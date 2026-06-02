อีสปอร์ตเกาหลีใต้ "T1" ผงาดคว้าแชมป์ FC Pro Masters 2026

ปิดฉาก FC Pro Masters 2026 ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติของเกม FC Online ทีม "T1" จากเกาหลีใต้ คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 52,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 - 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา
การแข่งขัน FC Pro Masters 2026 มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยสองทีมตัวแทนจากประเทศไทย Advice Esports ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 3 - 4 รับเงินรางวัล 38,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้าน Triple W อีกหนึ่งทีมตัวแทนประเทศไทย จบที่อันดับ 5 คว้าเงินรางวัล 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ
นัดชิงสุดเดือด “T1” หักด่านเจ้าภาพ คว้าแชมป์สมัยแรก
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมม้ามืดอย่าง T1 ดีกรีรองแชมป์เกาหลีใต้ และ ADJ ดีกรีแชมป์เจ้าภาพจีน ที่ประชันชัยยาวนานถึง 6 ไม้ ก่อนที่ T1 จะระเบิดฟอร์มเดือดสยบเจ้าภาพไปด้วยสกอร์รวม 4-2 เกม คว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร พร้อมเงินรางวัล 52,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• ไม้ที่ 1: ZBNR (ADJ) ชนะ Ofel (T1) ไปด้วยสกอร์ 2-0 ทำให้ ADJ ออกนำก่อน 1-0 ไม้
• ไม้ที่ 2: HOSEOK (T1) ชนะ Subin (ADJ) ไปด้วยสกอร์ 3-2 ทำให้ T1 ตามตีเสมอเป็น 1-1 ไม้
• ไม้ที่ 3: Navy (T1) ชนะ Dill (ADJ) ในการดวลจุดโทษ (เสมอในเวลา 2-2) ทำให้ T1 พลิกขึ้นนำ 2-1 ไม้
• ไม้ที่ 4: Subin (ADJ) ชนะ BYUL (T1) ในการดวลจุดโทษ (เสมอในเวลา 2-2) ทำให้ ADJ ตามตีเสมอเป็น 2-2 ไม้
• ไม้ที่ 5: Navy (T1) ชนะ Marspy (ADJ) ไปด้วยสกอร์ 2-1 ทำให้ T1 ขึ้นแท่นนำ 3-2 ไม้
• ไม้ที่ 6: HOSEOK (T1) ชนะ Marspy (ADJ) ไปด้วยสกอร์ 2-1 โดยได้ประตูชัยในนาทีบาป 90+6
สรุปอันดับการแข่งขันและเงินรางวัล:
• อันดับ 1 – ( SK Telecom T1 - เกาหลีใต้ ) : 52,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• อันดับ 2 – ( Alpha Electronic Gaming - จีน ) : 38,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• อันดับ 3 และ 4 – ( Advice Esports - ไทย ) (ไทย) และ ( GEN City - เกาหลีใต้ ) : 14,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทีม
• อันดับ 5 ( Triple W - ไทย ), ( Star Galaxy - เวียดนาม ) ( FPT Polytechnic - เวียดนาม ) และ ( Shanghai Changming - จีน ) : 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทีม
