เกมจิตวิทยาสุดหลอน "UN:Me" วางจำหน่ายภายในปี 2026 นี้

Shueisha Games ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ "UN:Me" ในงาน "The MIX Summer Game Showcase 2026" เผยเกมเพลย์การสำรวจและบรรยากาศสุดหลอน เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในปี 2026 นี้
"UN:Me Whom to Choose" เป็นเกมผจญภัยสยองขวัญ เล่าเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ร่างกายถูกสิงสู่ด้วยวิญญาณหลายดวง เธอต้องดิ้นรนหนีออกจากเขาวงกตในจิตใจที่แปลกประหลาดด้วยการเลือกและกำจัดวิญญาณเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า "การเลือก" ของผู้เล่นในเกมจะเป็นตัวกำหนดว่าวิญญาณใดจะคงอยู่ต่อไป และผู้เล่นจะได้เห็น "ผลที่ตามมา" จากการเลือกเหล่านั้น
"UN:Me Whom to Choose" เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยจากตัวอย่างล่าสุดเผยให้เห็นองค์ประกอบหลักของเกม คือการสนทนากับวิญญาณต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโลกและเรื่องราวลึกลับ ผู้เล่นจะต้องตัดสินใจว่าวิญญาณใดคือวิญญาณที่แท้จริงและวิญญาณใดควรถูกกำจัด โดยเผชิญหน้ากับพวกมันผ่านบทสนทนา
วิญญาณแต่ละดวงมีบุคลิก การแสดงออก และความทรงจำที่แตกต่างกัน เมื่อพวกมันทั้งหมดอ้างว่าเป็นวิญญาณที่แท้จริง ผู้เล่นจะต้องนำทางพวกมันเพื่อเปิดเผยเจ้าของร่างที่แท้จริง การตัดสินใจนี้จะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับตัวเลือกของผู้เล่นและวิญญาณที่เหลืออยู่ ผู้เล่นจะได้เห็นผลลัพธ์ของตัวเลือกเหล่านี้ด้วยตนเอง
"UN:Me Whom to Choose" มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2026 บน Nintendo Switch 2, PlayStation 5 และ PC (Steam)
