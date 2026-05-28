ข้าวยากเกมแพง! "Steam Deck" ขึ้นราคา 40% มีผลทันทีทั่วโลก!

วันนี้ (28 พ.ค.) Valve ประกาศเติมสต๊อกเครื่องเล่นเกมพกพา Steam Deck OLED พร้อมปรับราคาขึ้น 40% เนื่องจากหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีต้นทุนสูงขึ้น จนไม่สามารถคงราคาเดิมได้อีกต่อไป
เนื่องจากได้รับผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ทำให้ราคาของเครื่องเล่นเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็น Xbox, PlayStation, Meta และ Nintendo Switch ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว นอกจากนี้ Valve ยังประกาศในวันนี้ว่า ราคาของเครื่องเล่นเกม Steam Deck รุ่น OLED จะปรับสูงขึ้นตามต้นทุนของหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยราคาใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับ Steam Deck OLED 512 GB จากเดิม 549 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 18,000 บาท) เพิ่มเป็น 789 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 26,000 บาท) ส่วน Steam Deck OLED 1 TB จากเดิม 649 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 21,200 บาท) เพิ่มเป็น 949 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 31,000 บาท)
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ Valve ระบุว่า "ตัว Steam Deck เองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ราคาใหม่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะในปัจจุบันของต้นทุนส่วนประกอบและความท้าทายอื่น ๆ ทางด้านระบบการขนส่งทั่วโลกในอุตสาหกรรมโดยรวม เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ"
