส่ถังไนตรัส และการเล่นหลบหนีตำรวจ
Maverick Games สตูดิโออิสระที่ก่อตั้งโดยคุณ "ไมค์ บราวน์" (Mike Brown) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของซีรีส์ Forza Horizon ล่าสุดได้ออกมาประกาศเปิดตัวเกมขับรถแอ็คชันโอเพ่นเวิลด์ไอพีใหม่ของพวกเขาภายใต้ชื่อเรียกสั้นๆว่า Clutch โดยมันเตรียมวางจำหน่ายสำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series และ PC ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2027
“Maverick ได้รวบรวมทีมงานในฝันที่ประกอบไปด้วยเหล่าผู้รักรถยนต์และกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษในการสร้างเกมแข่งรถโอเพ่นเวิลด์ ภารกิจของพวกเราตั้งแต่วันแรกคือการผลักดันเกมแข่งรถไปสู่ยุคใหม่ รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับการเล่นเกมแบบโลกอิสระ และนำเสนอความก้าวหน้าครั้งสำคัญให้แก่สิ่งที่ทำให้พวกเรารักชื่นชอบในการขับรถ” บราวน์ กล่าว
Clutch คือเกมขับรถที่มีฉากภาพยนตร์สุดอลังการ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านสองพี่น้องนักขับอัจฉริยะที่แข่งขันกันใน R1K ซีรีส์ประวัติศาสตร์ที่เป็นสนามพิสูจน์ฝีมือของนักขับชั้นนำของโลกมานานกว่า 100 ปี ขณะเดียวกันอีกฟากฝั่งก็มีกลุ่มคลับใต้ดิน Midnight Collective ที่ชื่นชอบการอวดสไตล์และความตื่นเต้นเร้าใจในความเร็วโดยไม่สนเรื่องชื่อเสียงหรือเงินตรา ฉะนั้นเมื่อตัวละครเอกพบว่าตนเองตกอยู่ในปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาจึงคิดแหกกฎขึ้นมา
ผู้เล่นจะได้แข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง ชื่อเสียง และรางวัล พร้อมทั้งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพันธมิตร รวมถึงการไล่ล่าที่ทวีความรุนแรงท่ามกลางโลกอันมีชีวิตชีวาในลักษณะ PvPvE จุดเด่นของเกมอยู่ตรงความหลากหลายของภารกิจที่ผสมผสานการแข่งรถในสนามระดับมืออาชีพเข้ากับเกมเพลย์แซนด์บ็อกซ์ใต้ดินนอกกฎหมายที่เต็มไปด้วยแอ็คชันเสี่ยงอันตราย
ระบบฟิสิกส์และระบบการปรับแต่งรถอย่างละเอียดของ Clutch จะช่วยให้ผู้เล่นสร้างรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร โดยการปรับแต่งนั้นจะลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่การทำสีหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วน เพราะตัวเกมจะลงลึกไปถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างพวกเบาะหนัง พวงมาลัย แก้วน้ำ และบรรดาของใช้จุกจิกต่างๆที่เป็นการสร้างความผูกพันชวนให้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของรถคันนั้นจริงๆ ฟังดูแล้วเหมือนพวกเขาพยายามหยิบเอาจุดขายของทั้ง Forza Horizon, Need for Speed และเกมแข่งรถอื่นๆมารวมเข้าไว้ด้วยกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*