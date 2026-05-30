Crunchyroll ยกทัพอนิเมะบุกงาน AFA Thailand 2026

เริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับ Anime Festival Asia Thailand 2026 (AFATH26) เทศกาลรวมที่สุดแห่งอนิเมะที่คนรักอนิเมะทุกคนรอคอย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคมนี้ ราคาบัตรเพียง 270 บาท
ภายในงานพบกับบูธจากเจ้าของลิขสิทธิ์อนิเมะจากญี่ปุ่น รวมถึงเหล่าศิลปินและคอสเพลเยอร์มากมายที่มาเปิดบูธให้แฟน ๆ ได้พบปะกันแบบใกล้ชิด โดยหนึ่งในบูธที่โดดเด่นแบบเข้ามาแล้วเจอเลยก็คือ Crunchyroll ที่ขนกิจกรรมจากอนิเมะเรื่องต่าง ๆ มาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Bluelock, Attack on Titan, Solo Leveling และจุดที่เป็นไฮไลต์คือการถ่ายรูปคู่กับน้อง "โปจิตะ" จาก Chainsawman และการมาเยือนของ "คุณโทยะ คิคุโนสุเกะ" นักพากย์ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นผู้ให้เสียง "เดนจิ" ที่มาร่วม meet-and-greet กับแฟน ๆ ชาวไทยเป็นครั้งแรก
นอกจากยังมีบูธอื่น ๆ อีกมากมายให้คนรักอนิเมะได้เยี่ยมชม และคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดังที่มาร่วมสร้างความสนุกบนเวที Music Fest ใครจะไปยังมีเวลาอีกหนึ่งวัน ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือหน้างาน ณ Exhibition Hall 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://animefestival.asia/afath26/
