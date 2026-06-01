Review: World of Tanks Heat มาตุภูมิเดือด เลือดม้าเหล็ก

แนวเกม รถถังออนไลน์
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม IARC: 12+ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
การกลับมาของตำนานสงครามยานเกราะออนไลน์ฟรีทูเพลย์ ที่ไม่ได้มีดีแค่ภาพสวย แต่ระบบการเล่นยังสนุกมากขึ้นด้วย
หากพูดชื่อ World of Tanks คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะนี่คือตำนานเกมยิงรถถังที่อยู่มานานเกือบ 20 ปี มีให้เล่นกระจายไปทั่วทุกแพลตฟอร์มทั้งพีซี คอนโซล หรือแม้กระทั่งมือถือ ทว่าผลงานที่ผ่านๆมานั้นมันก็เป็นเพียงแค่เกมเก่าเกมเดิมที่ถูกพอร์ตวนเวียนไปมาเท่านั้น มิใช่ภาคใหม่สดซิงอย่าง World of Tanks Heat ที่เรานำมารีวิวกันในวันนี้ ซึ่งหวังสลัดภาพรถถังโบราณคร่ำครึสมัยยุคสงครามโลกออกไปจากความทรงจำ แล้วนำเสนอสมรภูมิรบแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยวิทยาการสุดล้ำเหนือจินตนาการ
แม้จะเป็นยุคสมัยใหม่แห่งสงคราม แต่การบังคับควบคุมรถถังยังคงความคลาสสิคแบบดั้งเดิม การเคลื่อนที่ด้วยอนาล็อกซ้ายนั้นมีแค่ไปข้างหน้ากับถอยหลัง ถ้าอยากจะเลี้ยวต้องหันหน้าไปทิศนั้นก่อนแล้วค่อยเดิน ส่วนอนาล็อกขวาจะทำหน้าที่หมุนปากกระบอกปืนใหญ่เล็งหาข้าศึก แน่นอนว่ากระบอกปืนใหญ่มักหมุนด้วยสปีดที่เชื่องช้ากว่ามุมกล้องของผู้เล่น การยิงแต่ละครั้งเราเลยต้องรอเวลาสักพักให้ปลายกระบอกปืนเข้าประจำตำแหน่งเสียก่อนจึงจะสามารถยิงโดนเป้าหมาย ซึ่งภาคนี้มีวิธีสังเกตง่ายๆเพียงแค่มองดูเป้าวงกลมสีขาวที่เคลื่อนผ่านหน้าจอไปมา นั่นแหละคือจุดที่ปลายกระบอกปืนใหญ่ของเรากำลังเล็งอยู่ ณ ปัจจุบัน
ถ้าให้คำนิยามเกมเพลย์ภาค Heat อาจพูดได้ว่านี่คือ Overwatch ที่มีตัวละครฮีโร่เป็นรถถัง เพราะฟิลลิ่งมันคล้ายกันเลยเริ่มมาก็เลือกรถถังกับเอเจนต์พลขับที่ต่างมีสกิลความสามารถพิเศษและท่าไม้ตายอัลติเมทไม่ซ้ำกัน บางตัวละครขับรถถังเกราะหนากางโล่ได้ บางตัวละครขับรถถังคลังแสงเยอะแต่เคลื่อนที่ช้า หรือรถถังบางคันบอบบางเลือดน้อยต้องเน้นยิงโจมตีสนับสนุนจากระยะไกลแบบสไนเปอร์ โดยหลังจบ Tutorial ผู้เล่นจะได้รับตัวละครสตาร์ทเริ่มต้นแจกฟรีจำนวน 3 ตัวละคร ส่วนที่เหลืออีก 5 ตัวละครนั้นเราต้องขยันอดทนเล่นฟาร์มสะสมเงินเพื่อไปซื้อปลดล็อคจากหน้าร้านค้ากันเอาเอง
ด้วยเทคโนโลยีเอนจิ้นภายในที่ทาง Wargaming ใช้เวลาซุ่มขัดเกลาอยู่นานหลายปี คุณภาพกราฟิกจึงออกมาสมจริงดูดีที่สุดในบรรดาเกมที่พวกเขาเคยสร้างมา ไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลรถถัง สภาพแวดล้อม เอฟเฟกต์ฝุ่นควัน ยันเปลวไฟ หย่อนระเบิดลงทีหรือยามคิลทำลายรถถังฝ่ายตรงข้ามได้ มันช่างโคตรฟินให้อารมณ์สะใจยิ่งนัก โดยจากการเล่นทดสอบบนเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 โปร ภาพถือว่าคมชัดรันนิ่งอยู่ที่ 60fps ไม่มีอาการกระตุกใดๆให้ได้เห็น ไม่เหมือนกับเกมเมอร์ฝั่งพีซีที่ประสบพบเจอปัญหาเด้งหลุดจนฉุดคะแนนร่วงดิ่งบนสตีม
