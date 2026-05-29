เปิดตัว "Modern Warfare 4" ย้ายสงครามไปเกาหลี

เผยโฉมอย่างเป็นทางการ สำหรับเกมยิงคอลออฟดิวตี้ภาคใหม่ประจำปี 2026 ซึ่งหนึ่งในตัวละครที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทคือ พลทหารปาร์ค ผู้ต่อสู้เพื่อหยุดการรุกรานของเกาหลีเหนือ
บริษัท Activision ร่วมกับสตูดิโอ Infinity Ward ออกมาประกาศเปิดตัวเกม Call of Duty: Modern Warfare 4 ที่เตรียมวางจำหน่ายสำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam / Microsoft Store / Battle.net) ในวันที่ 23 ตุลาคมปี 2026
สงครามในภาคล่าสุดนี้จะปะทุขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลี เมื่อเกาหลีเหนือเปิดฉากการรุกรานเกาหลีใต้เต็มรูปแบบในระดับคุกคามเสถียรภาพของโลก พลทหารปาร์ค ทหารหนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่ต้องเผชิญกับการสู้รบจริงเป็นครั้งแรกจึงต้องต่อสู้อย่างสุดชีวิตไปพร้อมกับหน่วยของเขา ท่ามกลางบรรยากาศเมืองบ้านเกิดที่กำลังล่มสลาย
ขณะที่อีกฟากหนึ่ง กัปตันไพรซ์ อดีตเจ้าหน้าที่ที่ผันตัวมาเป็นอาชญากรทำงานอยู่นอกระบบที่เขาเคยรับใช้ ปัจจุบันก็กำลังตามล่าล้างแค้นแอบทำสงครามส่วนตัวจากเงามืด เมื่อภารกิจลับของไพรซ์เกิดมาปะทะเข้ากับกองกำลังผู้อยู่เบื้องหลังการรุกรานและได้ล่วงรู้ถึงแสนยานุภาพของอาวุธมหาประลัยที่มีมากพอจะเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจ ไพรซ์จึงถูกบีบให้เข้าไปพัวพันกับพันธมิตรที่ไม่เต็มใจและปฏิบัติการที่ผิดกฎหมาย พร้อมกับไฟสงครามที่ขยายลุกลามจนเกินควบคุม
ด้านโหมดผู้เล่นหลายคนจะถูกปรับให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มตัวเลือกเคลื่อนไหวสำหรับการปีนป่าย ไต่เชือก ห้อยตัว และกระโดด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในการเปลี่ยนตำแหน่งแนวตั้งและเข้าปะทะโอบล้อมศัตรูจากหลายมุม ส่วนอาวุธปืนนั้นก็จะมีการตอบสนองที่สมจริงตามท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้เล่น โดยภาคนี้จะลบเอฟเฟ็กต์การกระจายของกระสุนออกไป ส่งผลให้การยิงแบบไม่เล็งหรือ Hipfire มีความแม่นยำคาดเดาได้ วิถีกระสุนจะพุ่งตรงสอดคล้องกับทิศทางที่ปลายกระบอกปืนของเรากำลังชี้ไป มิได้พุ่งมั่วสะเปะสะปะแบบภาคที่ผ่านๆมา
Modern Warfare 4 จะเปิดตัวพร้อมกับแผนที่หลักเริ่มต้นจำนวน 12 แม็พที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป มีทั้งแผนที่ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการต่อสู้ด้วยยานพาหนะและทหารราบที่ได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งระดับโลกในโหมดแคมเปญ รวมไปถึงแผนที่ใหม่พิเศษสำหรับภาคนี้อย่าง "บล็อกสังหาร" (Kill Block) สถานที่ฝึกซ้อมยิงจริงในศูนย์ฝึกอบรม Westbridge ซึ่งนำเสนอการรบในรูปแบบไดนามิกที่พื้นที่การต่อสู้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบ เปลี่ยนทั้งมุมมอง เส้นทาง และที่กำบัง เพื่อให้ผู้เล่นต้องปรับตัวแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ โดยสนามรบนี้ถูกสร้างขึ้นจากส่วนประกอบโมดูลาร์ที่สามารถก่อให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันได้มากกว่า 500 แบบเลยทีเดียว
ระบบ Create-a-Class จะได้รับการออกแบบใหม่โดยรวม Operator, อาวุธ, อุปกรณ์ และ Killstreak เข้าไว้ภายใน Loadout เดียว ช่วยให้ผู้เล่นเข้าถึงการสร้างและปรับแต่งโหลดเอาท์ของตัวเองได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้เมื่อเราอัพเกรดอาวุธจนถึงระดับสูงสุดจะปลดล็อค Apex Attachments อุปกรณ์เสริมพิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอาวุธนั้นไปจากเดิม อีกทั้งการเลื่อนขั้น Prestige ในภาคนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกได้สองแบบระหว่าง Classic Prestige เลื่อนขั้นแบบดั้งเดิมที่ความคืบหน้าทั้งหมดจะถูกล็อกใหม่อีกครั้ง กับ Regular Prestige การเลื่อนขั้นแบบยืดหยุ่นกว่าที่จะไม่รีเซ็ตของใดๆในตัวเราเลย
เกม Call of Duty: Modern Warfare 4 นับเป็นการนำพาซีรีส์หวนกลับมาให้เหล่าผู้เล่นนินเทนโดได้สัมผัสอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสิบปี ซึ่งทาง Infinity Ward จะทำงานร่วมกับ Digital Legends เพื่อพัฒนาตัวเกมสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2 โดยเฉพาะ ส่วนช่วงเวลาที่แฟนคลับปู่นินฯจะสามารถกดสั่งซื้อตัวเกมล่วงหน้าได้นั้น ทางทีมงานจะเปิดเผยให้ทราบกันในช่วงปลายซัมเมอร์นี้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
