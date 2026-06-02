เปิดตัวภาคต่อ "Gravity Circuit 2" พร้อมแจกเกมภาคแรกฟรี!

Domesticated Ant Games สตูดิโออิสระจากฟินแลนด์ เปิดตัว "Gravity Circuit 2" ภาคต่อของเกมแอ็คชันแพลตฟอร์มเมอร์สองมิติ เตรียมวางจำหน่ายภายในปี 2027 พร้อมแจกเกมภาคแรกฟรีบน Steam
"Gravity Circuit 2" เกมแอ็กชั่น 2 มิติภาคต่อของ Gravity Circuits ที่วางจำหน่ายเมื่อปี 2023 สานต่อเรื่องราวของเหล่า Circuit เมื่อความสงบสุขอยู่ได้เพียงชั่วคราว ยานอวกาศ Ark ลำใหม่ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับกองทัพ Hunter Army ทำให้ "Kai" จาก Gravity Circuit ต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกครั้ง โชคดีที่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียว "Cable" จาก Power Circuit จะร่วมต่อสู้เคียงข้างเขา ทั้งสองจะผสานสไตล์การต่อสู้และทักษะเฉพาะตัวเพื่อเอาชนะผู้รุกรานเหล่านี้
เลือก Circuit ของคุณ
Gravity Circuit 2 เป็นเกมแพลตฟอร์ม 2 มิติที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่น พร้อมตัวเลือกในการเลือกสไตล์การต่อสู้ Kai มาพร้อมกับการต่อสู้ระยะประชิดที่คุ้นเคย หมัดที่ดุดัน การจับล็อกด้วยตะขอ และความเร็วมากมาย ในขณะที่ Cable นำเสนอแนวทางการต่อสู้ระยะไกล ยิงศัตรูจากระยะไกล กระโดดหลายครั้งเพื่อลอยตัวในอากาศ และใช้พลังของเขาเปลี่ยนศัตรูที่พ่ายแพ้ให้กลายเป็นเศษเหล็กที่คุณสามารถใช้เป็นกระสุนได้
ตัวละครทั้งสองสามารถเลือกเล่นแคมเปญเดียวกัน ดังนั้นแต่ละด่านจึงมีแนวทางการเล่นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเลือกใคร โดยสลับตัวละครได้ที่ฐานทัพ และเลือกรับมือกับภารกิจด้วยสไตล์ที่ผู้เล่นชื่นชอบ
สร้างอุปกรณ์เฉพาะตัว
รับความสามารถใหม่จากบอสโดยการติดตั้ง Circuit Shards เพิ่ม Booster Chips เพื่อเพิ่มความสามารถของ Circuit และใส่ Burst Techniques ได้มากถึงสี่อย่างเพื่อการโจมตีปิดฉากที่รุนแรง สร้างและกำหนดสไตล์ที่เหมาะกับตัวเอง
ความลับซ่อนอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งไอเทมเพิ่มพลังชีวิต ไอเทมเพิ่มความเร็ว พลเรือนที่รอการช่วยเหลือ และแม้แต่เศษคริสตัลที่จะขยายความเป็นไปได้ของ Circuit บุกตะลุยด่านสุดท้าทาย หรือสวมบทบาทเป็นฮีโร่และเปิดเผยทุกสิ่ง ผู้เล่นสามารถเลือกได้เอง
เกมแอ็คชั่นแพลตฟอร์มความเร็วสูงพร้อมซาวด์แทร็กสุดมันส์!
จากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ป่าเทียม หอควบคุมสภาพอากาศ ไปจนถึงโรงละครสุดสยอง มีสถานที่หลากหลายให้ผู้เล่นได้บุกตะลุยเพื่อปราบ Hunter Army แต่ละด่านมีกลไก ลูกเล่น และบอสเฉพาะตัว พร้อมซาวด์แทร็กสุดมันส์จาก Dominic Ninmark ที่ดังกระหึ่มอยู่เบื้องหลัง สร้างความตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลา
เพื่อฉลองการเปิดตัวภาคต่ออย่างเป็นทางการ เกม "Gravity Circuit" ภาคแรกจะเปิดให้เล่นฟรีบน Steam ในช่วงโปรโมชั่น Dear Villagers ของผู้จัดจำหน่าย (ถึง 15 มิถุนายนนี้) ส่วน "Gravity Circuit 2" จะวางจำหน่ายภายในปี 2027 บน PlayStation 5, Nintendo Switch และ PC (Steam, Epic Games Store)