สำหรับโหมดที่มีให้เลือกเล่น ณ เวลานี้ หลักๆมีอยู่สองช้อยส์นั่นคือ Quick Match จับคู่แข่งขันออนไลน์กับผู้เล่นทั่วโลกข้ามแพลตฟอร์มผ่านกฎกติกาพื้นฐานสไตล์เกม FPS อย่าง Conquest, Hardpoints, Control และ Kill Confirmed ในขณะที่โหมด Versus AI นั้นก็จะคล้ายๆกันเพียงแค่เปลี่ยนศัตรูจากผู้เล่นมาเป็นบอทให้เรารุมยำกันสนุกสนานไม่ต้องเครียด ถือเป็นโหมดบ่มเพาะเลี้ยงให้มือใหม่ได้เรียนรู้พัฒนาฝึกฝนทักษะและฟาร์มภารกิจประจำวันได้แบบชิลๆ คอนเทนต์ทั้งเกมมันก็มีเพียงเท่านี้แหละ ไม่มีโหมดแคมเปญ มินิเกม หรือกิจกรรมเสริมอื่นใดให้ผู้เล่นได้ทำ ทุกๆวันคือการจับคู่หาห้องไล่ยิงกันวนไปแบบเดิมไม่รู้จบ ทั้งที่ตัวเกมมันเพิ่งเปิดให้บริการแท้ๆ แต่เรากลับรู้สึกจำเจเบื่อหน่ายซะแล้ว
ภายในเกมจะมีระบบปลดล็อคของรางวัลที่เรียกว่า Pass ที่ให้เราเคลียร์ภารกิจต่างๆเพื่อรับแต้มไปไล่ปลดล็อคของตามลำดับ ตั้งแต่สีลายพรางใหม่ไปจนถึงรถถังคันใหม่ ซึ่งเงื่อนไขภารกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ยากเลยแค่เข้าเล่นบ่อยๆขยันยิงศัตรูเยอะๆสกิลเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กดใช้งานเดี๋ยวก็ผ่านได้รับแต้มพาสไปปลดล็อคของรางวัลแบบสบายๆแล้ว อีซี่!!
ทว่าสิ่งที่เรามองเป็นเรื่องยากลำบากสาหัสสากรรจ์จริงๆคงเป็นเรื่องระบบ Progression หรือความก้าวหน้าภายในเกม เพราะกว่าจะอัพเลเวล กว่าจะปลดล็อคของอะไรสักอย่างมันใช้เวลาเนิ่นนานเหมือนเต่าคลาน แถมราคาตัวละครและรถถังที่วางขายในหน้าร้านค้ามันก็แอบสูงไปหน่อย อยากได้รถถังใหม่สักคันมาขับต้องเสึยตังค์ถึงสองแสน ในขณะที่การเข้าเล่นหนึ่งแมตช์กลับได้เงินรางวัลตอบแทนแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง
"World of Tanks Heat หากพูดถึงด้านเกมเพลย์และการนำเสนอ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสงครามที่ดีงามชวนน่าหลงใหลต่อให้คุณไม่ได้อินอะไรกับรถถัง ก็ยังสามารถสนุกเอ็นจอยไปกับมันได้ในทันทีที่เปิดเล่น อย่างไรก็ตาม ด้วยความกังวลใจเกี่ยวกับปริมาณเนื้อหาคอนเทนต์ที่ค่อนข้างน้อยนิดผนวกกับกิจวัตรประจำวันที่เน้นฟาร์มทำอะไรแบบเดิมซ้ำๆและดำเนินไปอย่างเชื่องช้า เราเกรงว่าในระยะยาวนี่อาจไม่เพียงพอทำให้ผู้เล่นรู้สึกติดพันอยากที่จะอยู่กับมันไปนานๆ"
|เกมเพลย์
|8
|กราฟิก
|9
|เสียง
|9
|ปริมาณเนื้อหา
|5
|ความคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป
|6
|ภาพรวม
|7.4
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*