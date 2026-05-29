12 ทีมประชันชัย ศึก FFWS SEA 2026 Spring โค้งสุดท้าย 30 - 31 พ.ค.นี้

Free Fire World Series (FFWS) Southeast Asia 2026 Spring ทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคของ Garena Free Fire เตรียมระเบิดศึกรอบ Grand Final ณ Military Zone 7 Stadium นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วันที่ 30 - 31 พฤษภาคมนี้
การแข่งขันรอบ Knockout Stage ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 4 สัปดาห์ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาสุดยอด 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทั้ง 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นทีมจากประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
สำหรับการแข่งขันรอบ Grand Final ในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข Champion Rush จากเดิม 80 คะแนน เป็น 90 คะแนน พร้อมระบบ Unlimited Matches ซึ่งจะทวีความเข้มข้นในศึกชิงแชมป์ ทำให้แต่ละทีมต้องเล่นอย่างแม่นยำ รอบคอบ และเสถียรมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งการแข่งขัน
12 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Grand Final ประกอบด้วย
- All Gamers Global (ไทย)
- Team Falcons (ไทย)
- Buriram United Esports (ไทย)
- Twisted Minds (ไทย)
- GOW Esports (เวียดนาม)
- Team Flash (เวียดนาม)
- Secret WAG (เวียดนาม)
- GAM x PE (เวียดนาม)
- RRQ (อินโดนีเซีย)
- EVOS Devine (อินโดนีเซีย)
- Bigetron by Vitality (อินโดนีเซีย)
- Aurora Gaming (มาเลเซีย)
ตัวแทนจากไทยและเวียดนามสามารถคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้ประเทศละ 4 ทีม ตอกย้ำความแข็งแกร่งของทั้งสองประเทศในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ โดยทีมอย่าง Team Falcons, All Gamers Global และ RRQ สามารถทะลุผ่านเข้ารอบได้ตั้งแต่ช่วงต้นทัวร์นาเมนต์จากผลงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ Buriram United Esports, EVOS Devine และ Secret WAG ต้องห้ำหั่นอย่างดุเดือดในเกมที่สูสีเพื่อคว้าตั๋วสู่รอบสุดท้าย
อีกหนึ่งทีมที่น่าจับตาคือ Aurora Gaming จากมาเลเซีย ซึ่งสร้างผลงานได้น่าประทับใจในสัปดาห์ที่สี่ จนก้าวขึ้นมาเป็นม้ามืดที่มีโอกาสลุ้นคว้าชัยในรอบ Grand Final
แฟน ๆ Free Fire สามารถร่วมเชียร์ทีมโปรดได้ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ซึ่งจะเริ่มแข่งขันเวลา 14:00 น. ในทั้งสองวัน โดยถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ YouTube, Facebook และ TikTok โดยมีการถ่ายทอดสดทั้งหมด 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, อินโดนีเซีย , มาเลย์ , ไทย และเวียดนาม
นอกจากนี้ภายในเกม Free Fire ยังมีกิจกรรมร่วมเชียร์ทีมไทย ลุ้นรับไอเทมสุดพิเศษต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้เล่นภายในเกมได้ร่วมสนุกไปพร้อมกับการเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งการแข่งขัน FFWS SEA 2026 Spring
กำหนดการถ่ายทอดสดรอบ Grand Final (30 – 31 พฤษภาคม): เวลา 14.00 น.
ติดตามข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ Free Fire Esports TH: Facebook | YouTube | Instagram | TikTok
