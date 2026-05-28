Overwatch จับมือ YOASOBI ปล่อยมิวสิกวิดีโอและสกินพิเศษ!

Blizzard ประกาศความร่วมมือระหว่างเกม "Overwatch" กับวงดนตรี YOASOBI เตรียมปล่อยเพลงใหม่อิงจากนิยายสั้นล่าสุดของ Overwatch พร้อมสกินใหม่ของ Kiriko ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้
วันนี้ (28 พ.ค.) Blizzard ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง Overwatch และ YOASOBI ที่โตเกียว โดยประกาศอย่างเป็นทางการว่ากิจกรรมความร่วมมือนี้จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม (ตามเวลาญี่ปุ่น) ผู้เล่นจะได้สัมผัสโลกทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ YOASOBI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรังสรรค์ขึ้นจาก "นิยายและดนตรี" ในเกม นอกจากนี้ยังมีสกินพิเศษสำหรับตัวละครต่าง ๆ เช่น Kiriko, Genji, Hanzo และอื่น ๆ
Blizzard ระบุว่า Overwatch กำลังฉลองครบรอบ 10 ปีนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2016 ซึ่งเป็นมากกว่าแค่เกมต่อสู้ ฮีโร่แต่ละตัวมีชีวิต ความเชื่อ และเรื่องราวของตัวเอง YOASOBI มีความสามารถอันทรงพลังในการถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ผ่านดนตรี และพวกเขาเชื่อว่าการกระตุ้นมุมมองและความปรารถนาของกันและกัน จะยกระดับประสบการณ์ขึ้นไปอีกขั้น
เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ Overwatch คุณอิคุระ หนึ่งในสมาชิก YOASOBI กล่าวว่าเธอมีความสุขมากและรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกมจะปล่อยแผนที่ใหม่ที่มีธีมเกี่ยวกับโตเกียว และ YOASOBI ได้รับเลือกให้ร่วมงานในครั้งนี้
Blizzard ได้เปิดเผยว่าเพลงความร่วมมือพิเศษชื่อว่า "Orion" จะรวมอยู่ใน "THE BOOK for" อัลบั้มใหม่ของ YOASOBI ซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งเพลงนี้แต่งขึ้นโดยอิงจากนิยาย "The Fall of a Sparrow" เรื่องสั้นล่าสุดของ Overwatch ที่ผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังโตเกียวกับ Genji และหวนรำลึกถึงวัยเด็กของเขากับ Hanzo และ Kiriko ผู้เล่นที่ต้องการอ่านเรื่องราวสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
เนื่องจากแผนที่ใหม่มีธีมเป็นโตเกียว เพลงจึงยังคงรักษาเสียงกลองในสไตล์ Futuristic พร้อมทั้งผสมผสานโทนเสียงของเครื่องดนตรีโคโตะของญี่ปุ่น นอกจากนี้ สกินตัวละคร Kiriko ที่ร่วมมือกับ YOASOBI ซึ่งจะวางจำหน่ายในเกม ก็มีแผนที่จะปรากฏในมิวสิกวิดีโอด้วย
