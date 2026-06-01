Minecraft เผยชื่อหนังภาคต่อ พร้อมเปิดตัวนักแสดง "อเล็กซ์"

Warner Bros. Pictures ร่วมกับ Legendary Pictures ประกาศชื่อภาพยนตร์ภาคต่อจากเกม Minecraft ในชื่อ "A Minecraft Movie Squared" พร้อมเปิดตัว "เคียร์สเต็น ดันสต์" นักแสดงที่จะมารับบท "อเล็กซ์" เตรียมเข้าฉายในเดือนกรกฎาคม ปี 2027
"A Minecraft Movie" เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเกมขายดีที่สุดตลอดกาลอย่าง Minecraft โดยผสมผสานโลกแห่งบล็อกสี่เหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์และความอิสระในการเล่น เพื่อสร้างการผจญภัยแฟนตาซีที่สมจริง โดยติดตามเรื่องราวของคนแปลกหน้าสี่คน ได้แก่ "คนเก็บขยะ" การ์เร็ตต์ (เจสัน โมโมอา), เฮนรี่ (เซบาสเตียน ยูจีน แฮนเซน), นาตาลี (เอ็มมา ไมเออร์ส) และดอว์น (แดเนียล บรูคส์) ที่ถูกดึงเข้าไปในประตูมิติปริศนาสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งจินตนาการและแปลกประหลาดที่เรียกว่า "โอเวอร์เวิลด์" เพื่อที่จะกลับบ้าน พวกเขาต้องหาวิธีควบคุมโลกนี้และเริ่มต้นการเดินทางสำรวจสุดมหัศจรรย์ไปกับสตีฟ (แจ็ค แบล็ก) คราฟเตอร์มืออาชีพ
หลังจากภาพยนตร์ภาคแรกเข้าฉายทั่วโลกเมื่อเดือนเมษายน 2025 ก็ขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศในหลายประเทศ และทำลายสถิติรายได้สัปดาห์แรกของ "The Super Mario Bros. Movie" หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ก็มีการยืนยันว่าภาคต่อกำลังอยู่ในระหว่างการผลิต และล่าสุดได้ปล่อยวิดีโอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ
ในภาคต่อ "A Minecraft Movie Squared" นักแสดงหลักทุกคนจะกลับมารับบทเดิม รวมถึง "แมตต์ เบอร์รี" ผู้ให้เสียงพากย์ตัวละคร "นิทวิท" ในภาคแรก จะปรากฏตัวในภาพยนตร์อย่างแน่นอน นอกจากนี้ "เคียร์สเต็น ดันสต์" ก็ได้รับการยืนยันว่าจะร่วมแสดงในบท "อเล็กซ์" อีกหนึ่งตัวละครที่แฟนเกมคุ้นเคยกันดี
สำหรับเนื้อเรื่องยังไม่มีการเปิดเผย แต่คาดว่าตัวภาพยนตร์จะพาผู้เล่นไปสำรวจจักรวาล Minecraft ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะพบเจอกับสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ มากขึ้นกว่าเดิม โดยภาพยนตร์มีกำหนดฉายอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม 2027
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*