"Kuukiyomi Thailand" เวอร์ชัน Switch วางจำหน่ายแล้ว!

G-MODE ร่วมกับ Urnique Studio เปิดตัว "KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver." เวอร์ชัน Nintendo Switch พร้อมสร้างความปั่นสไตล์ไทย ๆ บนเครื่องเกมพกพาแล้ววันนี้
KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver. คือเกมแนว Comedy / Situation Puzzle ที่ให้ผู้เล่นอ่านสถานการณ์และเลือกการกระทำที่เหมาะสมตามบริบท ผ่านมินิเกมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสังคมและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ โดยภายในเกมไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ขณะที่ทุกการตัดสินใจของผู้เล่นจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อสะท้อนลักษณะนิสัยและทัศนคติเมื่อจบเกม
ภายในเกมประกอบด้วย 2 โหมดหลัก ได้แก่ “บททดสอบสังคม - Consider It Mode” ที่มาพร้อม 100 สถานการณ์ให้ผู้เล่นตัดสินใจตามสไตล์ของตัวเอง พร้อมบทสรุปสุดสร้างสรรค์ในธีม “คุณคือเมนูอาหารชื่อดังในไทยจานไหน” และ “บททดสอบพวกนอกรีต - Inconsiderate Mode” ที่จะปลดล็อกหลังจบโหมดหลัก โดยนำ 50 สถานการณ์กลับมาเรียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลอง “ปลดปล่อยด้านตรงข้าม” ของความเหมาะสม พร้อมบทสรุปสุดปั่นในธีม “คุณคือผีไทยตัวไหน”
ความสำเร็จของ KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver. บนแพลตฟอร์ม Mobile และ PC ส่งผลให้ตัวเกมได้รับเลือกขึ้น Feature “Game of the Day” บน App Store ประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 พร้อมติดอันดับ New & Trending และ Top Sellers บน Steam
KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver. เปิดให้บริการแล้วบน PC (Steam), App Store และ Google Play Store และล่าสุดบน Nintendo Switch (Southeast Asia eShop) พร้อมรองรับทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เล่นจากหลากหลายประเทศสามารถสัมผัสประสบการณ์การ “อ่านสถานการณ์” ในเวอร์ชันประเทศไทยได้อย่างเต็มที่
