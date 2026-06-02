โปเกมอนเปิดตัวการ์ดชุดเสริม 30th CELEBRATION วางจำหน่าย 16 ก.ย.นี้!

เดอะ โปเกมอน คัมพานี ประกาศเปิดตัวการ์ดชุดเสริม 30th CELEBRATION ในซีรีส์โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม วิวัฒนาการเมก้า เตรียมวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก (*ยกเว้นบางภูมิภาค) ในวันพุธที่ 16 กันยายนนี้
*ไม่ได้หมายความว่าจากนี้ต่อไปสินค้าทั้งหมดจะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก
*เวลาในการวางจำหน่ายจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเวลาในแต่ละประเทศและภูมิภาคและสถานการณ์การกระจายสินค้า
การ์ดชุดเสริม 30th CELEBRATION จัดทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของโปเกมอน ซึ่งการ์ดทุกใบเป็นการ์ดฟอยล์ทั้งหมด พร้อมเปิดตัวการ์ด FUR (Futuristic Rare) ที่มีภาพวาดสีสันสดใส ซึ่งจะปลุกพลังความหวังต่ออนาคตที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ โดยภาพวาดบนการ์ด FUR เป็นผลงานของนักกราฟฟิกอาร์ทิสต์ คุณ YOSHIROTTEN
คุณ YOSHIROTTEN เกิดปี 1983 อาชีพ ศิลปิน
งานของเขาบรรยายถึงโลกทัศน์ที่มีแนวคิดของการผสมผสานและอยู่ร่วมกันระหว่างแสงกับวัตถุ โลกแห่งจิตวิญญาณกับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โบราณกับอนาคต โดยมีภูมิหลังมาจากความสามารถในการรับรู้อย่างละเอียดอ่อนต่อทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ ช่วงไม่กี่ปีมานี้ เขาได้นำเสนอซีรีส์ค้นคว้าและศึกษาภาษาภาพในแนวไซไฟบนพื้นฐานของสมมติฐานและการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งที่เป็นต้นกำเนิด เช่น สีสัน โลก ดวงอาทิตย์ ฯลฯ นิทรรศการเดี่ยวที่เขาเคยจัดมาได้แก่ FUTURE NATURE (ปี 2018, ณ TOLOT heuristic SHINONOME), SUN (ปี 2023, ณ ลานจอดรถขนาดใหญ่ในสนามกีฬาแห่งชาติ), Radial Graphics Bio / กราฟิกที่ละเอียดขึ้น (ปี 2024 ณ Ginza Graphic Gallery), FUTURE NATURE II In Kagoshima (ปี 2024, ณ Kirishima Open-Air Museum จังหวัดคาโกชิมา) เป็นต้น
อีกหนึ่งความพิเศษคือการเปิดตัวการ์ดฟอยล์พิคาชูพร้อมภาพวาดแบบต่าง ๆ 30 แบบ เพื่อเป็นที่ระลึกฉลองครบรอบ 30 ปี ให้แฟน ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับภาพวาดของพิคาชูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากฝีมือนักวาด 30 ท่าน โดยในซองการ์ดชุดเสริม 30th CELEBRATION 1 ซองจะมีการ์ดพิคาชู 1 ใบจากทั้งหมด 30 แบบนี้รวมอยู่ด้วยแน่นอน
การ์ด 30 ใบที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ครบรอบ 30 ปีโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมจะออกมาในแบบพิเศษ อย่าง การ์ดลิซาร์ดอนที่เคยออกมาในซีรีส์พ็อกเกตมอนสเตอร์เทรดดิ้งการ์ดเกม การ์ดพิคาชู&เซครอม GX ที่เคยออกมาในโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซีรีส์ซันแอนด์มูน และอื่น ๆ อีกมากมาย
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*