รถถังจิ๋วรีเทิร์น! "Fortress 3 Blue" เปิดให้เล่นแล้วทั้งมือถือและพีซี

Blomics บริษัทผู้ให้บริการเกมในเกาหลี ประกาศเปิดตัว "Fortress 3 Blue" ภาคใหม่ล่าสุดของเกม Casual แนววางแผน พัฒนาโดย CCR ผู้สร้างเกมต้นฉบับ พร้อมให้เล่นแล้วทั้งบนมือถือและพีซี
"Fortress 3 Blue" ถือเป็นเกมฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์ Fortress ซึ่งเป็นเกมยอดนิยมในประเทศเกาหลีใต้ โดยตัวเกมสืบทอดรูปแบบการต่อสู้ที่ตึงเครียดและน่าตื่นเต้นของซีรีส์มาอย่างครบถ้วน และมีตัวละครเด่นจากซีรีส์ให้เลือกเล่นมากกว่า 20 ตัว
จุดเด่นที่สุดของ "Fortress 3 Blue" คือการรองรับความละเอียด 4K และโหมดเรียลไทม์ที่เน้นการต่อสู้แบบเรียลไทม์ รวมถึงโหมดเทิร์นเบสที่ให้ผู้เล่นได้สนุกกับเกมวางแผนกลยุทธ์แบบดั้งเดิม แต่ละรอบในโหมดเรียลไทม์ได้รับการออกแบบให้จบลงอย่างรวดเร็วภายใน 100 วินาที พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างพีซีและอุปกรณ์มือถือ ทำให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์
นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างคอมมูนิตี้ของ "Fortress 3 Blue" ในเกาหลีใต้ ตัวเกมได้นำระบบโปรลีกมาใช้ ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันแบบเดี่ยวและสงครามกิลด์เป็นประจำ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการแข่งขันระหว่างผู้เล่น
"Fortress 3 Blue" เปิดให้เล่นแล้ววันนี้เฉพาะในเกาหลีใต้ ส่วนจะมีการเปิดให้บริการในภูมิภาคอื่น ๆ หรือไม่ ต้องรอติดตามกันต่อไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://fortress3blue.com/
